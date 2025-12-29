Perú Deportes

Javier Rabanal cuenta cómo llegó a Universitario: “Salió el rumor de que Jorge Fossati no seguiría y en dos semanas pasaron una propuesta”

El entrenador tinerfeño reconoce que el director deportivo de la ‘U’ le alcanzó una oferta formal en medio de las diferencias marcadas con el veterano estratega uruguayo

Javier Rabanal aborda su llegada
Javier Rabanal aborda su llegada a Universitario recordando la etapa de Jorge Fossati. - Crédito: GEC / Universitario

Javier Rabanal al habla. No esta vez en una conferencia de prensa o a las apuradas en un arribo desde algún aeropuerto, sino en Radio MARCA Tenerife, uno de los espacios más populares de las islas Canarias. Allí el entrenador tinerfeño explicó el motivo que lo orilló a poner rumbo hacia Universitario de Deportes, en lo que supone una aventura más que emocionante.

“Tiene 29 ligas ganadas. Ahora lleva un triplete consecutivo. Lo que me piden a mi es el tetra, que sería el primer club peruano en ganar cuatro seguidos. A mí me quedaba un año de contrato en Independiente del Valle y a [Jorge] Fossati le quedaba un año en Universitario. Los conocí a ellos de haberme enfrentado en Copa Libertadores”, partió diciendo en la entrevista.

Javier Rabanal firmando su contrato
Javier Rabanal firmando su contrato con el tricampeón de Perú. - Crédito: Universitario

Realizando un recuento detallado de cómo se fraguó la operación que devino en su arribo a la ‘U’, Javier Rabanal explicó que el área deportiva del club ‘crema’ se puso en contacto con su agente cuando surgió la especulación de la salida de Jorge Fossati por un desgaste con la institución, mismo escenario que vivió el estratega español en su paso reciente por IDV.

Empecé a tener algunas desavenencias en el día a día con Independiente que preferíamos no pelear con gente que nos llevábamos muy bien. Teníamos los mismos objetivos, pero distintas maneras para llegar a cumplirlos y cada día teníamos un pero diferente en un equipo que iba arrasando en la LigaPro. En lo que se daba eso salió el rumor de que Fossati no iba a seguir por también desavenencias”, sostuvo.

El entrenador tinerfeño, de 46 años, admite que el área deportiva de la 'U' alcanzó una propuesta en medio de los rumores de la salida de Jorge Fossati. | VIDEO: Radio Marca

Cuando se juntó todo en dos semanas ellos pasaron una propuesta. Mi representante me dijo que habían grandes posibilidades, que el director deportivo Álvaro Barco estaba muy interesado; su hijo había disputado la liga ecuatoriana, nos conocía bien y había sufrido”, continuó.

“Se dio todo muy rápido y en seguida se cerró el acuerdo. Me apetecía ir mucho ahí entre todas las propuestas que tenía de diferentes sitios. Cuando me di cuenta Fossati se estaba despidiendo y yo estaba yendo allá en un vuelo a firmar para presentarme y volver a Ecuador”, cerró Rabanal.

Javier Rabanal llega a Universitario
Javier Rabanal llega a Universitario con la ilusión del tetracampeonato. - Crédito: Difusión

