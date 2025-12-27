Alan Cantero se quedará en Alianza Lima en el 2026: club peruano comprará su pase por un valor millonario

Alan Cantero se quedará en Alianza Lima en el 2026 luego de que compren su pase por un monto millonario.

Alianza Lima se arma hasta los dientes para cortar una mala racha de tres temporadas sin títulos nacionales y de paso evitar el tetracampeonato de su clásico rival, Universitario de Deportes. Su directiva encabezada por los Franco Navarro padre e hijo viene renovando y fichando jugadores para conseguir sus objetivos en el 2026.

Había un futbolista, del cual no se sabía si continuaría en La Victoria, incluso en un momento se habló de que había recibido el contacto de la ‘U’. Esto provocó que los ‘blanquiazules’ se vean en la obligación de abrir -una vez más- su billetera para comprarlo. Se trata de Alan Cantero, quien en poco dejará de pertenecer a Godoy Cruz y será oficialmente de los ‘íntimos’.

De acuerdo al periodista argentino Nahuel Ferreira, Alianza compró el pase del atacante de 27 años al ‘tomba’. "Hay acuerdo total para que Alianza Lima le compre a Godoy Cruz el 80% de la ficha del delantero Alan Cantero“, publicó en su cuenta de X (antes llamada Twitter).

Asimismo, el comunicador extranjero dio a conocer el valor de la transferencia. “Sería a cambio de 600 mil dólares apróximadamente, su contrato con los ‘blanquiazules’ se extenderá 3 años más c/mejora salarial”, detalló. Este cuantioso monto en dólares equivale a más de 2 millones de soles.

Alan Cantero será comprado por Alianza Lima y se quedará en el Perú.

Los números de Alan Cantero

Alan Cantero no llegó con un gran cartel a Matute, pero sus actuaciones dentro del campo lo llevaron a ganarse la aprobación de los hinchas rápidamente. Aunque las lesiones frenaron su gran momento, el argentino nunca dejó de trabajar para estar en óptimas condiciones y aportar a su club desde la posición en la que le toque.

Así fue como alineó en la oncena de ‘Pipo’ Gorosito como interior, segundo delantero, mediapunta, ‘9′ y extremo. Múltiples de posiciones que lo hacían muy útil a lo largo de la temporada. El ‘gaucho’ disputó 27 partidos en total, en los cuales anotó 5 goles y dio 3 asistencias entre la Liga 1 y Copa Libertadores.

Su performance más recordada por la ‘doce’ fue su doblete para el triunfo ante Universidad Católica de Ecuador en el estadio Alejandro Villanueva por la Copa Sudamericana. Después de esa actuación, en la memoria del fanático está su nivel mostrado en la victoria ante Sporting Cristal en el Torneo Apertura, en la que anotó un gol en el Nacional.

El volante definió con mucha calidad el 2-0. (Video: ESPN)

El potente ataque de Alianza Lima en el 2026

Con la compra de Alan Cantero, el nuevo técnico de Alianza Lima y sucesor de Néstor Gorosito, Pablo Guede, tendrá muchas alternativas en la zona de ataque. El entrenador argentino contará con hasta cuatro delanteros para afrontar la nueva edición de la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

Cantero deberá competir por el puesto con dos nuevos jugadores: el peruano Luis Ramos, quien ya fue presentado en las redes sociales, y su compatriota Federico Girotti, el cual tiene todo arreglado con el ‘equipo del pueblo’ para sumarse a sus filas de cara a la siguiente temporada.

El 'Tanque' habló de su llegada al cuadro 'blanquiazul' y recibió consejos de Waldir Sáenz. (Video: Alianza Play)

A ellos hay que sumarle al histórico y referente Paolo Guerrero. El delantero de 41 años renovó su vínculo con los ‘íntimos’ y disputará su última temporada como jugador profesional en el 2026. El ‘Depredador’ fue el goleador del club y demostró que está vigente con 18 tantos entre el campeonato local e internacional.

Para tener estos ‘9′, Alianza tuvo que dejar de lado a un ídolo como Hernán Barcos. Su salida generó la crítica de muchos hinchas hacia la directiva. Además, el elenco de La Victoria prestó a Matías Succar a Cienciano, con el objetivo que recuperé su nivel y regrese después del retiro de Guerrero.