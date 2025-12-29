Se reveló el millonario monto que Alianza Lima ganará con el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul. - créditos: Alianza Lima

Alianza Lima planea que el 2026 sea de muchos éxitos: con el título nacional bajo el brazo y buscando trascender a nivel internacional. Y como modo de preparación, se medirá contra Inter Miami de Lionel Messi en la ‘Noche Blanquiazul’, un partido que ha traído polémica por coincidir con la fecha de presentación su máximo rival, Universitario de Deportes. Pero más allá de ello, se pudo revelar el millonario monto que los ‘íntimos’ recibirán por albergar este esperado encuentro.

El especialista argentino, Marcelo Bee Sellares, utilizó su cuenta de Twitter para contar los detalles del amistoso internacional, enmarcado dentro del Champions Tour 2026 del conjunto de la MLS, entre gastos e ingresos.

El análisis parte de estimaciones prudentes, basadas en los precios de las entradas confirmados, la capacidad del estadio y reportes públicos que consideran una ocupación de entre el 90% y el 100%. En este contexto, la venta de entradas representa la fuente principal de ingresos. Los precios de las localidades populares oscilan entre S/. 376 y S/. 470 (99-124 dólares), mientras que los palcos alcanzan los S/3,125 (822 dólares), con un valor promedio de 250 a 300 dólares por boleto.

Considerando una ocupación del 95% del estadio Alejandro Villanueva (equivalente a 33,250 espectadores), la taquilla bruta estimada para la noche podría situarse entre 8 y 9,5 millones de dólares. La demanda por ver al astro argentino y a Inter Miami ha elevado los precios y garantiza una recaudación histórica para Alianza Lima.

Lionel Messi y Luis Suarez vendrán a Lima con Inter Miami para enfrentar a Alianza Lima en la 'Noche Blanquiazul'. - créditos: Sam Navarro-Imagn Images

A este monto se suman los ingresos por patrocinios y rubros adicionales vinculados a la ‘Noche Blanquiazul’ y el merchandising oficial, que generarían entre 800 mil y 1,2 millones de dólares extras. El interés de marcas y empresas en asociarse a un evento de esta magnitud ha sido notable, lo que potencia aún más la recaudación total. Por otro lado, los derechos de televisión, comercializados por Latina Televisión para su señal abierta y alta definición, aportarían entre 0,3 y 0,5 millones de dólares, cifra moderada considerando que se trata de un amistoso, pero relevante dentro del esquema de ingresos.

En conjunto, la suma total de ingresos para Alianza Lima por este evento se estima entre 9,1 y 11,2 millones de dólares, consolidando la ‘Noche Blanquiazul’ como una de las fechas más lucrativas en la historia del club.

Los gastos de Alianza Lima para traer a Lionel Messi con Inter Miami

Organizar un evento de esta magnitud también implica afrontar egresos considerables. El principal gasto corresponde a la remuneración acordada para Inter Miami, que ascendería a 2 millones de dólares. A esta cifra se agregan los costos de producción y seguridad, estimados en 800 mil a 1 millón de dólares, así como otros gastos operativos, que sumarían aproximadamente USD 0,5 millones. De esta manera, el total de egresos proyectados para la organización del partido se ubicaría entre 3,3 y 3,5 millones de dólares.

La gestión eficiente de los recursos y la logística permitirá maximizar las ganancias para el club. Tras deducir los costos, la ganancia neta estimada para Alianza Lima por la realización de la ‘Noche Blanquiazul’ frente a Inter Miami estaría en el rango de USD 6,4 a 7,8 millones. Esta cifra representa un hito económico para la institución de La Victoria, que podrá destinar los fondos obtenidos a fortalecer sus finanzas, pagar la deuda, invertir en infraestructura y potenciar el plantel para la temporada.

La información de Marcelo Bee Sellares sobre las ganancias y gastos de Alianza Lima por enfrentar a Inter Miami de Lionel Messi en la 'Noche Blanquiazul' 2026.

¿Alianza Lima podrá realizar su ‘Noche Blanquiazul’ 2026 en la fecha estimada?

El Ministerio del Interior ha hecho una petición a Alianza Lima y Universitario para reprogramar sus partidos de presentación. Eso sí, dejó en claro que habrá una reunión con los delegados de ambos clubes para acordar cómo quedarán estos partidos.

"Se ha convocado a los representantes de ambos clubes a una reunión de coordinación el lunes 29 de diciembre a las 17:00 horas a fin de que puedan presentar una propuesta concertada que permita una evaluación integral de las condiciones de seguridad y orden público“, indicó.

