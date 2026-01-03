Hernán Barcos desata alegría en FC Cajamarca: recibimiento apoteósico en el aeropuerto con danzas típicas y firma de camisetas

Hernán Barcos en medio del cerco de hinchas de FC Cajamarca. - Crédito: Luis Padilla

La llegada de Hernán Barcos a la ciudad de Cajamarca ha sido un hecho sin precedentes en cuanto al desplazamiento de un futbolista para enrolarse a las filas del club que lleva el mismo nombre. Aprovechando el aniversario 172° de la ‘Capital del Carnaval Peruano’, el ‘Pirata’ desembarco en el aeropuerto Armando Revoredo Iglesias en medio de un enorme recibiendo.

Cerca de un centenar de simpatizantes de FC Cajamarca se apostaron en los exteriores del centro aéreo a la espera de HB9, quien al momento que hizo su aparición fue abordado por el público tan impaciente como feliz por contar en su localidad con la presencia del histórico goleador extranjero de Alianza Lima, que de ahora en adelante inicia su historia con el campeón de la Segunda División de Perú.

Hernán Barcos estrechando la mano de un seguidor de Alianza Lima en Cajamarca. - Crédito: Luis Padilla

Con algunas palabras escuetas, Barcos despertó la ilusión de los cajamarquinos a puertas de una nueva temporada en la Liga 1. Sin embargo, lo más icónico de su arribo fue cuando comenzó a firmar algunas camisetas que le fueron alcanzadas, siendo las más llamativas las de Alianza Lima. El veterano delantero no hizo observaciones ni objeciones y estampó su rúbrica en cada una de ellas.

A pesar de que Pablo Lavandeira, con pasado en la Universidad Técnica de Cajamarca, también llegó en esa misma delegación, no gozó del enorme foco de interés que tuvo Hernán Barcos, quien posteriormente fue invitado por un grupo de jóvenes a bailar algunas danzas típicas de Cajamarca mientras las cámaras de los reporteros grababan ese particular momento.

De 41 años, el ‘Pirata’ es la gran contratación de FC Cajamarca para afrontar la primera experiencia en la máxima categoría del fútbol peruano. Aunque presenta una edad avanzada, su actualidad goleadora en La Victoria y el enorme cartel que trae consigo le abrió la puerta grande del proyecto.

Hernán Barcos, destino FC Cajamarca. - Crédito: Difusión