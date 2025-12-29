Asesor legal externo de Alianza Lima señaló que sería “irresponsable y caótico” que el Mininter valide primero las garantías de Universitario

La resolución del Ministerio del Interior (MININTER) con relación a las solicitudes de garantías para realizar las respectivas jornadas de presentación de Alianza Lima y Universitario de Deportes tiene en vilo a todos. Desde el lado victoriano, están plantados en llevar a cabo su Noche Blanquiazul, que tendrá como invitado estelar al Inter Miami, y para ello cuentan con un asesor legal externo que busca la salida favorable.
[NOTICIA EN DESARROLLO...]
