Perú Deportes

Alan Cantero se quedará en Alianza Lima en el 2026: club peruano comprará su pase por un valor millonario

El club ‘blanquiazul’ vuelve a hacer uso de su billetera para retener al delantero argentino, que pertenecía a Godoy Cruz, de cara a la próxima temporada

Guardar
Alan Cantero se quedará en
Alan Cantero se quedará en Alianza Lima en el 2026 luego de que compren su pase por un monto millonario.

Alianza Lima se arma hasta los dientes para cortar una mala racha de tres temporadas sin títulos nacionales y de paso evitar el tetracampeonato de su clásico rival, Universitario de Deportes. Su directiva encabezada por los Franco Navarro padre e hijo viene renovando y fichando jugadores para conseguir sus objetivos en el 2026.

Había un futbolista, del cual no se sabía si continuaría en La Victoria, incluso en un momento se habló de que había recibido el contacto de la ‘U’. Esto provocó que los ‘blanquiazules’ se vean en la obligación de abrir -una vez más- su billetera para comprarlo. Se trata de Alan Cantero, quien en poco dejará de pertenecer a Godoy Cruz y será oficialmente de los ‘íntimos’.

De acuerdo al periodista argentino Nahuel Ferreira, Alianza compró el pase del atacante de 27 años al ‘tomba’. "Hay acuerdo total para que Alianza Lima le compre a Godoy Cruz el 80% de la ficha del delantero Alan Cantero“, publicó en su cuenta de X (antes llamada Twitter).

Asimismo, el comunicador extranjero dio a conocer el valor de la transferencia. “Sería a cambio de 600 mil dólares apróximadamente, su contrato con los ‘blanquiazules’ se extenderá 3 años más c/mejora salarial”, detalló. Este cuantioso monto en dólares equivale a más de 2 millones de soles.

Alan Cantero será comprado por
Alan Cantero será comprado por Alianza Lima y se quedará en el Perú.

Los números de Alan Cantero

Alan Cantero no llegó con un gran cartel a Matute, pero sus actuaciones dentro del campo lo llevaron a ganarse la aprobación de los hinchas rápidamente. Aunque las lesiones frenaron su gran momento, el argentino nunca dejó de trabajar para estar en óptimas condiciones y aportar a su club desde la posición en la que le toque.

Así fue como alineó en la oncena de ‘Pipo’ Gorosito como interior, segundo delantero, mediapunta, ‘9′ y extremo. Múltiples de posiciones que lo hacían muy útil a lo largo de la temporada. El ‘gaucho’ disputó 27 partidos en total, en los cuales anotó 5 goles y dio 3 asistencias entre la Liga 1 y Copa Libertadores.

Su performance más recordada por la ‘doce’ fue su doblete para el triunfo ante Universidad Católica de Ecuador en el estadio Alejandro Villanueva por la Copa Sudamericana. Después de esa actuación, en la memoria del fanático está su nivel mostrado en la victoria ante Sporting Cristal en el Torneo Apertura, en la que anotó un gol en el Nacional.

El volante definió con mucha calidad el 2-0. (Video: ESPN)

El potente ataque de Alianza Lima en el 2026

Con la compra de Alan Cantero, el nuevo técnico de Alianza Lima y sucesor de Néstor Gorosito, Pablo Guede, tendrá muchas alternativas en la zona de ataque. El entrenador argentino contará con hasta cuatro delanteros para afrontar la nueva edición de la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

Cantero deberá competir por el puesto con dos nuevos jugadores: el peruano Luis Ramos, quien ya fue presentado en las redes sociales, y su compatriota Federico Girotti, el cual tiene todo arreglado con el ‘equipo del pueblo’ para sumarse a sus filas de cara a la siguiente temporada.

El 'Tanque' habló de su llegada al cuadro 'blanquiazul' y recibió consejos de Waldir Sáenz. (Video: Alianza Play)

A ellos hay que sumarle al histórico y referente Paolo Guerrero. El delantero de 41 años renovó su vínculo con los ‘íntimos’ y disputará su última temporada como jugador profesional en el 2026. El ‘Depredador’ fue el goleador del club y demostró que está vigente con 18 tantos entre el campeonato local e internacional.

Para tener estos ‘9′, Alianza tuvo que dejar de lado a un ídolo como Hernán Barcos. Su salida generó la crítica de muchos hinchas hacia la directiva. Además, el elenco de La Victoria prestó a Matías Succar a Cienciano, con el objetivo que recuperé su nivel y regrese después del retiro de Guerrero.

Temas Relacionados

Alan CanteroAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Ignacio Buse reaparece con muletas en Barcelona: se confirma baja en Australian Open y su presencia en la Copa Davis queda en suspenso

La primera raqueta peruana no ha vuelto a emitir un comunicado oficial sobre su estado físico luego del anuncio de la interrupción de la pretemporada. Las imágenes compartidas desde Barcelona no auguran un futuro inmediato auspicioso

Ignacio Buse reaparece con muletas

Víctor ‘Chino’ Rivera lamenta la escasez de entrenadores peruanos en la Liga 1: “Solo queda seguir preparándonos”

“Hay que seguir buscando las oportunidades y, cuando las tengamos, demostrar nuestra capacidad como lo hemos hecho cuando hemos clasificado a torneos internacionales”, expresó el reconocido estratega con paso reciente por U. San Martín

Víctor ‘Chino’ Rivera lamenta la

¿Universitario ganó los puntos en mesa tras error de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley? FPV validó su reclamo, pero se puede apelar

Infobae Perú se contactó con integrantes de la Federación Peruana de Vóley para conocer más detalles de la resolución que se hizo viral en redes sociales

¿Universitario ganó los puntos en

Alianza Lima tomó drástica medida luego que la FPV le otorgue los puntos a Universitario en Liga Peruana de Vóley

Las ‘blanquiazules’ no se quedaron con los brazos cruzados después de que se exponga la resolución sobre el caso polémico del último clásico

Alianza Lima tomó drástica medida

Pablo Bengoechea regresa a la dirección técnica en Perú: asume el mando de Comerciantes FC de Liga 2

El ‘Profesor’ se convierte en el primer paso importante de la ‘fuerza loretana’ en su lucha por llegar por primera vez a la máxima categoría en Perú. Su perfil profesional despierta ilusión

Pablo Bengoechea regresa a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan tacha contra Rafael López

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

Tacna rechaza a Carlos Espá y Jorge Montoya: ciudadanos borran muros con pintas de propaganda electoral de SíCreo

Carlos Espá se pronuncia tras rechazo en el sur: “No le cerramos la puerta a nadie”, pese a rechazo por incorporación de Jorge Montoya

ENTRETENIMIENTO

Mariella Zanetti critica a Mónica

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

Así fue el adiós de la TV de Cinescape: Bruno Pinasco y su equipo dieron conmovedor mensaje de despedida

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

Cinescape se muda a YouTube: El emotivo video de Bruno Pinasco ilusiona a sus seguidores

Darinka Ramírez da detalles de quién es el padre de su segunda hija: “Me sorprende cada día”

DEPORTES

Universitario de Deportes asegura la

Universitario de Deportes asegura la continuidad de Horacio Calcaterra tras acordar su renovación hasta 2026

Ignacio Buse reaparece con muletas en Barcelona: se confirma baja en Australian Open y su presencia en la Copa Davis queda en suspenso

Víctor ‘Chino’ Rivera lamenta la escasez de entrenadores peruanos en la Liga 1: “Solo queda seguir preparándonos”

¿Universitario ganó los puntos en mesa tras error de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley? FPV validó su reclamo, pero se puede apelar

Alianza Lima tomó drástica medida luego que la FPV le otorgue los puntos a Universitario en Liga Peruana de Vóley