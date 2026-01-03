Perú Deportes

“Somos demasiado grandes como para fijarnos en otros”, el punzante comentario de Pablo Guede sobre evitar el tetracampeonato de Universitario

El técnico de los ‘blanquiazules’ dio detalles de cómo van las negociaciones con Luis Advíncula y precisó cómo definirá al ‘9′ titular en cada uno de los partidos

Alianza Lima empezó un nuevo comienzo con Pablo Guede al mando con la misión de conseguir el título nacional en la Liga 1 y superar el campeón internacional en la Copa Libertadores 2026. Hoy, sábado 3 de enero, inició la pretemporada de los ‘blanquiazules’ y se alistan para lograr los objetivos.

El técnico se mostró entusiamado por iniciar su era en Matute y resaltó la calidad de los jugadores que tiene en su plantilla. Y lanzó punzante comentario cuando le mencionaron que si una de sus metas era evitar el tetracampeonato de Universitario de Deportes este año.

“La verdad que muy contento, muy feliz, con muchas ganas de ya empezar a trabajar; eso es lo único que después te lleva al éxito. Yo ya sabía a lo que veníamos; se está armando eso y después hay que armar un equipo para poder jugar. Es Alianza, tiene que tener siempre el mejor equipo. Somos demasiado grandes como para fijarnos en otros”, disparó el DT en su arribo a Lima en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

El 'Depredador' jugaría su última temporada como profesional durante el 2026. (Alianza Play)

“Es buenísimo tener a Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos"

Pablo Guede confesó que se siente feliz al tener una delantera con jerarquía con Paolo Guerrero, Federico Girotti y Luis Ramos. Y adelantó cómo determinará quién será titular en los encuentros, y enfatizó que será una buena competencia entre los tres atacantes de gran nivel.

“Es buenísimo, es mejor tener a esos tres que por ahí no tener ninguno. La competencia sana del día a día va a ser lo que va a llevar a quien juegue y quién no”, aseguró el argentino.

Por otro lado, el DT se refirió a la posible llegada de Luis Advíncula a Matute: “No tengo ni idea. Quiero llegar y hablar con Franco Navarro. A quién no le gustaría tenerlo en el equipo”.

Paolo Guerrero renovó con Alianza
Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima por todo el 2026. (Créditos: Alianza Lima)

Calendario de Alianza Lima en pretemporada

Sábado 3 de enero

07:00 horas | Exámenes médicos en el estadio Alejandro Villanueva

16:30 horas | Entrenamiento en Videna

Domingo 4 de enero

07:00 horas | Exámenes médicos en el estadio Alejandro Villanueva

16:30 horas | Entrenamiento en Videna

Lunes 5 de enero

08:00 horas | Entrenamiento en el Complejo EGB de Lurín

16:30 horas | Entrenamiento en Videna

Martes 6 de enero

08:00 horas | Entrenamiento en el Complejo EGB de Lurín

16:30 horas | Entrenamiento en Videna

Miércoles 7 de enero

Viaje de Lima a Montevideo

Calendario de Alianza Lima para
Calendario de Alianza Lima para inicio de pretemporada 2026

Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

Los ‘blanquiazules’ tendrán su primera prueba de fuego en Montevideo: se enfrentará a Independiente, Atlético Unión de Argentina y Colo Colo de Chile. El torneo internacional de pretemporada se llevará a cabo desde el viernes 9 al viernes 23 de enero.

Los ‘íntimos’ han definido como prioridades para la temporada la obtención de la Liga 1 y avanzar en las rondas iniciales de la Copa Libertadores. Con el fin de reforzar esas aspiraciones, se llevó a cabo una reestructuración profunda del plantel, incorporándose futbolistas como Federico Girotti, Luis Ramos, Jairo Vélez, Alejandro Duarte, D’Alessandro Montenegro y Christian Carbajal.

Estos refuerzos han sido seleccionados con la intención de fortalecer las diferentes líneas del equipo y potenciar su competitividad tanto a nivel local como internacional.

Sábado de 1 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Fixture de Alianza Lima en
Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

