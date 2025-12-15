La reveladora foto que confirma el fichaje de Hernán Barcos por FC Cajamarca: ¿cuándo será anunciado?

Se conoció una imagen que expone el acuerdo entre el 'Pirata' y el recién ascendido a la Liga 1. (Video: Teledeportes)

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la posibilidad de que Hernán Barcos fiche por FC Cajamarca luego de su salida de Alianza Lima. De hecho, hubo un viaje express del ‘Pirata’ junto a su familia hace unos días para saber los detalles de la la oferta. En ese sentido, se conoció una foto que revela el acuerdo entre ambas partes a falta del anuncio oficial.

Durante la última emisión del programa ‘Teledeportes’, el periodista deportivo, Raúl Romero presentó una fotografía exclusiva que evidencia el convenio entre el delantero argentino y el presidente del club, Edisson Zavaleta. “Yo me atrevo a decir, hablo a título personal, que esta operación entre Hernán Barcos y FC Cajamarca, presidido por el presidente Omar Zavaleta, que está trabajando bien, que quiere hacer un buen equipo para esta temporada 2026”, dijo en primera instancia.

El comunicador fue enfático al asegurar que la imagen obtenida corrobora el acuerdo: “Hemos investigado que esta fotografía es fidedigna, así que Hernán Barcos es nuevo jugador de FC Cajamarca. Vestirá las sedas del equipo cajamarquino en el 2026”.

El inminente arribo de Barcos a la ciudad de Cajamarca marca un punto de inflexión para el mercado de fichajes del fútbol peruano. La dirigencia del club campeón de la Segunda División se encuentra enfocada en elevar la competitividad del plantel para la próxima campaña, apostando por figuras de amplia trayectoria en la Liga 1. Aunque según el periodista Gustavo Peralta, la realidad de la institución no sería la mejor en términos económicos.

La reveladora foto que confirma el acuerdo entre Hernán Barcos y el presidente de FC Cajamarca, Edisson Omar Zavaleta. - captura: Teledeportes

¿Cuándo anuncian a Hernán Barcos en FC Cajamarca?

La exclusividad de la información acerca de Hernán Barcos contrasta con la ausencia de un comunicado oficial por parte de FC Cajamarca. Raúl Romero abordó ese aspecto y aportó una explicación basada en el contrato vigente del delantero con Alianza Lima. “De acuerdo a mis investigaciones, es que Barcos aparentemente tiene contrato con Alianza Lima hasta fin de año. Ya lo despidieron del club pero este sería el principal motivo por el que todavía no lo oficializan. Pero nosotros en Teledeportes ya podemos afirmar que se ha firmado el convenio por el 2026”.

Mientras tanto, la expectativa por el anuncio oficial crece en los medios y en la hinchada. Desde el entorno del club, la directiva mantiene el hermetismo habitual en este tipo de operaciones hasta que finalice el presente vínculo de Barcos con los ‘íntimos’. Eso sí, el técnico del equipo, Carlos Silvestri, tuvo palabras de elogio hacia el veterano artillero, quien apuntaría a tomar un rol dirigencial en el futuro.

Carlos Silvestri se pronunció por la posibilidad de contar con el 'Pirata' para la próxima temporada. (Video: Entre Bolas)

FC Cajamarca y los otros fichajes que quiere para el 2026

La apuesta por Hernán Barcos forma parte de un plan de reforzamiento más amplio planteado por FC Cajamarca para el siguiente campeonato. Según la información de Romero, la directiva tiene la intención de concretar la llegada de otros nombres de peso. “FC Cajamarca quiere romper el mercado y, entre otras figuras, ya exAlianza Lima, también me atrevo a decir que (Pablo) Lavandeira es jugador de FC Cajamarca. El billete se está invirtiendo”, sostuvo.

Pablo Lavandeira no tiene claro su futuro en Alianza Lima, con el que termina contrato a fin de año, y aparece como una opción factible para la directiva cajamarquina. El periodista detalló que el uruguayo se encuentra de vacaciones y que la firma del contrato está pendiente, aunque todo el proceso documental ya ha recibido aprobación y el acuerdo está encaminado.

Un tercer nombre que surge es de Cristian Neira, que terminó su última temporada en Cienciano, aunque su incorporación enfrenta un obstáculo contractual. “El ‘Rusito’ Neira que también tuvo su última temporada en Cienciano todavía no está confirmado en FC Cajamarca porque tiene contrato con Alianza Lima en 2026, entonces están intentando llegar a un acuerdo, no solo con el jugador, sino con la institución dueña de su pase”, indicó.

Hernán Barcos se mudaría a FC Cajamarca junto a Pablo Lavandeira, con quien obtuvo el título nacional del 2022 con Alianza Lima . - créditos: DeChalaca