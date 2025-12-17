Perú Deportes

Rodrigo Ureña deja Universitario y se irá a Millonarios de Colombia: “Se fue por mucho menos de 600 mil dólares ”

El volante chileno no estará en la ‘U’ el 2026 debido a que decidió cambiar de rumbo y volverá a tierras colombianas. Entérate de los detalles de su partida de Ate

Guardar

La etapa de Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes llegó a su fin tras numerosos rumores y especulaciones sobre su futuro. El mediocampista chileno decidió terminar su paso por el club peruano, a pesar de que en su momento se le vinculó con Alianza Lima, posibilidad que dicha institución descartó públicamente.

Todo está cerrado con Millonarios y hoy, miércoles 17 de diciembre, se realizará el anuncio oficial sobre su fichaje. La salida del ‘Pitbull’ representa una baja significativa para la ‘U’, conjunto al que aportó calidad y regularidad desde su llegada, hasta ser considerado uno de los refuerzos más destacados en las últimas temporadas.

Se conocieron detalles de su partida de Ate, y se precisó que el cuadro colombiano no pagará los 600 mil dólares que significaba la cláusula de salida que los ‘cremas’ habían determinado. Ureña se fue por mucho menos del cuantioso monto generando muchas reacciones.

“Rodrigo Ureña ya está cerrado en Millonarios. Me voy al margen de eso, que, que si se acepta o no se acepta, ya cerró con Millonarios porque la U ya cerró con Millonarios. Esta noche han acordado los valores económicos Millonarios y Universitario de Deportes. Mañana (hoy) se debe estar haciendo formal, si tal vez lo quieren anunciar mañana o pasado. Pero ya es un hecho, ya está todo acordado con el jugador. No son 600 mil dólares, es mucho menos, incluso acordando que se pague en cuotas”, apuntó Gustavo Peralta en el programa ‘L1 Radio’.

¿Por qué Millonarios no pagará los 600 mil dólares por Rodrigo Ureña?

Universitario de Deportes fue enfático en determinar que cualquier club que quiera fichar a Rodrigo Ureña deberá pagar el cuantioso monto de 600 mil dólares por su cláusula de salida debido a que tiene contrato vigente por todo el 2026. Sin embargo, las cosas cambiaron en las negociaciones con Millonarios de Colombia.

Se filtró el contundente motivo por el que la ‘U’ accedió marcar la salida del ‘Pitbull’ a pesar de que no se llegó al monto estipulado.

“Hay un tema también; si bien es cierto, la ‘U’ decía 600 mil o nada, es quedarte sin nada el próximo año. Y si el jugador se queda incómodo. Es la oportunidad de tener algo de dinero. Y además porque yo creo que de la dirección deportiva ya entendían que había un desgaste por parte de Ureña. Solamente falta la formalidad, el documento, y mañana (hoy) se hace el anuncio”, informó Peralta.

Durante su estadía, Ureña no solo brilló en Liga 1 y celebró tres campeonatos, sino que además consiguió debutar con la Selección Chilena. El futbolista regresa a Colombia, país donde ya había jugado antes y del que guarda gratos recuerdos tanto en lo deportivo como en el afecto recibido por la afición local.

Rodrigo Ureña en el radar
Rodrigo Ureña en el radar de dos clubes históricos de Colombia

Rodrigo Ureña rechazó insólito aumento de Universitario

Universitario de Deportes buscó retener a Rodrigo Ureña ofreciéndole un nuevo contrato con condiciones salariales que, en comparación con las cifras del ámbito internacional, resultaron modestas.

“A Ureña se le hizo una propuesta de aumentarle dos mil dólares más por un año más de contrato; a él no le ha terminado de cerrary considera de que no es una mejor propuesta para continuar más allá del contrato 2026″, contó Gustavo Peralta.

El periodista Gustavo Peralta contó detalles de la aparición del club colombiano en medio de las negociaciones entre la 'U' y el volante chileno. (Video: Gustavo Peralta)

Temas Relacionados

Rodrigo UreñaUniversitario de DeportesMillonarios FCperu-deportes

Más Noticias

Franco Navarro reveló la condición para que Luis Advíncula fiche por Alianza Lima de cara al 2026

El director deportivo habló del posible fichaje de ‘Bolt’. Además, aclaró el interés por Rodrigo Ureña y la continuidad de Alan Cantero

Franco Navarro reveló la condición

Fecha confirmada de la visita de FC Barcelona al Perú: ¿Enfrentará a Universitario o Alianza Lima en amistoso?

Después de su fustrada llegada en diciembre, Lamine Yamal y compañía vendrán a la capital peruana para disputar un encuentro de exhibición ante uno de los equipos más grandes del país

Fecha confirmada de la visita

¿Felipe Vizeu seguirá en Sporting Cristal? Julio César Uribe reveló los planes del club para el ‘9’ el 2026

El director general de fútbol del club ‘rimense’ se pronunció por el futuro del delantero brasileño. También aclaró si ficharán a Facundo Callejo, Hernán Barcos y Gabriel Santana

¿Felipe Vizeu seguirá en Sporting

Camila Monge dice que Alianza Lima vs Universitario no es un clásico en la Liga Peruana de Vóley: “Eso solo pasa en el fútbol”

Para la medallista de plata en los Juegos Bolivarianos 2025, el duelo entre Regatas Lima y San Martín es el juego más representativo del campeonato nacional de Primera División

Camila Monge dice que Alianza

Alianza Lima encamina el fichaje de Alan Cantero tras acuerdo con el jugador y charlas activas con Godoy Cruz

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club de La Victoria, ha expresado que la intención de ambas partes es que el futbolista siga vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’

Alianza Lima encamina el fichaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden al JNE anular internas

Piden al JNE anular internas de Renovación Popular y dejar a Rafael López Aliaga fuera de las Elecciones

Víctor Polay Campos seguirá procesado por el caso Las Gardenias: PJ inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad

Edita Vargas asume el Gobierno Regional del Callao luego de la suspensión de Ciro Castillo por presunta banda criminal y delitos de colusión

Martín Vizcarra pide al PJ suspender su “injusta sentencia” de 14 años de prisión por caso Lomas de Ilo

Prófugo alcalde de Comas, Ulises Villegas, enfrenta nueva investigación por presunto proselitismo

ENTRETENIMIENTO

Jorge Luna y la vez

Jorge Luna y la vez que tuvo que ir al colegio de su hijo a tomarse fotos: “Jod*** a mi hijo porque querían un saludo”

La incómoda reacción de Ana Lucía Urbina sobre su relación con las chicas de Corazón Serrano: “Yo no opino de eso”

Ricardo Morán dedica programa de Yo Soy a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, asesinado en Puente Piedra: “Era muy querido”

Julián Zucchi anuncia que la vida de Flor Pucarina llegará al cine y a más escenarios del Perú tras exitoso tributo con IA

Gianella Neyra se prepara para su nueva etapa teatral en 2026: “Crear, ensayar, equivocarse y volver a empezar es parte del viaje”

DEPORTES

Franco Navarro reveló la condición

Franco Navarro reveló la condición para que Luis Advíncula fiche por Alianza Lima de cara al 2026

Fecha confirmada de la visita de FC Barcelona al Perú: ¿Enfrentará a Universitario o Alianza Lima en amistoso?

¿Felipe Vizeu seguirá en Sporting Cristal? Julio César Uribe reveló los planes del club para el ‘9’ el 2026

Camila Monge dice que Alianza Lima vs Universitario no es un clásico en la Liga Peruana de Vóley: “Eso solo pasa en el fútbol”

Alianza Lima encamina el fichaje de Alan Cantero tras acuerdo con el jugador y charlas activas con Godoy Cruz