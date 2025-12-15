Perú Deportes

La reveladora foto que confirma el fichaje de Hernán Barcos por FC Cajamarca: ¿cuándo será anunciado?

En ‘Teledeportes’ dieron un importante anuncio acerca del acuerdo del delantero argentino con el recién ascendido a la Liga 1. El ‘Pirata’ podría llegar con dos refuerzos claves

Guardar
Se conoció una imagen que expone el acuerdo entre el 'Pirata' y el recién ascendido a la Liga 1. (Video: Teledeportes)

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la posibilidad de que Hernán Barcos fiche por FC Cajamarca luego de su salida de Alianza Lima. De hecho, hubo un viaje express del ‘Pirata’ junto a su familia hace unos días para saber los detalles de la la oferta. En ese sentido, se conoció una foto que revela el acuerdo entre ambas partes a falta del anuncio oficial.

Durante la última emisión del programa ‘Teledeportes’, el periodista deportivo, Raúl Romero presentó una fotografía exclusiva que evidencia el convenio entre el delantero argentino y el presidente del club, Edisson Zavaleta. “Yo me atrevo a decir, hablo a título personal, que esta operación entre Hernán Barcos y FC Cajamarca, presidido por el presidente Omar Zavaleta, que está trabajando bien, que quiere hacer un buen equipo para esta temporada 2026”, dijo en primera instancia.

El comunicador fue enfático al asegurar que la imagen obtenida corrobora el acuerdo: “Hemos investigado que esta fotografía es fidedigna, así que Hernán Barcos es nuevo jugador de FC Cajamarca. Vestirá las sedas del equipo cajamarquino en el 2026”.

El inminente arribo de Barcos a la ciudad de Cajamarca marca un punto de inflexión para el mercado de fichajes del fútbol peruano. La dirigencia del club campeón de la Segunda División se encuentra enfocada en elevar la competitividad del plantel para la próxima campaña, apostando por figuras de amplia trayectoria en la Liga 1. Aunque según el periodista Gustavo Peralta, la realidad de la institución no sería la mejor en términos económicos.

La reveladora foto que confirma
La reveladora foto que confirma el acuerdo entre Hernán Barcos y el presidente de FC Cajamarca, Edisson Omar Zavaleta. - captura: Teledeportes

¿Cuándo anuncian a Hernán Barcos en FC Cajamarca?

La exclusividad de la información acerca de Hernán Barcos contrasta con la ausencia de un comunicado oficial por parte de FC Cajamarca. Raúl Romero abordó ese aspecto y aportó una explicación basada en el contrato vigente del delantero con Alianza Lima. “De acuerdo a mis investigaciones, es que Barcos aparentemente tiene contrato con Alianza Lima hasta fin de año. Ya lo despidieron del club pero este sería el principal motivo por el que todavía no lo oficializan. Pero nosotros en Teledeportes ya podemos afirmar que se ha firmado el convenio por el 2026”.

Mientras tanto, la expectativa por el anuncio oficial crece en los medios y en la hinchada. Desde el entorno del club, la directiva mantiene el hermetismo habitual en este tipo de operaciones hasta que finalice el presente vínculo de Barcos con los ‘íntimos’. Eso sí, el técnico del equipo, Carlos Silvestri, tuvo palabras de elogio hacia el veterano artillero, quien apuntaría a tomar un rol dirigencial en el futuro.

Carlos Silvestri se pronunció por la posibilidad de contar con el 'Pirata' para la próxima temporada. (Video: Entre Bolas)

FC Cajamarca y los otros fichajes que quiere para el 2026

La apuesta por Hernán Barcos forma parte de un plan de reforzamiento más amplio planteado por FC Cajamarca para el siguiente campeonato. Según la información de Romero, la directiva tiene la intención de concretar la llegada de otros nombres de peso. “FC Cajamarca quiere romper el mercado y, entre otras figuras, ya exAlianza Lima, también me atrevo a decir que (Pablo) Lavandeira es jugador de FC Cajamarca. El billete se está invirtiendo”, sostuvo.

Pablo Lavandeira no tiene claro su futuro en Alianza Lima, con el que termina contrato a fin de año, y aparece como una opción factible para la directiva cajamarquina. El periodista detalló que el uruguayo se encuentra de vacaciones y que la firma del contrato está pendiente, aunque todo el proceso documental ya ha recibido aprobación y el acuerdo está encaminado.

Un tercer nombre que surge es de Cristian Neira, que terminó su última temporada en Cienciano, aunque su incorporación enfrenta un obstáculo contractual. “El ‘Rusito’ Neira que también tuvo su última temporada en Cienciano todavía no está confirmado en FC Cajamarca porque tiene contrato con Alianza Lima en 2026, entonces están intentando llegar a un acuerdo, no solo con el jugador, sino con la institución dueña de su pase”, indicó.

Hernán Barcos se mudaría a
Hernán Barcos se mudaría a FC Cajamarca junto a Pablo Lavandeira, con quien obtuvo el título nacional del 2022 con Alianza Lima . - créditos: DeChalaca

Temas Relacionados

Hernán BarcosFC CajamarcaAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Miguel Rondelli reivindica a Cusco FC tras gran 2025 pese al título de Universitario: “Fuimos el equipo que mejor jugó”

A pesar de que la ‘U’ se coronó tricampeón, el entrenador argentino destacó que el cuadro cusqueño fue el que tuvo mejor juego colectivo a lo largo de la temporada

Miguel Rondelli reivindica a Cusco

FC Cajamarca, club que quiere a Hernán Barcos, le debe dinero a sus jugadores: “No es la maravilla de equipo multimillonario”

El periodista Gustavo Peralta informó sobre el complicado presente del vigente campeón de la Liga 2 y que apunta a tener al ‘Pirata’ en sus filas

FC Cajamarca, club que quiere

Paola Rivera coloca a la Liga Peruana de Vóley como modelo a seguir para la nueva liga en México: “Aquí se vive increíble”

La armadora mexicana de San Martín habló sobre la creación del torneo doméstico en México y destacó al campeonato peruano como referencia

Paola Rivera coloca a la

Paulo Autuori hizo mea culpa tras derrota de Sporting Cristal ante Cusco FC y lanzó firme mensaje: “Uno siembra lo que cosecha”

El técnico brasileño se pronunció por la caída de los ‘rimenses’ ante los ‘dorados’ e hizo un balance por la temporada 2025

Paulo Autuori hizo mea culpa

Fernando Egúsquiza lanzó insulto contra las jugadoras de Olva Latino en plena transmisión en vivo: periodista tuvo que pedir disculpas

El comunicador fue el centro de atención durante el encuentro entre las ‘latinas’ y Deportivo Wanka, episodio que provocó el rechazo de la entidad de Pueblo Libre y desató numerosas reacciones en redes sociales

Fernando Egúsquiza lanzó insulto contra
MALDITOS NERDS
Raiders of Blackveil ya está

Raiders of Blackveil ya está disponible en Acceso Anticipado en Steam

REVIEW | The Outer Worlds 2 - Más acción que RPG

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

ENTRETENIMIENTO
Nick Reiner, el hijo de

Nick Reiner, el hijo de 32 años de Rob Reiner y Michele Singer, fue detenido por el presunto asesinato de la pareja

Entre cine independiente y los grandes estudios: Elle Fanning analizó su presente profesional y los desafíos recientes

Quiénes son los hijos de Rob Reiner y Michele Singer: todo sobre la familia del director

Rachael Carpani, actriz de “NCIS: Los Ángeles”, murió tras batallar contra una larga enfermedad

Familia de Rob Reiner y Michele Singer rompe el silencio tras la muerte de la pareja: “Estamos devastados”

INFOBAE AMÉRICA

Eduardo Costantini adquirió más de

Eduardo Costantini adquirió más de mil obras de arte latinoamericano y se anunció una expansión del Malba

Guía Movistar para elegir el regalo perfecto esta Navidad

El rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar

La Justicia de Putin declaró organización extremista a la banda rusa feminista Pussy Riot

EEUU condenó las acciones agresivas de China contra pescadores filipinos en el mar de China Meridional: “Tácticas cada vez más peligrosas”