Voleibolista francesa expuso los motivos de su llegada a la Liga Peruana de Vóley: “Mi amiga Maëva Orlé me dijo que es muy buena”

La armadora Loane Motta Paes disputará su primera temporada en el campeonato nacional después de su paso por Francia, España, Austria y Kosovo

Loane Motta se refirió a la influencia de su compatriota Maëva Orlé. (La Cátedra Deportes)

La Liga Peruana de Vóley era campeonato atractivo para deportistas que inician su carrera. Pero, con el pasar de las temporadas y el aumento de nivel cada año, ha captado la atención de jugadoras con gran recorrido e incluso que provienen de Europa. Como es el caso de la nueva armadora francesa de Olva Latino, Loane Motta Paes.

La levantadora europea compartió sus sensaciones de jugar en el torneo nacional en una reciente entrevista con ‘La Cátedra Deportes’. Estoy muy feliz de estar aquí porque jugué con varias peruanas y todas me dijeron que aquí era muy bueno. Estoy feliz de poder verlo al final y de venir aquí a Olva Latino”.

Loane mencionó su experiencia previa a su llegada a la Liga Peruana de Vóley: “Jugué en España, en la Primera Liga, en Gran Canaria. También jugué en Francia, en la Primera Liga, en Austria, en la Primera Liga, y en Kosovo, en la Primera Liga, antes de venir aquí”.

A su vez, la francesa dio a conocer sus expectativas de cara a la temporada con el cuadro limeño. “Es algo genial para mi trayectoria como jugadora, me gustaría tener una buena temporada con las chicas y ayudar al club”, expresó con una sonrisa enorme dibujada en su rostro.

Loane Motta jugará en Olva
Loane Motta jugará en Olva Latino esta temporada - Créditos: Dosis de Voleibol.

La influencia de Maëva Orlé

Asimismo, Loane Motta destacó la importancia de Maëva Orlé para que llegue al torneo peruano. Y es que la nueva armadora de Olva Latino no solo compartió equipo con la opuesta de Alianza Lima, sino también entabló una relación amical con su compatriota.

“Para mí es muy bueno venir a esta liga porque todos me han hablado de ella. Además, tengo una amiga en Alianza, Maëva, que juega aquí desde hace tiempo y me dice que la liga es muy buena”, detalló.

La levantadora con pasado en España y Kosovo también tuvo la oportunidad de jugar al lado de Clarivett Yllescas, central ‘blanquiazul’, en el campeonato francés. “Jugué con Maeva y Clarivett en Francia durante dos años. Son chicas muy buenas“.

Loane Motta destacó la influencia
Loane Motta destacó la influencia de Maëva Orlé para que llegue a la Liga Peruana de Vóley.

Las peruanas con las que jugó en Europa

Por otro lado, Loane Motta contó detalles de las jugadoras peruanas con las que jugó en Francia. Por ejemplo, Vanessa Palacios, la líbero que formó parte de la selección nacional tiempo atrás y que -según las palabras de la francesa- le enseñó a defender.

La ‘Choco’ fue quien me enseñó a defender. Ha sido la mejor líbero con la que jugué hasta ahora. Sabe cómo enseñar voleibol y me alegra que ahora trabaje con niñas y con todos. Me hace muy feliz", señaló el nuevo refuerzo de Olva Latino.

Además, Loane mencionó que se enfrentó a la levantadora peruana Zoila La Rosa. “No jugué con ella, pero siempre coincidíamos. Participé un poco con ella en la pretemporada y sé que es una armadora muy buena”.

Loane Motta jugó con la
Loane Motta jugó con la peruana 'Choco' Palacios en Francia.

¿Cuándo debutará en la Liga Peruana de Vóley?

Loane Motta lleva pocos días en el Perú, pero espera debutar lo más pronto posible en la Liga de Vóley. La armadora francesa podría hacerlo con Olva Latino este sábado 27 de diciembre cuando enfrente a Atlético Atenea en el marco de la fecha 10 de la primera fase.

Este cotejo, que está pactado para las 17:00 horas en el Polideportivo de Villa El Salvador, será importante para su escuadra, ya que se encuentra en la casilla 8 con 9 unidades, tratando de asegurar su presencia en la siguiente etapa del certamen doméstico, donde solo clasifican los 10 primeros.

