Asesor legal externo de Alianza Lima señaló que sería “irresponsable y caótico” que el Mininter valide primero las garantías de Universitario

Stefano Miranda apoya a los ‘blanquiazules’ para que la Noche Blanquiazul, que tendrá como invitado estelar al Inter Miami con Leo Messi, se realice por encima de la Noche Crema

Ni Alianza Lima ni Universitario
Ni Alianza Lima ni Universitario dan su brazo a torcer en lo que respecta a la realización de sus partidos de presentación del próximo año. - Crédito: Difusión

La resolución del Ministerio del Interior (MININTER) con relación a las solicitudes de garantías para realizar las respectivas jornadas de presentación de Alianza Lima y Universitario de Deportes tiene en vilo a todos. Desde el lado victoriano, están plantados en llevar a cabo su Noche Blanquiazul, que tendrá como invitado estelar al Inter Miami, y para ello cuentan con un asesor legal externo que busca la salida favorable.

Alianza LimaUniversitario de DeportesLiga 1

Mario Vizcarra en la mira:

Mario Vizcarra en la mira: presentan tacha contra su candidatura para dejarlo fuera de las elecciones 2026

Prófugo Ulises Villegas fue suspendido como alcalde de Comas: llora en entrevista y niega protección de José Jerí

Congreso propone eliminar el límite de edad de Beca 18: Cualquiera podría postular si cumple con los requisitos

Tren Lima–Chosica: La Municipalidad de Lima y MTC firman convenio para la puesta en marcha

Nuevo jefe de las Fuerzas Armadas, Oswaldo Calle, fue investigado por la justicia

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

Phillip Butters anuncia su ingreso a Panamericana TV: ¿Cuándo saldrá al aire?

Leonard León afirma que le molesta que sus hijos llamen ‘papá’ a Christian Domínguez: “La usurpación de paternidad es evidente”

Largas filas y desorden en el ingreso al concierto de Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que triunfó en ‘Yo Soy’

Laura Spoya responde a Tilsa Lozano tras polémica por el premio a “La ruptura del año”: “yo no cuento mis intimidades”

