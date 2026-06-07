Perú

Elecciones 2026: MIMP brindará apoyo a adultos mayores y acceso para personas con discapacidad en locales de votación

El MIMP activó el Programa Gratitud para acompañar a 35 adultos mayores de albergues y coordinó con Conadis la revisión de plantillas Braille ante la ONPE, en la votación del 7 de junio.

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Elecciones 2026 – Elecciones Perú 2026 – Segunda Vuelta Electoral – Perú – noticias -7 junio
El programa Gratitud organiza traslados y soporte en locales de Lima, Cusco y Huancavelica para que residentes de albergues y centros nocturnos puedan sufragar con seguridad este 7 de junio (Andina)

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que desplegó acciones para resguardar el ejercicio del voto de personas adultas mayores y de ciudadanos con discapacidad durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que se realiza este domingo 7 de junio.

La intervención se articuló mediante el Programa Nacional Gratitud, que organizó el apoyo directo a residentes de centros de cuidado, y a través del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), que coordinó la entrega anticipada de una plantilla electoral en sistema Braille para la evaluación técnica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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En paralelo, la ONPE recordó que la jornada se cumple en un horario único, de 7 a 17h, y que en los locales se aplica el trato preferente previsto por la Ley N.° 28683 para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y niños.

Acompañamiento a adultos mayores en Lima, Cusco y Huancavelica

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El MIMP desplegó personal del Programa Gratitud para acompañar a adultos mayores de centros residenciales, con el fin de garantizar un traslado seguro y el ejercicio de su voto. (Andina)

El MIMP precisó que, por intermedio del Programa Nacional Gratitud, brindará acompañamiento a 35 personas adultas mayores que residen en Centros de Atención Residencial (CAR) y Centros de Atención de Noche (CAN) ubicados en Lima, Cusco y Huancavelica.

Según la entidad, el equipo técnico del programa asumirá tareas de soporte para que el traslado a los locales de votación se realice con seguridad, además de resguardar la permanencia en el establecimiento electoral el tiempo necesario para completar el sufragio.

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El objetivo, de acuerdo con el ministerio, es asegurar que existan condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho al voto de quienes viven en servicios de cuidado y podrían enfrentar barreras de movilidad o de acompañamiento durante un proceso que exige desplazamientos y orientación en ambientes concurridos.

La comunicación del MIMP se enmarca en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, una jornada en la que los ciudadanos acuden a las urnas este domingo 7 de junio.

Plantilla Braille y medidas de la ONPE para reducir barreras

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Las autoridades electorales reforzaron medidas de apoyo y orientación para personas con discapacidad, con recursos diseñados para facilitar una votación autónoma y segura. (Andina)

En el componente de accesibilidad para personas con discapacidad visual, el MIMP señaló que Conadis gestionó la entrega anticipada de la plantilla electoral en sistema Braille a la ONPE, a fin de que sea sometida a revisión técnica.

De acuerdo con lo informado, la finalidad de esa coordinación es verificar que el material cumpla con requerimientos de accesibilidad y pueda utilizarse de manera correcta por electores con discapacidad visual durante el acto de votación.

La ONPE, por su parte, indicó que en los locales de sufragio habrá atención preferente y recordó que el horario para votar es de 7 a 17h. En esa línea, la entidad remarcó que el único documento aceptado para emitir el voto es el Documento Nacional de Identidad (DNI), ya sea en su versión azul o en el formato electrónico.

La oficina electoral también comunicó que el personal identificado con chaleco azul orientará a los ciudadanos dentro del local y podrá acompañarlos hasta el aula asignada si el elector lo solicita.

Según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el padrón electoral incorpora a más de 204 mil ciudadanos con discapacidad a nivel nacional. Para ese grupo, la ONPE dispuso recursos orientados a facilitar la experiencia de votación, con señalización diferenciada, mecanismos de asistencia y adecuaciones destinadas a disminuir obstáculos de orientación o desplazamiento.

En cuanto al procedimiento, la ONPE detalló que el elector entrega el DNI, recibe la cédula de votación y puede pedir apoyos permitidos por la normativa. Para personas con discapacidad visual, se cuentan plantillas Braille que se colocan sobre la cédula y permiten ubicar las opciones. La entidad indicó que ese material es gratuito y de uso personal.

También está habilitado el voto asistido para quienes lo requieran: la persona con discapacidad puede ingresar a la cámara secreta con alguien de su confianza si necesita apoyo para completar el proceso. Si el elector presenta dificultad para firmar, puede utilizar su huella digital como forma de identificación en el acta correspondiente.

Trato preferente, mesas accesibles y módulos temporales

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Las medidas de accesibilidad incluyen filas preferenciales, infraestructura adaptada y alternativas de votación para ciudadanos con dificultades de desplazamiento dentro de los locales. (Andina)

La ONPE precisó que, durante la jornada, se aplica la Ley de Trato Preferente (Ley N.° 28683), que ordena atención prioritaria e inmediata para personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y niños.

En la práctica, explicó, el beneficio permite ingresar al aula de votación sin necesidad de realizar la fila general. Si varias personas cuentan con ese derecho, se habilita una fila separada para garantizar el orden y el acceso primero de quienes tienen prioridad.

Para personas con discapacidad, la ONPE comunicó que se habilitarán mesas especiales ubicadas en zonas accesibles. El listado de electores autorizados para utilizar esas mesas estará colocado en el ingreso del local. La nómina incluye a ciudadanos con discapacidad empadronados en el padrón del Reniec, en Conadis o en el Registro para Personas con Discapacidad (REDIS) de la ONPE.

La entidad añadió que, si la mesa asignada al elector se encuentra en un piso alto o en un ambiente de difícil acceso, el ciudadano puede solicitar que se le permita votar en un Módulo Temporal de Votación. Ese mecanismo busca evitar que la ubicación física de un aula se convierta en un impedimento para ejercer el derecho al sufragio.

La ONPE también sostuvo que los locales deberán facilitar la circulación con infraestructura accesible y señalética visible, con el propósito de que el elector complete el procedimiento con el menor nivel posible de barreras, sin alterar los pasos formales del acto de votar.

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La norma de trato preferente también alcanza a ciudadanos con discapacidad y niños, permitiendo ingreso sin fila general o mediante una cola separada cuando haya varios casos (Andina)

Durante el proceso, los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cumplen funciones de vigilancia para que se respeten las reglas del proceso y los derechos de los electores. En el caso de personas con discapacidad, la supervisión apunta a verificar que se aplique el trato preferente, que no se obstaculicen los apoyos permitidos y que las medidas de accesibilidad se utilicen sin restricciones.

El incumplimiento del voto conlleva sanciones económicas para ciudadanos de 18 a 69 años. La ONPE recordó que, con la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) fijada en S/5.500 para 2026, la multa por no votar es de S/110 en distritos no pobres, S/55 en distritos pobres no extremos y S/27.50 en distritos en pobreza extrema. Para miembros de mesa que no asistan sin justificación válida, la sanción es de S/275, y si además omiten sufragar, las multas se acumulan y pueden sumar S/385.

En la primera vuelta, el MIMP, mediante Conadis, informó que las personas con discapacidad que no pudieron votar por su condición podían solicitar una dispensa para no pagar multa. Para esta segunda vuelta del domingo 7 de junio, se esperaba que el MIMP y el JNE confirmaran si ese beneficio se mantendría sin costo, qué documentos se exigirían y si continuaría la dispensa automática para quienes ya tienen registrada su discapacidad en el DNI o en Conadis.

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