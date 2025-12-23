Programación de la fecha 10 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. - Crédito: Difusión

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 entra a un plano intenso con los 12 clubes participantes luchando por intereses distintos. Este fin de semana, después de las festividades por Navidad, se llevará a cabo la jornada 10° de la Fase 1 del campeonato peruano con el enfoque puesto en Alianza Lima y Universitario.

Porque, lejos de ser los animadores principales de la LPV 2025/26, se han metido de lleno en una controversia, que deberá resolverse en las oficinas de la organización, ocasionada por una completa negligencia del entrenador Facundo Morando al emplear una deportista extranjera de más en su sexteto.

Aunque el técnico argentino quiso ignorar esa desprolijidad, que dicho sea de paso le ha costado demasiadas críticas por parte de la afición de Alianza Lima, no es menos cierto que ha puesto en bandeja de plata el liderazgo y así Universitario pueda asaltarlo siempre y cuando el reclamo —ya elevado— proceda en los despachos.

A nivel deportivo, eso sí, no hay discusión alguna: las ‘íntimas’ arrollan a cualquier equipo que se ubique por delante en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Ni siquiera las ‘pumas’ fueron un oponente de peso. El 3-0 definitivo es una clara muestra de superioridad, aunque podría quedar en el anecdotario tras el error consumado por parte de Facundo Morando.

En esta nueva fecha, que se realizará en el Polideportivo Lucha Fuentes, Alianza Lima sostendrá un partido de altísimo nivel contra la San Martín, que también está a la expectativa dentro de los primeros lugares del circuito.

Entretanto, Universitario se medirá a Regatas Lima, que si bien está un poco lejos en lo que respecta a unidades, se ha establecido en el pelotón de arriba, afirmándose en la cuarta plaza de la tabla de colocaciones. El vencedor de este cruce, terminará por dispararse en la LPV.

Programación de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 27 de diciembre

- Deportivo Soan vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

- Club Atlético Atenea vs Olva Latino (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Universidad San Martín (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 28 de diciembre

- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

- Rebaza Acosta vs Géminis (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina TV, web y aplicativo)

Así puedes seguir los encuentros de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La transmisión exclusiva de los juegos estará a cargo de Latina Televisión, que ofrecerá el contenido tanto por su señal abierta (canal 2) como en alta definición (canal 702). Los aficionados también dispondrán de la opción de acceder a la cobertura mediante la página web y la aplicación oficial del canal.

En simultáneo, Infobae Perú realizará un seguimiento detallado directamente desde el Coliseo Miguel Grau del Callao, ofreciendo información previa al inicio, relato de cada jugada, momentos destacados, opiniones de los protagonistas, resultados actualizados, posiciones en la tabla y diversas novedades relacionadas con la LPV.