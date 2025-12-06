Perú Deportes

Jairo Vélez se va de Universitario y jugará en Alianza Lima el 2026: el cuantioso monto que el club ‘blanquiazul’ pagó por el ‘10′

La ‘U’ no llegó a un acuerdo con el mediocampista ecuatoriano, quien rápidamente aceptó una jugosa propuesta del clásico rival para la próxima temporada

Guardar
Jairo Vélez se va de
Jairo Vélez se va de Universitario y jugará en Alianza Lima el 2026: el millonario monto que el club ‘blanquiazul’ pagó por el ‘10′.

Ni ha acabado la temporada y ya se dio el primer bombazo del mercado de fichajes para el 2026. Alianza Lima le robó a uno de sus titulares a Universitario de Deportes para la siguiente campaña. El cuadro ‘íntimo’ sedujo a Jairo Vélez, quien no dudó en aceptar la propuesta del clásico rival tras no alcanzar un acuerdo con los ‘cremas’ en lo económico.

La ‘U’ había arreglado con la Universidad César Vallejo para hacerse del pase del mediocampista ecuatoriano, el cual vencía su préstamo y tenía que regresar a la institución de Trujillo. Álvaro Barco y su comitiva se reunió con los ‘poetas’ y llegaron a un acuerdo. Sin embargo, todo cambió de un día para otro.

Y es que si bien el vigente tricampeón de la Liga 1 acordó con la UCV, no pasó lo mismo con Vélez. El futbolista nacionalizado peruano, de acuerdo a varias fuentes, exigió una mejora salarial, algo que el conjunto ‘merengue’ no estaba dispuesto a aceptar. Esto provocó que el ‘10′ -junto a su representante- inicie a ver otras opciones en el campeonato peruano.

Ahí, apareció el clásico rival, Alianza, que vio como gran opción sumar a uno de los conductores de Universitario para el 2026, donde intentará frenar el tetracampeonato de su compadre. El ‘equipo del pueblo’, a diferencia de los ‘estudiantiles’, le puso un contrato importante a Jairo sobre la mesa. Algo difícil de no aceptar.

El mediocampista ecuatoriano señaló el factor que influye en su continuidad en la 'U' para el 2026. (GOLPERU)

El periodista deportivo Gustavo Peralta, de L1 Max, reveló el monto que los ‘íntimos’ desembolsarán para hacerse de los servicios del jugador de 30 años, a través de su cuenta de X (antes llamada Twitter). Los ‘victorianos’ pagaron 250 mil dólares, lo que equivale a un poco más de 840 mil soles.

"CONFIRMADO: Jairo Vélez le comunicó a César Vallejo, vía correo electrónico, que llegó a un acuerdo total con Alianza Lima. Entre el martes y el miércoles, el club trujillano cerrará la venta del pase con la institución blanquiazul. El monto de la operación es de 250 mil dólares (la mitad de los derechos le corresponde al jugador)“, publicó.

De esta manera, Vélez será presentado en Alianza la próxima semana. Según varios periodistas peruanos, el ecuatoriano estampará su rúbrica por el club ‘blanquiazul’ hasta finales de 2028. Un contrato largo que ratifica la confianza en la magia, inventiva y talento del ‘10′, que tiene un punto a su favor: no ocupa plaza de extranjero en la Liga 1.

Alianza Lima pagará 250 mil
Alianza Lima pagará 250 mil dólares por Jairo Vélez a Universidad César Vallejo.

Los jugadores que pasaron de Universitario a Alianza Lima

El caso de Jairo Vélez viene siendo muy comparado al de Eduardo Esidio, y es que hay muchas coincidencias, salvando distancias claramente. El brasileño pasó de Universitario a Alianza Lima después de un tricampeonato ‘crema’, no obstante, su aporte fue superlativo: 70 goles y 14 asistencias. Mientras que el ecuatoriano solo registró 3 goles y 2 asistencias.

Eso no quita que su traspaso genere una mala sensación en la hinchada ‘merengue’. El ‘10′ se sumará a la lista de jugadores que se mudaron de Ate a Matute de forma directa. Algunos de los casos más recientes fueron Kevin Quevedo en 2017 y Alberto Rodríguez en 2020. Este último desató la polémica, debido a que el central fue apoyado por la ‘U’ en sus lesiones para que posteriormente decida fichar por el clásico rival.

Temas Relacionados

Jairo VélezAlianza LimaUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Partidos de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelo decisivos: Alianza Lima y Sporting Cristal definirán al ganador de la semifinal de la Liga 1, Barcelona buscará mantener la racha en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 6

Alianza Lima vs Osasco: día, hora y canal TV del debut ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes de vóley 2025

El equipo de Facundo Morando enfrentará su primer duelo en la cita mundialista frente al campeón de Brasil en Sao Paulo. Conoce todos los detalles del emocionante duelo

Alianza Lima vs Osasco: día,

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: partido en Matute por semifinales vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ se medirán con los ‘celestes’ en la definición de la llave semifinal que determinará al rival de Cusco FC por el Perú 2. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Actuación dorada de Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez en los Juegos Bolivarianos 2025: dominio absoluto peruano en individuales

Los tenistas peruanos subieron a lo más alto del podio en la justa que tuvo lugar en el Lawn Tennis de La Exposición. La delegación peruana conquistó tres de los cinco oros en disputa

Actuación dorada de Juan Pablo

Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV de la final de vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

Luego de caer 3-2 en la última fecha, la ‘bicolor’ volverá a chocar con la ‘vinotinto’, pero esta vez será por la medalla de oro en el torneo continental

Perú vs Venezuela: día, hora
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Escándalo con Bonnie Blue en

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

Diez detalles ocultos en ‘Stranger Things 5′ que conectan el universo creado por los hermanos Duffer

‘Camp Rock 3’ lanza su primer tráiler con los Jonas Brothers y con la puerta abierta a la vuelta de Demi Lovato

Ashton Kutcher sorprendió a sus fans: se convirtió en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla denunció “errores graves”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras

El arte latinoamericano brilla en Art Basel Miami Beach con fuerte presencia de artistas, galerías y coleccionistas

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”