Inter Miami confirma su presencia en la Noche Blanquiazul ante Alianza Lima con Lionel Messi como parte de su pretemporada Champions Tour 2026

El Inter Miami ha confirmado su participación en la Noche Blanquiazul contra Alianza Lima, en La Victoria, como parte del inicio de su pretemporada del Champions Tour 2026. Aterrizará así en Matute para abrir un nuevo periplo en Sudamérica antes de desplazarse hacia Colombia y Ecuador cumpliendo con otras presentaciones igual de relevantes.

Acompañará en la gira internacional de las ‘garzas’ el laureado genio y goleador Leo Messi, quien experimentará un inicio de año especial por lo que será la defensa de la Copa del Mundo con la selección Argentina en la cita a disputarse en Estados Unidos-México- Canadá.

También dirán presentes sus connacionales Óscar Ustari, Rocco Ríos, Tomás Avilés, Marcelo Weigandt, Baltasar Rodríguez y Tadeo Allende. Dentro de la expedición por la región, además, estará Luis Suárez, cuyo compromiso con el club norteamericano quedó ratificado por un año más para luego asumir el retiro después de una era gloriosa.

El lance contra Alianza Lima, que supondrá una enorme expectativa a nivel nacional, está programado para el sábado 24 de enero, aunque existe cierto suspenso alrededor de la realización a partir de una postura gubernamental. Conviene mencionar que a inicios de año el Inter Miami llegó a Perú para medirse contra Universitario, en el estadio Monumental. Aquel envite se resolvió por penales, quedando los visitantes como ganadores.

Comunicado Oficial

El Inter Miami vuelve a la acción con partidos de preparación de cara a una emocionante séptima temporada en 2026: un trío de partidos programados en Sudamérica.

El Inter Miami CF anunció hoy los tres primeros partidos de su calendario de pretemporada 2026, preparándose para una emocionante séptima temporada. Los actuales campeones de la Copa MLS jugarán tres partidos por Sudamérica, visitando Perú, Colombia y Ecuador para dar inicio a la pretemporada.

El Inter Miami iniciará su gira de pretemporada visitando Lima, Perú, por segunda temporada consecutiva. Esta vez, se enfrentará al Alianza Lima el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva a las 17:00 h (hora del este). Alianza es el segundo equipo más laureado en la historia del fútbol peruano, con 25 títulos de Primera División, además de ostentar una copa de competición internacional en su palmarés.

Alianza Lima planta cara

El futuro de la Noche Blanquiazul ha quedado en suspenso tras el llamado del Ministerio del Interior (Mininter) a reconsiderar la fecha prevista para el sábado 24 de enero de 2026. La medida responde a que en esa misma jornada Universitario de Deportes también llevará a cabo su espectáculo y frente a las movilizaciones se ha exhortado a que ambos desistan.

El Mininter enfatizó su política de diálogo y coordinación institucional, dejando claro que “el otorgamiento de las garantías inherentes al orden público se realiza conforme a la normativa vigente, priorizando siempre la protección de los asistentes, la tranquilidad ciudadana y el normal desarrollo de los eventos deportivos”.

Frente a la incertidumbre, la directiva de Alianza Lima rompió el silencio y, mediante un comunicado difundido ampliamente, ratificó su plena disposición al diálogo con las autoridades, aunque remarcó que ha cumplido “estrictamente con la presentación de toda la documentación y garantías de orden público en los plazos establecidos por ley”.

Uno de los principales argumentos del club ‘íntimo’ señala que su solicitud, presentada el 19 de diciembre, fue la única ingresada para el día del evento, otorgándole, en palabras de la institución, “prioridad administrativa”, por lo que considera que “no tendría que existir ningún contratiempo que afecte la realización del evento”.