Universitario concretó el retorno de referente para el 2026: ‘Fefa’ Lacoste buscará frenar el ‘tri’ de Alianza Lima en Liga Femenina

Luego de perder dos finales consecutivas ante las ‘blanquiazules’, las ‘leonas’ realizan grandes cambios en su plantilla para la próxima temporada. La jugadora uruguaya vuelve tras su paso por Brasil

La jugadora uruguaya competirá en la siguiente temporada de la Liga Femenina.

Universitario de Deportes volvió a quedarse a poco de levantar el trofeo de la Liga Femenina. El dolor y molestia se multiplicó al perder la final con su clásico rival, Alianza Lima, el cual se coronó como bicampeón nacional. Por esa razón, la directiva ‘crema’ busca armar una buena plantilla de cara al 2026.

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, concretó el regreso de una referente en la plantilla. Se trata nada menos que Stephanie Lacoste, quien lideró al club ‘merengue’ hacia el campeonato durante el 2023. La futbolista uruguayo fue presentada por todo lo alto, desatando la emoción de los hinchas en las redes sociales.

El viernes 26 de diciembre, Universitario quiso añadirle intriga a su regreso y comenzó desde muy temprano a publicar videos con sus frases en sus canales oficiales. "𝗛𝗮𝘆 𝗹𝘂𝗴𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝘁𝗲 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲…“, posteó junto a tomas de la jugadora con la camiseta, sin revelar el rostro.

“Y 𝗵𝗮𝘆 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗮𝗻 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝗼𝘀”, compartió minutos más tarde junto a otro video. Esta vez, no ocultó a ‘Fefa’ en la pieza audiovisual, quien terminó expresando la frase anterior y besando el escudo de la institución de Ate.

Posteriormente, el cuadro ‘estudiantil’ le dio la bienvenida a la ‘charrúa’: “𝗗𝗘 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗧𝗔 𝗘𝗡 𝗖𝗔𝗦𝗔 Stephanie Lacoste está de regreso para liderar a nuestras Leonas. ¡Por más historia juntos, Fefa!“, acotó.

“Su regreso para 2026 representa no solo un refuerzo de gran jerarquía, sino también la renovación de un vínculo con una jugadora que encarna los valores de garra, liderazgo y pasión que caracterizan a Universitario de Deportes”, añadió el club en su página web.

Por su parte, Stephanie Lacoste tuvo palabras de agradecimiento hacia el equipo e hinchas en su cuenta de X (antes llamada Twitter). “Uno siempre regresa a donde fue feliz, gracias por la confianza. Nos vemos prontos ‘cremas’. Y dale U”.

Lacoste retorna a Ate en un gran momento después de jugar en Sport Club Internacional de Porto Alegre y disputar la temporada 2025 en el fútbol brasileño. En su paso por Brasil, logró afianzarse como titular, actuando en el Campeonato Brasileirão Feminino A1 y en el Gauchão Feminino. Aportó goles y liderazgo en la defensa, factores que permitieron al equipo ubicarse en una posición relevante dentro de la clasificación.

El nuevo técnico de Universitario Femenino

Universitario optó por un entrenador de nacionalidad chilena con el objetivo de volver a los primeros puestos del campeonato nacional. Carlos Véliz asumirá la conducción de las ‘leonas’ en la temporada 2026, con la misión de frenar el dominio de sus rivales de La Victoria, actuales bicampeonas. Entre sus dirigidas contará con sus compatriotas Gabriela Bórquez y Gisela Pino.

El técnico, oriundo de Santiago y con 39 años, no dirigía un equipo femenino desde hace tres temporadas, habiendo trabajado recientemente como asistente de Edgardo Abdala en Comunal Cabrero, equipo destacado en la cuarta división del fútbol chileno.

Véliz suma logros importantes en su carrera. Como entrenador de Colo-Colo, logró tres títulos nacionales y alcanzó la final de la Copa Libertadores 2017, en la que el equipo cayó por penales frente a Audax/Corinthians.

En 2020 dirigió a la Universidad de Chile, donde consiguió el campeonato local y llevó a las ‘leonas’ a obtener el cuarto lugar en la Copa Libertadores, el mejor resultado en la historia del club.

