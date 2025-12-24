Universitario apuesta por el chileno Carlos Véliz para devolver al equipo femenino a la gloria nacional

Carlos Véliz asume la dirección técnica de Universitario de Deportes luego de tres años sin actividad en el fútbol femenino.

Los dos clubes más importantes del país estarán conformados por comandos técnicos íntegramente chilenos. Alianza Lima ha tocado la gloria dos años consecutivos bajo la conducción de José Letelier. Ahora, Universitario se ha decantado por un estratega de nacionalidad sureña para aspirar a regresar a lo más alto del torneo nacional.

Carlos Véliz será el encargado de dirigir a las ’leonas’ en la temporada 2026. El elenco estudiantil apunta a cortar el vertiginoso avance de sus rivales de La Victoria, vigentes bicampeonas. Véliz tendrá entre sus filas a sus connacionales Gabriela Bórquez y Gisela Pino.

El santiaguino de 39 años no dirige a un combinado femenil desde hace tres años. Su última experiencia en la dirección técnica se remonta a su labor de ayudante de Edgardo Abdala en Comunal Cabrero, uno de los equipos protagonistas en la cuarta división del fútbol chileno.

Carlos Véliz es nuevo entrenador del cuadro femenil de Universitario de Deportes.

El palmarés de Véliz es notable. El director técnico se coronó tricampeón nacional con Colo-Colo e hizo historia al instalarse en la final de la Copa Libertadores 2017. El ’cacique’ cayó ante Audax/Corinthians en la tanda de penales.

En 2020, pasó a la vereda de enfrente para dirigir a la Universidad de Chile. Con las ’leonas’ de la capital chilena se consagró en el torneo doméstico y alcanzó el cuarto lugar en la Copa Libertadores de la siguiente edición: mejor registro histórico en la institución.

Por medio de sus redes sociales, el club celebró la llegada del adiestrador y resaltó sus principales características tácticas: ”El profesor Véliz se caracteriza por una propuesta táctica ordenada, intensidad en el juego y un enfoque competitivo que potencia el rendimiento colectivo e individual de sus futbolistas, cualidades que se alinean con el proyecto deportivo de las Leonas”

Carlos Véliz dirigió al Colo-Colo finalista de la Copa Libertadores 2017.

”Con esta designación, Universitario de Deportes reafirma su compromiso con el desarrollo y fortalecimiento del fútbol femenino, incorporando a un comando técnico con experiencia, títulos y presencia internacional”, añadió el club en la presentación oficial de Véliz, quien posó en el gramado del Estadio Monumental y en las instalaciones del Museo Monumental.

Supremacía ‘blanquiazul’

Alianza Lima mantiene una supremacía absoluta en el fútbol femenino peruano tras consolidar un dominio histórico en la liga local. El equipo blanquiazul conquistó cuatro de los últimos cinco títulos del campeonato nacional. Este éxito refleja una superioridad constante sobre su rival directo, Universitario de Deportes.

En la temporada 2021, la única derrota del cuadro crema ocurrió precisamente ante las ’íntimas’. Dicha tendencia continuó en 2022, cuando las victorianas propinaron a la ’U’ su primer traspié del año. Durante 2023, las únicas caídas sufridas por las ’merengues’ fueron nuevamente a manos del club victoriano.

La emoción a flor de piel. Así celebraron las jugadoras de Alianza Lima el título de la Liga Femenina 2025. El pitazo final desató una marea de sentimientos, desde el llanto de felicidad hasta los festejos en el campo de juego.

La hegemonía de Alianza Lima se confirmó en las definiciones más recientes del torneo. El equipo blanquiazul venció a Universitario en la final de la Liga Femenina 2024. Un año después, en la Liga Femenina 2025, las íntimas volvieron a derrotar a su clásico rival en la serie decisiva.

Este triunfo aseguró el bicampeonato y reafirmó un liderazgo indiscutible en la élite del deporte nacional. Ante este escenario, Universitario de Deportes inició un nuevo proceso bajo la dirección técnica de Carlos Véliz.

El proyecto del entrenador chileno se enfoca principalmente en detener el avance y la consolidación del exitoso ciclo de Alianza Lima. El estratega busca revertir la tendencia negativa tras la reciente caída en la final de 2025.

La dirigencia crema apuesta por la experiencia del técnico para recuperar el protagonismo en la liga. El objetivo institucional es frenar el dominio de su máximo oponente. Carlos Véliz asume la responsabilidad de reestructurar el plantel para la siguiente campaña.