Keiko Fujimori deja en suspenso su futuro político: “Espero que este sea mi último desayuno electoral”

Durante su tradicional desayuno electoral, la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori, acompañada de sus hijas, respondió a la prensa sobre su futuro político. Fujimori expresó su deseo de que esta sea su última postulación a la presidencia, mostrando optimismo y esperanza por el futuro del Perú.

Keiko Fujimori llegó cerca de las 9:00 a. m. a la Asociación de Vivienda El Paraíso Sector 2, en San Juan de Lurigancho, donde participó del desayuno electoral en compañía de sus hijas Kiara y Kaori y su hermana Sachi.

Durante la rueda de prensa, el periodista Fernando Llanos le consultó por su futuro político. La lidereza de Fuerza Popular respondió que este era su cuarto desayuno electoral como candidata presidencial, aunque recordó que también acudió a esa actividad en otras ocasiones cuando acompañó a su padre.

En su declaración, Fujimori agradeció al electorado por el respaldo recibido y enmarcó su mensaje en su rol orgánico dentro de su agrupación. Señaló que es presidenta de Fuerza Popular y que su proyección está vinculada a respaldar nuevas postulaciones desde el partido, en lugar de volver a postular ella misma.

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Keiko Fujimori compartió desayuno electoral en San Juan de Lurigancho - Créditos: REUTERS/Alessandro Cinque.

“Soy presidenta de un partido político y aspiro hacia el futuro acompañar a otros candidatos presidenciales”, afirmó. Fujimori añadió que, a título personal, esperaba cerrar allí su ciclo de campañas como postulante a la presidencia. “Yo espero en lo personal que este sea mi último desayuno electoral”, mencionó.

La candidata también se dirigió a los ciudadanos con un pedido de reflexión sobre el voto. “Que Dios bendiga al pueblo peruano para que tome la mejor decisión”, dijo, y sostuvo que mantenía expectativas de cambio en el país. En esa línea, expresó que tenía “mucha esperanza” en que “nuestro país va a cambiar” y que la población pueda “salir a las calles y vivir en paz”.

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Fujimori cerró su respuesta al reiterar que deseaba que esta fuera su última participación en el desayuno electoral como candidata, y que su papel, hacia adelante, sería acompañar procesos electorales de su partido desde una posición de dirección política.

Keiko Fujimori compartió el desayuno con sus hijas y su hermana - Créditos: REUTERS/Alessandro Cinque.

El mensaje a los votantes

Ante una consulta de la prensa sobre qué podía decirles a los ciudadanos que todavía no habían definido su voto, incluso el mismo día de la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori optó por no ingresar en definiciones electorales y se limitó a un llamado a la participación. “No puedo hablar de política, ustedes saben, está prohibido, pero aquí lo importante es que todos vayan a asistir a las mesas de votación y cumplan con su derecho y su deber”, afirmó.

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Respecto de los locales en los que la votación aún no había comenzado, la liderza de Fueza Popular sostuvo que la situación debía normalizarse en breve. “Yo me imagino que en los próximos minutos se va a resolver”, señaló.

“Hacemos la invitación y les pedimos a todos los ciudadanos que acudan a votar. Hoy es muy importante. Cada voto cuenta, y también es fundamental aquellos que se han inscrito como personeros de ambos partidos. Que todos acudan y que sean defensores de la democracia", mencionó.

Cabe mencionar que Keiko Fujimori ya había sido candidata presidencial en tres ocasiones antes de esta campaña, y en todas terminó derrotada. En 2011 perdió la segunda vuelta frente a Ollanta Humala; en 2016 cayó en el balotaje ante Pedro Pablo Kuczynski; y en 2021 volvió a disputar la presidencia y fue vencida por Pedro Castillo.

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