Alianza Lima fue contundente con pedido del Mininter de reprogramar la Noche Blanquiazul: “Se realizó el trámite con anticipación y conforme a ley”

Alianza Lima respondió pedido de reprogramación del Mininter por la Noche Blanquiazul

El Ministerio del Interior (Mininter), bajo la dirección del ministro Vicente Tiburcio, envió una comunicación formal a Universitario de Deportes y Alianza Lima con el propósito de que ambas instituciones evalúen de forma conjunta la posibilidad de reprogramar la Noche Crema y la Noche Blanquiazul, dos de los eventos más representativos del fútbol local, programados para el próximo sábado 24 de enero de 2026.

En la carta remitida, la cartera ministerial recomendó que los clubes analicen la factibilidad de posponer sus presentaciones oficiales, fundamentando la sugerencia en la importancia de garantizar la seguridad ciudadana y la necesidad de optimizar el uso de los recursos policiales en Lima, dada la alta demanda de servicios de orden público prevista para esa fecha.

El ente del Gobierno pactó una reunión con representantes del cuadro victoriano y de la ‘U’ para llegar a un acuerdo respecto a esa controversia. Ni bien se pronunció el Mininter, los ‘íntimos’ no tardaron en responder dicho pedido con una firme postura.

“Nuestra institución considera pertinente precisar que hemos cumplido estrictamente con la presentación de toda la documentación requerida para la solicitud de garantías de orden público, en los plazos y formas establecidos por la normativa vigente, ingresando dicho trámite con la debida anticipación y conforme a ley”, expresó Alianza a través de un comunicado por sus redes socials.

Comunicado de Alianza Lima sobre pedido de reprogramación del Mininter

Además, la escuadra ‘blanquiazul’ fue enfática en precisar que realizó los trámites respectivos en el plazo establecido y no debería tener ningún problema para realizar su esperado evento frente Inter Miami de Lionel Messi.

“Así mismo, tal como indica una comunicación formal hacia nuestro club de parte del propio MININTER el día 19 de diciembre, nuestra solicitud fue presentada sin existir ninguna otra para esa misma fecha, lo que otorga prioridad administrativa a nuestra petición. En ese sentido, no tendría que existir ningún contratiempo que afecte la realización del evento programado, ni corresponde que nuestra institución asuma responsabilidades o consecuencias derivadas de situaciones administrativas o de planificación que son totalmente ajenas a nuestro club”, añadió.

Y por último, se destacó la importancia del histórico cotejo que se realizará en el estadio Alejandro Villanueva: “El partido se enmarca en la conmemoración de los 125 años de vida institucional del Club, una fecha histórica no solo para la familia aliancista, sino para el fútbol nacional. La presencia de una figura internacional como Lionel Messi convierte este espectáculo en un evento de relevancia para el Perú, con impacto deportivo, social, económico y para la marca país”.

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Descuentos en entradas para Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima comunicó a través de sus canales oficiales que quienes deseen presenciar el partido frente al Inter Miami, equipo en el que destaca Lionel Messi, podrán acceder a descuentos especiales en la compra de entradas para la Noche Blanquiazul 2026.

El anuncio busca incentivar la presencia de aficionados en este encuentro considerado de gran relevancia, permitiendo a los hinchas formar parte de una jornada histórica para la institución victoriana.

"Nuestra casa será el escenario. El mundo, testigo. Aprovecha el descuento de 30% otorgado por Sound Music Entertainment y vive una noche eterna“, publicaron los ‘íntimos’ en sus redes sociales.

Con la aplicación de los descuentos anunciados, los precios de las entradas para el evento oscilan entre S/. 329 soles y S/. 2.187,50 soles. De este modo, el Pueblo Blanquiazul dispone de la posibilidad de adquirir localidades en una amplia gama de valores para sumarse a la celebración y vivir de cerca la experiencia.