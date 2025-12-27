Perú Deportes

Se filtró conflicto entre Universitario y Rodrigo Ureña: el motivo por el que no es oficializado en Millonarios

El chileno tiene todo arreglado con el cuadro colombiano, sin embargo existe un obstáculo entre el jugador y la ‘U’ que complica su traspaso a la liga ‘cafetera’. Entérate de los detalles

El fichaje de Rodrigo Ureña a Millonarios FC parecía un hecho consumado. Sin embargo, una traba administrativa impide el anuncio oficial del chileno como refuerzo del club colombiano, pese a que existe un acuerdo económico. La situación ha generado incertidumbre y mantiene al jugador en una posición incómoda, a pocos días del inicio de la pretemporada.

El ‘albiazul’ cerró con Universitario de Deportes la operación por el cuantioso monto de 250 mil dólares, cifra que fue aceptada y formalizada por ambos equipos para concretar el traspaso del volante de 32 años. Pero una discrepancia financiera interna ha frenado la transferencia, y el visto bueno final depende ahora de la resolución de esa disputa.

Se filtró que la negociación se complicó cuando la ‘U’ le comunicó a Ureña que no asumiría ciertas obligaciones de pago, contraviniendo el contrato firmado en 2023.

“El club ya tiene todo acordado y formalizado en lo económico, y solo espera el OK de la ‘U’ para anunciar la contratación. Sin embargo, lo que viene trabando la operación es que Universitario de Deportes le comunicó al volante chileno que no está dispuesta a pagarle lo que le corresponde según el contrato firmado en 2023. Ahí está la demora en las posiciones”, informó el periodista Willmer Robles.

La incertidumbre de Rodrigo Ureña con Universitario

En el entorno de Universitario de Deportes consideran que la desvinculación debe realizarse bajo condiciones que no generen nuevas deudas para la institución. Esta postura ha generado un conflicto con Rodrigo Ureña, quien reclama el cumplimiento de los términos de su renovación más reciente. Esta situación, completamente inesperada en un mercado de pases donde los tiempos apremian, mantiene en suspenso la llegada del popular ‘Pitbull’ a Millonarios y afecta la planificación de ambos clubes.

El chileno cuenta con experiencia previa en el fútbol colombiano, tras sus pasos por América de Cali y Deportes Tolima, donde dejó una imagen positiva. La expectativa en Bogotá es alta: el técnico Alberto Gamero considera a Ureña una prioridad para reforzar el mediocampo y devolverle solidez al equipo. Por ello, la dirigencia de Millonarios ya preparó un contrato hasta 2028 para el jugador, que solo será firmado cuando se resuelva el conflicto administrativo que persiste en Lima.

Durante la última temporada con Universitario, Ureña disputó treinta partidos oficiales y acumuló 2.269 minutos en el campo, consolidándose como una pieza irremplazable. Su capacidad para recuperar balones y aportar salida limpia desde la zona defensiva son las credenciales que entusiasman a la directiva y al cuerpo técnico de Millonarios.

Mientras tanto, la documentación se encuentra lista en Colombia, esperando únicamente el correo desde Lima que confirme que el obstáculo burocrático ha sido superado. El acuerdo contempla que, una vez liberado el pago pendiente, Ureña firmará el vínculo que lo unirá al cuadro colombiano durante los próximos tres años.

Las próximas horas serán decisivas. El futuro de Rodrigo depende de la disposición de la ‘U’ para cumplir con las obligaciones contractuales vigentes o de la decisión que pueda tomar el propio jugador respecto a su patrimonio. La expectativa crece entre los hinchas de ambos clubes, que aguardan el desenlace de una negociación que, por ahora, permanece trabada por un desacuerdo administrativo.

