Alianza Lima gastará más de 10 millones de soles en fichajes en el inicio del mercado: comprará hasta 5 futbolistas para el 2026

La directiva ‘íntima’ desembolsará una gran cantidad de dinero en sus primeras incorporaciones, con el objetivo de volver a ser campeón en la Liga 1

Alianza Lima no alcanzó sus objetivos planteados a inicios de este 2025. No logró a ser campeón nacional y como si fuera poco tampoco consiguió el boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por esa razón, los directivos ‘victorianos’ apuntan a armar un mejor plantel para la próxima temporada.

Franco Navarro y su hijo se movieron rápido en el mercado para fichar a los mejores futbolistas disponibles. Así, le robaron un elemento importante a su clásico rival, Universitario de Deportes, repatriaron a un delantero peruano que militaba en el extranjero, e incorporaron a grandes elementos del medio local.

Pero, el costo de estas contrataciones podrían resultar alto, siempre y cuando no consigan el título nacional a final del 2026. A continuación detallamos las primeras cinco compras de Alianza Lima, que superan los 10 millones de soles:

Jairo Vélez

Jairo Vélez fue el primer fichaje presentado por Alianza Lima de cara al 2026. La Universidad César Vallejo tenía todo acordado con el clásico rival, Universitario de Deportes, para que el ecuatoriano sea traspasado. Sin embargo, apareció el club ‘blanquiazul’ con una mejor oferta salarial y lo terminó convenciendo. Los ‘victorianos’ desembolsaron 250 mil dólares, lo que equivale a 850 mil soles, por su pase.

Cristian Carbajal

Cristian Carbajal hizo una buena campaña con Sport Boys, al punto que fue convocado por Manuel Barreto en los últimos amistosos de la selección peruana. Alianza mostró su interés en el lateral, pero tenía que pagar por él, ya que tenía contrato con la ‘misilera’. Sin pensarlo, le depositó 150 mil dólares, más de 500 mil soles.

Luis Ramos

Luis Ramos no llegó a un acuerdo para quedarse en América de Cali y se veía forzado a regresar al equipo dueño de su pase, Cusco FC. De inmediato, la directiva ‘íntima’ se comunicó con los cusqueños y cerró el trato en un monto superior a los 650 mil dólares, equivalente a más de 2 millones de soles.

Federico Girotti

Hasta el momento, no ha sido presentado, pero Alianza ya tiene todo cerrado con Federico Girotti para que juegue en la Liga 1. El ‘equipo del pueblo’ tuvo que pagarle 1.6 millones de dólares, lo que equivale a más de 5 millones de soles. Una de las compras más caras del fútbol peruano en el último tiempo.

Alan Cantero

Finalmente, Alianza Lima desembolsará 600 mil dólares -más de 2 millones de soles- por el pase de Alan Cantero. El delantero argentino no podía volver a ser prestado al cuadro nacional, ya que Godoy Cruz solo lo quería vender. Los ‘blanquiazules’ tomaron la decisión de adquirir su ficha y hacerle un contrato extenso.

Estos cinco movimientos de los ‘íntimos’ de cara al 2026 suman un poco más de 10 millones de soles. Cifra que buscarán recuperar avanzando en las etapas previas hasta alcanzar la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores, ya sea por premios como con la taquilla.

Recordemos que solo por clasificar a la etapa 1, el cuadro ‘blanquiazul’ consiguió 400 mil dólares. De superar la segunda y tercera instancia, acumulará 1.4 millones de dólares. Y de avanzar hasta fase de grupos, se embolsará 4.4 millones de dólares, equivalente a 14 millones de soles.

