El surf peruano brilló y se subió a lo más alto con una nueva campeona mundial en 2025: la coronación de Vania Torres en El Salvador

La surfista peruana se impuso en una final infartante y se quedó con el título del ISA World SUP & Paddleboard Championship 2025. (Video: ISA)

El surf peruano escribió un nuevo capítulo de oro en su historia. Las playas de El Salvador fueron el escenario perfecto para una hazaña que quedará en la memoria del deporte nacional. Vania Torres alcanzó la gloria máxima al coronarse campeona mundial en el ISA World StandUp Paddle (SUP) and Paddleboard Championship 2025. Este triunfo refrenda la posición del Perú como una potencia sobre las olas.

Desde el inicio de la competencia en la playa El Sunzal, la delegación nacional mostró un nivel técnico superior. Sin embargo, todas las miradas se centraron en Torres, quien avanzó con paso firme en cada una de las series clasificatorias. La surfista no solo enfrentó a las mejores exponentes del planeta, sino que también superó las condiciones cambiantes del mar salvadoreño.

La gran final fue una batalla de nervios y habilidad. Torres compitió contra surfistas de alto calibre. Se llevó la medalla de oro con un puntaje de 12.43, imponiéndose sobre la argentina Lucía Cosoleto (12.06) y la brasileña Aline Adsaka (9.30).

Vania Torres brilló en competencia internacional. Crédito: Andina.

Vania Torres dedicó años de su vida a perfeccionar su técnica en la modalidad de SUP Surf. Tras obtener medallas en Juegos Panamericanos y participaciones destacadas en circuitos profesionales, el campeonato mundial era el gran objetivo pendiente. El éxito en Centroamérica es reflejo del esfuerzo y sacrificio de la atleta tras una preparación exhaustiva que incluyó entrenamientos en diversas playas del litoral peruano para adaptarse a todo tipo de corrientes.

Impacto en el deporte nacional

La coronación de Vania Torres llega en un momento clave para el deporte peruano. Tras los éxitos alcanzados en años anteriores por figuras como Sofía Mulanovich, Lucca Mesinas o Benoit ‘Piccolo’ Clemente, este nuevo campeonato mundial mantiene viva la llama de la victoria. La surfista se convierte en un referente para las nuevas generaciones de niñas y jóvenes que ven en ella un ejemplo de superación y éxito internacional.

Vania expresó su emoción tras recibir la medalla de oro. En sus primeras declaraciones, dedicó el triunfo a su familia y a todo el país. Mencionó que el nivel de competencia fue extremadamente exigente, pero que la confianza en su equipo técnico marcó la diferencia. La atleta subrayó que representar al Perú es siempre un orgullo y que este título mundial es el logro más importante de su carrera profesional hasta la fecha.

Desde El Salvador, la surfista peruana cuenta el trabajo realizado para obtener el título mundial. | RPP

El día después de la competencia, Vania destacó el papel de Sofía Mulanovich para la inspiración y consolidación de una generación que encuentra en el surf una oportunidad para destacar y crecer profesionalmente. “Ha abierto las puertas para que este deporte sea profesional. Gracias a que estas puertas se abrieron, han salido un montón de deportistas increíbles. Están dando la cara. Tenemos juniors que la están rompiendo”, declaró a RPP.

El futuro del surf en Perú

Con este resultado, el Perú asegura una posición expectante de cara a los próximos eventos del ciclo olímpico y circuitos mundiales. El surf peruano no se detiene y la victoria de Torres en 2025 sirve como combustible para los próximos desafíos. La infraestructura de entrenamiento en lugares como Punta Rocas sigue como la base donde se forjan estos triunfos mundiales.

El país celebra hoy a una nueva campeona. Vania Torres ya es leyenda. Su nombre figura ahora junto a los grandes maestros de la tabla peruana. El Salvador fue testigo de su talento, pero el Perú es el hogar que celebra su grandeza. Las olas de El Sunzal quedarán grabadas como el lugar donde una peruana demostró, una vez más, que para el surf peruano no existen límites imposibles.