Alianza Lima parte de cero: inició la exigente pretemporada pensando en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

El entrenador Pablo Guede tendrá que trabajar a toda velocidad para que el equipo y su idea estén listos cuando empiecen el curso oficial con lances de mayor rigor. Entremedias llega el Inter Miami

Alianza Lima inicia su pretemporada
Alianza Lima inicia su pretemporada en la Villa Deportiva Nacional. - Crédito: Difusión

Se acabaron las vacaciones en La Victoria. Todos los futbolistas de Alianza Lima dejaron las comodidades de sus hogares para ponerse bajo las órdenes del entrenador Pablo Guede, quien regresó de Argentina acompañado del contingente extranjero que se ha trazado la meta de destacar y descollar tanto en la Liga 1 como en el arranque de la Fase Previa de la Copa Libertadores 2026.

Por la proximidad de la Fase 1 del certamen CONMEBOL, que tendrá como contrincante al inédito Club 2 de Mayo (PAR), la pretemporada ‘blanquiazul’ de la campaña 2026 ha empezado este sábado 3 de enero. En horas de la mañana, los integrantes del plantel se sometieron a los exámenes médicos de rigor (sangre, peso y talla) para conocer su estado de forma.

Pasado el horario de la tarde, el equipo ‘íntimo’ empleó las canchas de práctica de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) para empezar de cero. Los primeros trabajos, registrados por videos publicados en las redes sociales del club, fueron de velocidad y fuerza con todos los futbolistas, entre renovados y recién llegados. Posteriormente se apreció la dinámica de entrenamientos a los que fueron sometidos los arqueros.

Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte, y Ángel de La Cruz –en ese orden por experiencia– ejercitaron demasiado el control del balón con los pies para salir jugando hacia adelante con los centrales, una tónica impuesta como cual mandamiento por el estratega Pablo Guede, quien conserva un libre de juego basado en toque, precisión y rapidez, alejando cualquier estilo apresurado.

El nuevo entrenador de Alianza Lima, que asume el cargo en reemplazo de su compatriota Néstor Gorosito, está en la obligación de trabajar a toda velocidad para que tanto el bloque como su idea estén listos cuando, en los próximos días, se dé inicio a la Serie de Río de La Plata, evento al que fueron invitados junto a otros clubes de prestigio de la región.

Allí el equipo del pueblo se medirá contra Independiente (ARG), Unión de Santa Fe (ARG) y Colo Colo (CHI). Aunque siempre es importante comenzar con buen pie, el CT de Guede priorizará más el rendimiento que los resultados. Semanas después se llevará a cabo un examinatorio de mayor rigor ante el Inter Miami por la Noche Blanquiazul.

