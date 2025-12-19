DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

Eduardo Ledesma ponderó a su próxima rival de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Monumental AM 1080

Alianza Lima iniciará su andadura en la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1 al haberse asegurado el cupo de Perú 4, tras un resonante revés acontecido contra Sporting Cristal, en las semifinales del play-off de la Liga 1 2025. El rival de turno, con el que se iniciará oficialmente el próximo periodo, será el Club 2 de Mayo.

El entrenador Eduardo Ledesma ha seguido con mucho detenimiento el sorteo y al enterarse que su primer obstáculo serán los ‘blanquiazules’ ha quedado más que emocionado, porque siente que tendrá la ocasión ideal de medir su experiencia frente a un oponente con prestigio regional.

Club 2 de Mayo presentó una temporada irregular. - Crédito: Difusión

Así lo ha hecho saber en una entrevista a Radio Monumental AM: “Era uno de los rivales que sabía que podía tocar. La verdad, un lindo rival. Me parece un rival espectacular, sobre todo un histórico de Copa Libertadores, un histórico grande de Perú. Va a ser muy lindo realmente. Imagínate llevar ese rival a Pedro Juan Caballero, va a ser una atracción total".

El responsable técnico del Club 2 de Mayo no ve el momento para plasmar todo su conocimiento desde la parcela técnica contra un bloque al que considera que está a la misma altura que otros clubes del fútbol en Paraguay.

El 'gallo norteño' se enfrentará a los 'blanquiazules' en el arranque de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Radio Monumental

“Será una linda experiencia. Vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para ese día del partido. Y bueno, nosotros estamos optimistas. Alianza es como jugar contra Libertad, Olimpia, Cerro, un grande también de Perú. Como siempre yo le digo a los chicos, acá estamos acostumbrados a enfrentarlos, no hay nada que temer", dijo.

En teoría, el ‘gallo norteño’ tendrá que llevar a los aliancistas a su recinto y espera que las autoridades de la institución hagan las gestiones posibles para que sea así: "Ojalá que lleguemos a tiempo para eso y que podamos llevarle ese partido tan lindo a la ciudad de Pedro Juan“.

El itinerario de Alianza Lima contra Club 2 de Mayo por Fase 1 de Copa Libertadores 2026. - Crédito. VS Sports