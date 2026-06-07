Perú

El voto joven no puede callarse

El Perú no se explica desde una sola realidad. Las prioridades, urgencias y esperanzas de un joven en Lima no son idénticas a las de uno en la Amazonía, en la sierra o en una ciudad intermedia

Guardar
Google icon
Tres jóvenes, dos hombres y una mujer, dentro de una cámara de votación de cartón con el logo de ONPE, mirando una cédula de votación con expresión de duda.
Tres jóvenes votantes, visiblemente indecisos, deliberan en una cámara de votación de la ONPE antes de emitir su sufragio para las Elecciones Generales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A mi generación le repiten con frecuencia que es “el futuro del país”. Pero en estas elecciones esa frase ya no alcanza. Los jóvenes no somos una promesa lejana: somos una fuerza decisiva del presente. Hoy, cerca de 7 millones de peruanos entre 18 y 29 años están habilitados para votar, es decir, uno de cada cuatro electores del país. Y, dentro de ese grupo, 2,5 millones votaron por primera vez. No hablamos, entonces, de una voz periférica, sino de un actor con capacidad real de definir el rumbo y futuro del Perú.

Pero el voto joven no puede leerse como un bloque uniforme. El Perú no se explica desde una sola realidad. Las prioridades, urgencias y esperanzas de un joven en Lima no son idénticas a las de uno en la Amazonía, en la sierra o en una ciudad intermedia. Justamente por eso, hablar del voto joven exige una mirada más amplia y consciente de la diversidad del país.

PUBLICIDAD

Y, aun en medio del malestar que muchos sienten frente a la política actual, hay una señal esperanzadora. Según estudios de IPSOS, 7 de cada 10 jóvenes se muestran optimistas frente a las elecciones y cree que su voto puede mejorar el país; e igualmente Arellano Consultoría señala que el 66% de jóvenes considera que su voto influye en el futuro del Perú. Ese dato importa, porque demuestra que todavía existe una reserva de confianza democrática en una generación que, pese al cansancio, no ha renunciado a participar. El reto, entonces, no es solo votar, sino hacerlo con información, criterio y sentido de responsabilidad.

Por eso no deberíamos romantizar el voto nulo o viciado. En momentos de frustración puede parecer un gesto de rebeldía, pero casi nunca se convierte en una solución. Más bien, suele ser una forma de cederles a otros una decisión que también nos pertenece, porque la realidad es que igualmente habrá un ganador, lo único que eso demuestra es falta de responsabilidad. Y en un país que necesita reconstruir confianza, retirarse no fortalece la democracia: la debilita y tiene consecuencias.

PUBLICIDAD

Mi generación no solo debe pedir más, sino que debe comprometerse y proponer soluciones para mejorar nuestro país. Debemos involucrarnos e impulsar que se fortalezca la educación cívica en colegios, institutos y universidades para votar con pensamiento crítico y defendernos de la desinformación. Defender la inversión privada que genera empleo y desarrollo, exigir una ruta nacional de primer empleo descentralizado, promover la educación superior tecnológica de calidad. Y necesitamos más espacios de participación juvenil, vigilancia ciudadana y ciudadanía digital activa. Para no aparecer solo en campaña, sino también involucrarnos y sumar en las decisiones de manera permanente. Porque el voto joven no debería moverse por el resentimiento ni por el odio, sino por propósito, conciencia y responsabilidad.

El país no necesita una juventud perfecta, necesita una juventud presente. Una que no anule su voz por cansancio, que no desprecie el voto ajeno y que entienda que elegir con responsabilidad también es una forma de cuidar al Perú. No necesitamos un voto perfecto. Necesitamos un voto responsable. Porque anularlo no castiga al futuro: nos resta poder para construirlo.

Imagen FJENSZ66RRFQHH4QCJI7NIGJZY

Temas Relacionados

ONPEJóvenesperu-noticiasOpiniónSegunda vuelta electoral

Más Noticias

Sporting Cristal recibió oferta desde Europa por Santiago González y busca reemplazarlo con jugador de la Segunda División de Colombia

El extremo argentino dejaría el cuadro ‘cervecero’ ante la aparición de una propuesta concreta desde el Viejo Continente. El club peruano tiene una opción para relevarlo

Sporting Cristal recibió oferta desde Europa por Santiago González y busca reemplazarlo con jugador de la Segunda División de Colombia

Reniec superó 43 mil atenciones por DNIe en la antesala de las elecciones 2026 y mantiene entregas este domingo

El documento nacional de identidad (DNI), en todas su versiones, es la única herramienta disponible para votar este domingo

Reniec superó 43 mil atenciones por DNIe en la antesala de las elecciones 2026 y mantiene entregas este domingo

Diego Chávarri se sincera sobre Gabriela Herrera tras salir de ‘La Granja VIP’: “No me gusta, me cae bien”

El eliminado de la semana habló en el ‘Post Show’ del programa sobre sus sentimientos a su compañera de reality luego de exponerse sus revelaciones

Diego Chávarri se sincera sobre Gabriela Herrera tras salir de ‘La Granja VIP’: “No me gusta, me cae bien”

Elecciones 2026: peruanos llegan a su local de votación desde antes de las 7 de la mañana para sufragar

Votantes de Lima, Callao y regiones esperan desde antes de la hora oficial de inicio de los comicios en diveros distritos de cara a sufragar para decidir entre los dos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, que llegaron a la segunda vuelta

Elecciones 2026: peruanos llegan a su local de votación desde antes de las 7 de la mañana para sufragar

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La jornada ya comenzó en el exterior: peruanos en Australia, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en votar. En el territorio nacional, 90.223 mesas están habilitadas y 28.772 fiscalizadores del JNE supervisan el proceso. Aquí todos los detalles de la elección final

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

JNE inicia jornada electoral y garantiza que “100 % del material electoral ha llegado a los locales de votación”

Elecciones 2026: estos son los países donde los peruanos no podrán votar en la segunda vuelta

Elecciones presidenciales en Perú: la historia de los procesos más ajustados y la pugna por llegar al sillón de Pizarro

Perú elige entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a su noveno presidente en diez años

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri fue eliminado de ‘La Granja VIP’ y Gabriela Herrera queda en shock: así se definió la final

Diego Chávarri fue eliminado de ‘La Granja VIP’ y Gabriela Herrera queda en shock: así se definió la final

Teatro peruano y argentino se fusionan en ‘El Río en Mí’, el thriller de Francisco Lumerman que debuta en Lima

Karla Tarazona enfrenta críticas por su boda con Christian Domínguez y toma con humor la parodia en ‘JB Noticias’

Tula Rodríguez y su emotivo reencuentro con Valentina tras dos meses estudiando en Nueva York: “Corazón a mil”

Familia de Iván Paredes hace fuerte advertencia a Magaly Medina tras comentarios en su pódcast: “El celular del Dr. existe”

DEPORTES

Sporting Cristal recibió oferta desde Europa por Santiago González y busca reemplazarlo con jugador de la Segunda División de Colombia

Sporting Cristal recibió oferta desde Europa por Santiago González y busca reemplazarlo con jugador de la Segunda División de Colombia

Dónde ver Ecuador vs Guatemala HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Perú vs España: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

Diego Elías cae ante Mostafa Asal en dramática semifinal del British Open 2026 que le impide revalidar el título