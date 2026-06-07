Elecciones presidenciales en Perú: la historia de los procesos más ajustados y la pugna por llegar al sillón de Pizarro

Ilustración acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Jurado Nacional de Elecciones para su proclamación como ganadores de la primera vuelta electoral en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia electoral reciente de Perú está marcada por disputas presidenciales de márgenes mínimos, donde Keiko Fujimori ha protagonizado algunos de los enfrentamientos más reñidos. La candidata de Fuerza Popular perdió en las elecciones de 2016 y 2021 por diferencias de apenas decenas de miles de votos, un fenómeno inédito para el país andino. De acuerdo con reportes oficiales de ONPE, estos procesos han evidenciado la fragmentación política y la polarización social que caracteriza al escenario electoral peruano.

En ambas ocasiones, Fujimori alcanzó la segunda vuelta tras liderar en la primera ronda o posicionarse como referente de la derecha. Los resultados finales se definieron tras días de escrutinio y alegaciones de fraude, en un clima de alta tensión institucional y social. Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la diferencia con sus contrincantes, Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), nunca superó los 45.000 votos en padrones de más de 17 millones de electores.

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Un escenario político fragmentado y polarizado

El sistema de doble vuelta en Perú se implementó ante la imposibilidad recurrente de que un candidato presidencial supere el 50% en la primera ronda. En 2016, diecisiete postulantes dividieron el voto, siendo Fuerza Popular el más votado con casi el 40%. Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Kambio, avanzaron a la segunda vuelta tras un conteo ajustado que dejó fuera a otros contendientes, como Verónika Mendoza del Frente Amplio.

En 2021, la tendencia se agudizó: dieciocho candidaturas y un electorado disperso permitieron que Pedro Castillo (Perú Libre) y Fujimori se disputaran el balotaje. Según ONPE, el voto rural fue determinante para Castillo, mientras que la capital y las regiones costeras respaldaron mayoritariamente a la candidata de Fuerza Popular. El escrutinio se extendió por varios días, bajo la revisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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Cronología de los procesos electorales más reñidos

El 10 de abril de 2016, Perú celebró la primera vuelta presidencial. Ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta y Keiko Fujimori lideró con el 39,85% de los votos. El segundo lugar correspondió a Pedro Pablo Kuczynski, quien superó por margen estrecho a Verónika Mendoza, según datos oficiales de la ONPE. El balotaje del 5 de junio se transformó en una batalla voto a voto. Kuczynski obtuvo el 50,12% de los sufragios y Fujimori el 49,88%, una diferencia de solo 41.057 votos entre más de 17 millones de sufragios emitidos.

Keiko Fujimori y Pedro Kuczynski (AP - Reuters)

Cinco años después, el 11 de abril de 2021, la dispersión del voto volvió a reflejar la crisis de representatividad. Pedro Castillo sorprendió al liderar la primera vuelta con el 18,92% y Keiko Fujimori se ubicó segunda con el 13,41%. La segunda vuelta, celebrada el 6 de junio, se resolvió tras nueve días de conteo minucioso: Castillo fue proclamado presidente tras lograr 50,13% de los votos válidos frente al 49,87% de Fujimori, apenas 44.263 votos de diferencia, según la ONPE.

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Keiko Fujimori y Pedro Castillo participaron de la segunda vuelta electoral, marcada por la polarización en todo el país.

El papel del Jurado Nacional de Elecciones y las denuncias de fraude

En los dos procesos, la proclamación oficial de resultados estuvo precedida por impugnaciones y solicitudes de nulidad de actas. Keiko Fujimori denunció presuntas irregularidades y solicitó la revisión de miles de actas, lo que prolongó la incertidumbre. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras analizar las alegaciones, desestimó las denuncias por falta de pruebas, confirmando la transparencia y legalidad del proceso.

En 2016, Kuczynski Godard fue declarado presidente electo el 28 de junio, casi un mes después del balotaje. En 2021, Castillo recibió la proclamación oficial el 19 de julio, tras una revisión que involucró a más de 5.000 actas. Ambas situaciones generaron un clima de polarización y desconfianza institucional, con manifestaciones de ambos bandos en las calles.

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Representación artística en acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un debate, con el mapa del Perú dividido por la contienda electoral de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori y su llegada a la segunda vuelta en 2026

En 2026, Keiko Fujimori volvió a posicionarse como una de las figuras centrales del proceso electoral. Según la ONPE, obtuvo el primer lugar en la primera vuelta con 2.877.678 votos, equivalentes al 17,18% de los sufragios válidos. El segundo lugar fue para Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 2.015.114 votos y un 12,03%, superando por apenas 21.210 votos a Rafael López Aliaga.

La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez para el 7 de junio de 2026. Infobae detalló que la diferencia entre el segundo y tercer puesto mantuvo en vilo al país durante días, ante un conteo lento y la revisión de actas procedentes de zonas altoandinas y rurales, donde Sánchez concentró su respaldo.

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Una ilustración en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatiendo, mientras en el fondo se representan el paro agrario, la protesta de transportistas y escenas de inseguridad ciudadana en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cronología de la última contienda: entre la fragmentación y la incertidumbre

La primera vuelta de las presidenciales de 2026 se realizó el 12 de abril con 35 candidaturas, según datos recopilados por Infobae. Ningún aspirante superó el 20% de los votos, reflejando la crisis de representación política nacional. Fujimori, con 17,18%, avanzó al balotaje junto a Sánchez, quien obtuvo el 12,03% y desplazó al tercer lugar a Rafael López Aliaga, que se quedó con 11,90%. El escrutinio definitivo concluyó tras el procesamiento del 100% de las actas, con la confirmación del JNE y la ONPE.

El mapa electoral mostró un país dividido: Fujimori se impuso en once regiones, incluyendo Áncash, Callao y Piura; Sánchez dominó en otras once, como Amazonas, Apurímac y Cajamarca. Las cifras de votos en blanco y nulos superaron el 16%, una señal del descontento hacia la clase política.

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Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, posan detrás de sus planes de gobierno en un escritorio dividido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto de fondo: desconfianza y fragmentación

Las elecciones presidenciales más ajustadas de Perú se explican por la fragmentación partidaria, la desconfianza institucional y la polarización entre sectores urbanos y rurales. Las denuncias de fraude, la judicialización de los procesos y la revisión exhaustiva de actas marcaron las últimas tres décadas de la política peruana.

Infografía detalla las principales razones por las cuales los electores peruanos apoyan a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, destacando sus planes de gobierno, la economía y el antivoto como factores decisivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La figura de Keiko Fujimori simboliza la persistencia de un liderazgo polarizante, capaz de encabezar la primera vuelta y forzar balotajes con márgenes mínimos, pero sin lograr consolidar mayorías claras. La constante repetición de escenarios electorales cerrados ha puesto a prueba la solidez de las instituciones y la capacidad de los organismos electorales para garantizar la transparencia y la legitimidad de los resultados.

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