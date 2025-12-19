Perú Deportes

DT de Club 2 de Mayo se deshizo en elogios por Alianza Lima: “Un rival espectacular, histórico de la Copa Libertadores y grande del Perú”

Eduardo Ledesma ponderó el nivel y prestigio del club de La Victoria, que llega a la Fase 1 de la CONMEBOL Libertadores por segunda vez al hilo. “Será una linda experiencia”, valoró

Guardar
Eduardo Ledesma ponderó a su próxima rival de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Monumental AM 1080

Alianza Lima iniciará su andadura en la Copa Libertadores 2026 desde la Fase 1 al haberse asegurado el cupo de Perú 4, tras un resonante revés acontecido contra Sporting Cristal, en las semifinales del play-off de la Liga 1 2025. El rival de turno, con el que se iniciará oficialmente el próximo periodo, será el Club 2 de Mayo.

El entrenador Eduardo Ledesma ha seguido con mucho detenimiento el sorteo y al enterarse que su primer obstáculo serán los ‘blanquiazules’ ha quedado más que emocionado, porque siente que tendrá la ocasión ideal de medir su experiencia frente a un oponente con prestigio regional.

Club 2 de Mayo presentó
Club 2 de Mayo presentó una temporada irregular. - Crédito: Difusión

Así lo ha hecho saber en una entrevista a Radio Monumental AM: “Era uno de los rivales que sabía que podía tocar. La verdad, un lindo rival. Me parece un rival espectacular, sobre todo un histórico de Copa Libertadores, un histórico grande de Perú. Va a ser muy lindo realmente. Imagínate llevar ese rival a Pedro Juan Caballero, va a ser una atracción total".

El responsable técnico del Club 2 de Mayo no ve el momento para plasmar todo su conocimiento desde la parcela técnica contra un bloque al que considera que está a la misma altura que otros clubes del fútbol en Paraguay.

El 'gallo norteño' se enfrentará a los 'blanquiazules' en el arranque de la Copa Libertadores 2026. | VIDEO: Radio Monumental

“Será una linda experiencia. Vamos a tratar de prepararnos de la mejor manera para ese día del partido. Y bueno, nosotros estamos optimistas. Alianza es como jugar contra Libertad, Olimpia, Cerro, un grande también de Perú. Como siempre yo le digo a los chicos, acá estamos acostumbrados a enfrentarlos, no hay nada que temer", dijo.

En teoría, el ‘gallo norteño’ tendrá que llevar a los aliancistas a su recinto y espera que las autoridades de la institución hagan las gestiones posibles para que sea así: "Ojalá que lleguemos a tiempo para eso y que podamos llevarle ese partido tan lindo a la ciudad de Pedro Juan“.

El itinerario de Alianza Lima
El itinerario de Alianza Lima contra Club 2 de Mayo por Fase 1 de Copa Libertadores 2026. - Crédito. VS Sports

Temas Relacionados

Alianza LimaCopa LibertadoresClub 2 de Mayoperu-deportes

Más Noticias

Guillermo Farré recuerda con amargura su etapa en Sporting Cristal: “Me han basureado y menospreciado”

El técnico argentino fue crítico con el entorno que, según afirmó, marcó su etapa en el club celeste y dejó duras reflexiones sobre las razones de su salida

Guillermo Farré recuerda con amargura

Entradas Alianza Lima vs Inter Miami: precio y venta para ver partido en Matute por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Los conjuntos que dirigen Pablo Guede y Javier Mascherano se verán las caras en el encuentro de presentación del conjunto ‘blanquiazul’. Conoce el precio de los boletos y dónde conseguirlos

Entradas Alianza Lima vs Inter

Néstor Gorosito reconoce que la partida de Erick Noriega fue un quiebre negativo en su paso por Alianza Lima: “Era importantísimo”

El estratega argentino ha ofrecido su primera entrevista luego del fin de su vínculo con la entidad ‘blanquiazul’. “Internacionalmente hicimos una campaña que hace 40 años no hacía”, resaltó

Néstor Gorosito reconoce que la

Carlos Zambrano aceptó con crudeza las indisciplinas de Alianza Lima y contó la advertencia que le puso Pablo Guede

El defensa ‘blanquiazul’ rompió su silencio sobre lo ocurrido en las últimas semanas dentro del club, reveló la conversación con el nuevo DT y brindó sus sensaciones sobre la temporada 2026

Carlos Zambrano aceptó con crudeza

Néstor Gorosito y el sueño truncado de dirigir a la selección peruana por un partido perdido con Alianza Lima: “Teníamos mucha posibilidad de ir”

El ‘Pipo’ ha confirmado la cercanía con la dirección técnica de la ‘bicolor’ después de realizar un primer semestre espléndido en La Victoria. No llegó a la Villa Deportiva Nacional por solo una derrota

Néstor Gorosito y el sueño
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pacto Ético Electoral: ¿qué organizaciones

Pacto Ético Electoral: ¿qué organizaciones políticas que participarán en las Elecciones 2026 no firmaron?

JNE oficializa primarias de Renovación Popular: López Aliaga sigue en carrera en medio de cuestionamientos del proceso interno

Roberto Burneo, presidente del JNE, minimiza denuncia por parte de Acción Popular: “Estamos totalmente tranquilos”

Lava Jato en riesgo: ¿Qué pasará con los casos a cargo del Equipo Especial?

Elecciones 2026: JNE y partidos políticos firmaron el Pacto Ético Electoral

ENTRETENIMIENTO

Diego Rodríguez cuenta detalles de

Diego Rodríguez cuenta detalles de su rompimiento con Tammy Parra: “Quedamos bien”

Janet Barboza revela que Christian Domínguez pensó comprar casa para Pamela Franco, pero la relación se acabó: ¿por qué?

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

Shirley Arica arremete contra Tilsa Lozano: la multiplicó por cero y afirma que gana dinero con un dolor familiar

Estreno de ‘Los otros Concha’ vs. ‘Yo soy’: ¿Cuánto rating hicieron y quién venció?

DEPORTES

Guillermo Farré recuerda con amargura

Guillermo Farré recuerda con amargura su etapa en Sporting Cristal: “Me han basureado y menospreciado”

Entradas Alianza Lima vs Inter Miami: precio y venta para ver partido en Matute por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Néstor Gorosito reconoce que la partida de Erick Noriega fue un quiebre negativo en su paso por Alianza Lima: “Era importantísimo”

Carlos Zambrano aceptó con crudeza las indisciplinas de Alianza Lima y contó la advertencia que le puso Pablo Guede

Néstor Gorosito y el sueño truncado de dirigir a la selección peruana por un partido perdido con Alianza Lima: “Teníamos mucha posibilidad de ir”