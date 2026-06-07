Solo cerca de 20 de 100 mesas de votación se instalaron en la Universidad San Marcos durante las elecciones en Perú

Un fiscalizador electoral informa sobre el significativo retraso en la instalación de mesas de sufragio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A pesar de contar con todo el material electoral, la ausencia de los miembros de mesa impide el inicio de la votación.| América Noticias

La jornada electoral en Perú comenzó con retrasos en la instalación de mesas en uno de los principales locales de votación de Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Según reportó el Ministerio Público, a las primeras horas del día solo se habían instalado cerca de 20 de las 100 mesas previstas en este recinto, que concentra el mayor número de mesas a nivel nacional, a pesar de que se dio inicio a las urnas desde las 7:00 a.m.

De acuerdo con declaraciones recogidas por América Noticias, el fiscal asignado al local detalló que “la instalación de mesas se está efectuando de forma paulatina conforme llegan los miembros”. El funcionario explicó que la demora no se debía a la ausencia de material electoral, ya que el 100% del material se encontraba en la sede desde temprano, sino a la llegada tardía de los ciudadanos designados como miembros de mesa.

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El fiscal informó que solo quince mesas de las cien estaban operativas poco después de las siete de la mañana. Remarcó que la situación era distinta a la de la primera vuelta, en la que también se registraron demoras, pero relacionadas con la entrega de material electoral.

Retrasos en la apertura de mesas afectan el inicio de las elecciones en San Marcos | ONPE

El local de San Marcos cuenta con la presencia de tres fiscales para supervisar el proceso en el recinto, donde se esperaba la participación de cerca de treinta mil ciudadanos. El fiscal instó a los miembros de mesa a acudir con prontitud para permitir el inicio regular de la votación en todas las mesas.

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¿Cuánto es la multa si no voy a votar en la segunda vuelta?

Quienes no acudan a votar en la segunda vuelta presidencial deberán asumir una multa, cuyo monto varía según la condición socioeconómica del distrito que figura en su Documento Nacional de Identidad (DNI). El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció tres escalas diferenciadas para determinar la sanción:

Distrito “no pobre” : la multa es de S/ 110 .

Distrito “pobre” : la multa corresponde a S/ 55 .

Distrito “pobre extremo”: la sanción es de S/ 27,50.

Estas penalidades se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, que para este año es de S/ 5 500.

El recinto universitario de Lima enfrentó demoras en la instalación de mesas, lo que complicó el flujo de votantes y la supervisión de las autoridades electorales durante el inicio de la jornada| ONPE

Por otro lado, quienes hayan sido designados como miembros de mesa y no asuman esa responsabilidad también reciben una sanción económica. En este caso, la multa equivale al 5% de la UIT, lo que representa S/ 275. Ambas sanciones buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones electorales y la participación ciudadana en el proceso.

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Solo hasta esta hora podrás ingresar

Las elecciones en Perú este 7 de junio de 2026 se desarrollan entre las 07:00 y las 17:00 horas en todos los locales de votación del país. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), solo podrán ingresar a votar quienes lleguen al local antes de las 17:00.

Si la persona está dentro del local a esa hora, podrá sufragar aun si la fila continúa algunos minutos más. Si llega después de las 17:00 y las puertas están cerradas, no se le permitirá el ingreso ni podrá votar, lo que genera una multa por omisión al sufragio.