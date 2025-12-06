Jairo Vélez se va de Universitario y jugará en Alianza Lima el 2026: el cuantioso monto que el club ‘blanquiazul’ pagó por el ‘10′

Jairo Vélez se va de Universitario y jugará en Alianza Lima el 2026: el millonario monto que el club ‘blanquiazul’ pagó por el ‘10′.

Ni ha acabado la temporada y ya se dio el primer bombazo del mercado de fichajes para el 2026. Alianza Lima le robó a uno de sus titulares a Universitario de Deportes para la siguiente campaña. El cuadro ‘íntimo’ sedujo a Jairo Vélez, quien no dudó en aceptar la propuesta del clásico rival tras no alcanzar un acuerdo con los ‘cremas’ en lo económico.

La ‘U’ había arreglado con la Universidad César Vallejo para hacerse del pase del mediocampista ecuatoriano, el cual vencía su préstamo y tenía que regresar a la institución de Trujillo. Álvaro Barco y su comitiva se reunió con los ‘poetas’ y llegaron a un acuerdo. Sin embargo, todo cambió de un día para otro.

Y es que si bien el vigente tricampeón de la Liga 1 acordó con la UCV, no pasó lo mismo con Vélez. El futbolista nacionalizado peruano, de acuerdo a varias fuentes, exigió una mejora salarial, algo que el conjunto ‘merengue’ no estaba dispuesto a aceptar. Esto provocó que el ‘10′ -junto a su representante- inicie a ver otras opciones en el campeonato peruano.

Ahí, apareció el clásico rival, Alianza, que vio como gran opción sumar a uno de los conductores de Universitario para el 2026, donde intentará frenar el tetracampeonato de su compadre. El ‘equipo del pueblo’, a diferencia de los ‘estudiantiles’, le puso un contrato importante a Jairo sobre la mesa. Algo difícil de no aceptar.

El periodista deportivo Gustavo Peralta, de L1 Max, reveló el monto que los ‘íntimos’ desembolsarán para hacerse de los servicios del jugador de 30 años, a través de su cuenta de X (antes llamada Twitter). Los ‘victorianos’ pagaron 250 mil dólares, lo que equivale a un poco más de 840 mil soles.

"CONFIRMADO: Jairo Vélez le comunicó a César Vallejo, vía correo electrónico, que llegó a un acuerdo total con Alianza Lima. Entre el martes y el miércoles, el club trujillano cerrará la venta del pase con la institución blanquiazul. El monto de la operación es de 250 mil dólares (la mitad de los derechos le corresponde al jugador)“, publicó.

De esta manera, Vélez será presentado en Alianza la próxima semana. Según varios periodistas peruanos, el ecuatoriano estampará su rúbrica por el club ‘blanquiazul’ hasta finales de 2028. Un contrato largo que ratifica la confianza en la magia, inventiva y talento del ‘10′, que tiene un punto a su favor: no ocupa plaza de extranjero en la Liga 1.

Los jugadores que pasaron de Universitario a Alianza Lima

El caso de Jairo Vélez viene siendo muy comparado al de Eduardo Esidio, y es que hay muchas coincidencias, salvando distancias claramente. El brasileño pasó de Universitario a Alianza Lima después de un tricampeonato ‘crema’, no obstante, su aporte fue superlativo: 70 goles y 14 asistencias. Mientras que el ecuatoriano solo registró 3 goles y 2 asistencias.

Eso no quita que su traspaso genere una mala sensación en la hinchada ‘merengue’. El ‘10′ se sumará a la lista de jugadores que se mudaron de Ate a Matute de forma directa. Algunos de los casos más recientes fueron Kevin Quevedo en 2017 y Alberto Rodríguez en 2020. Este último desató la polémica, debido a que el central fue apoyado por la ‘U’ en sus lesiones para que posteriormente decida fichar por el clásico rival.