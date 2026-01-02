¿Qué equipos podrían quedar fuera de la segunda etapa de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

La primera fase de la presente temporada de la Liga Peruana de Vóley terminará este domingo 4 de enero con el desarrollo de la fecha 11 en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Hay mucha expectativa por conocer los dos clubes que deberán afrontar la revalidación.

En la siguiente nota informaremos sobre los equipos que ya tienen su cupo asegurado a la segunda ronda del certamen doméstico; así como también, los elencos que podrían quedar fuera y por consiguiente pelearán por no descender a la Liga Intermedia.

Los equipos clasificados a la segunda fase

Según el reglamento de la Liga Peruana de vóley, los 10 primeros de la tabla de posiciones pasarán a la segunda etapa. En la actualidad, hay 9 equipos confirmados, debido a que tres elencos pelean por salvarse de la zona de revalidación.

Los clubes que avanzaron a la siguiente instancia son:

- Alianza Lima

- Universitario de Deportes

- Universidad San Martín

- Regatas Lima

- Deportivo Géminis

- Atlético Atenea

- Rebaza Acosta

- Olva Latino

- Circolo Sportivo Italiano

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras victoria de Universitario sobre Regatas Lima que cerró la jornada 10. Crédito: FPV.

Kazoku, Soan y Wanka podrían quedar fuera de la segunda fase

Por ahora, tres equipos se encuentran en riesgo de disputar la revalidación. Para definir la permanencia en esta zona, no se toma en cuenta en primer lugar la cantidad de puntos, sino el número de partidos ganados.

Deportivo Wanka y Deportivo Soan suman una victoria cada uno en lo que va del torneo, por lo que se perfilan como los principales candidatos a jugar el cuadrangular junto con los dos mejores de la Liga Intermedia. Kazoku No Perú, aunque acumula dos triunfos, todavía no tiene asegurada la permanencia.

En lo deportivo, Wanka enfrenta una situación complicada, tanto por su rendimiento reciente como porque en la última fecha enfrentará a Universitario de Deportes, uno de los equipos líderes. Las ‘pumas’ intentarán cerrar la etapa de la mejor manera.

Kazoku No Perú también afronta una jornada difícil en la fecha 11, ya que necesita ganar en el Polideportivo Lucha Fuentes ante la Universidad San Martín, equipo que busca alcanzar el primer puesto en la tabla.

Deportivo Soan, pese a que enfrenta a un rival que en los papeles parece más accesible, no puede confiarse. El equipo de Puente Piedra se medirá con Olva Latino y necesita ganar para mantener sus opciones de avanzar a la siguiente fase, además de depender de una derrota de Kazoku.

La lucha por no descender en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: hasta 3 equipos comprometidos con la revalidación.

Programación de sus partidos en la fecha 11

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV y Latina TV)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Facebook Liga Peruana de Vóley y Latina web y app)

La programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV

Los 2 clubes de la Liga Intermedia que disputarán el cuadrangular

Los dos equipos que finalicen en los últimos puestos de la Liga Peruana de Vóley se sumarán a los líderes de la temporada de ascenso para disputar el cuadrangular que definirá la permanencia en la máxima categoría. Los clasificados de esa división ya están definidos: Túpac Amaru y Molivoleibol.