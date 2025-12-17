Rodrigo Ureña deja Universitario y se irá a Millonarios de Colombia: “Se fue por mucho menos de 600 mil dólares ”

La etapa de Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes llegó a su fin tras numerosos rumores y especulaciones sobre su futuro. El mediocampista chileno decidió terminar su paso por el club peruano, a pesar de que en su momento se le vinculó con Alianza Lima, posibilidad que dicha institución descartó públicamente.

Todo está cerrado con Millonarios y hoy, miércoles 17 de diciembre, se realizará el anuncio oficial sobre su fichaje. La salida del ‘Pitbull’ representa una baja significativa para la ‘U’, conjunto al que aportó calidad y regularidad desde su llegada, hasta ser considerado uno de los refuerzos más destacados en las últimas temporadas.

Se conocieron detalles de su partida de Ate, y se precisó que el cuadro colombiano no pagará los 600 mil dólares que significaba la cláusula de salida que los ‘cremas’ habían determinado. Ureña se fue por mucho menos del cuantioso monto generando muchas reacciones.

“Rodrigo Ureña ya está cerrado en Millonarios. Me voy al margen de eso, que, que si se acepta o no se acepta, ya cerró con Millonarios porque la U ya cerró con Millonarios. Esta noche han acordado los valores económicos Millonarios y Universitario de Deportes. Mañana (hoy) se debe estar haciendo formal, si tal vez lo quieren anunciar mañana o pasado. Pero ya es un hecho, ya está todo acordado con el jugador. No son 600 mil dólares, es mucho menos, incluso acordando que se pague en cuotas”, apuntó Gustavo Peralta en el programa ‘L1 Radio’.

¿Por qué Millonarios no pagará los 600 mil dólares por Rodrigo Ureña?

Universitario de Deportes fue enfático en determinar que cualquier club que quiera fichar a Rodrigo Ureña deberá pagar el cuantioso monto de 600 mil dólares por su cláusula de salida debido a que tiene contrato vigente por todo el 2026. Sin embargo, las cosas cambiaron en las negociaciones con Millonarios de Colombia.

Se filtró el contundente motivo por el que la ‘U’ accedió marcar la salida del ‘Pitbull’ a pesar de que no se llegó al monto estipulado.

“Hay un tema también; si bien es cierto, la ‘U’ decía 600 mil o nada, es quedarte sin nada el próximo año. Y si el jugador se queda incómodo. Es la oportunidad de tener algo de dinero. Y además porque yo creo que de la dirección deportiva ya entendían que había un desgaste por parte de Ureña. Solamente falta la formalidad, el documento, y mañana (hoy) se hace el anuncio”, informó Peralta.

Durante su estadía, Ureña no solo brilló en Liga 1 y celebró tres campeonatos, sino que además consiguió debutar con la Selección Chilena. El futbolista regresa a Colombia, país donde ya había jugado antes y del que guarda gratos recuerdos tanto en lo deportivo como en el afecto recibido por la afición local.

Universitario de Deportes buscó retener a Rodrigo Ureña ofreciéndole un nuevo contrato con condiciones salariales que, en comparación con las cifras del ámbito internacional, resultaron modestas.

“A Ureña se le hizo una propuesta de aumentarle dos mil dólares más por un año más de contrato; a él no le ha terminado de cerrary considera de que no es una mejor propuesta para continuar más allá del contrato 2026″, contó Gustavo Peralta.

