Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026: “Soy consciente de lo gigante que es la ‘U’ en el mundo”

Caín Fara se convirtió en el primer refuerzo de Universitario para el 2026.

Después de muchos días de incertidumbre, todo hace indicar que la calma vuelve a Ate. Universitario de Deportes, el vigente tricampeón del fútbol peruano, anunció a sus dos primeras incorporaciones. Primero, concretó la llegada de su nuevo entrenador Javier Rabanal y, posteriormente, selló el fichaje del defensor Caín Fara.

La ‘U’ le dio la bienvenida por todo lo alto en sus redes sociales. “Caín Fara ya es crema. El ‘Faraón’ se une a las filas del más campeón del Perú. ¡Con garra, fuerza y actitud!“, publicó el club junto a una imagen del futbolista vistiendo la camiseta. Además, compartió un video recopilatorio de sus mejores jugadas.

Después, subió un video con las primeras palabras del defensa argentino: “Hola ‘cremas’, me siento muy orgulloso de llegar al único grande del Perú, nos vemos pronto, Y dale U”, fue su corto pero contundente mensaje para los canales oficiales de su nuevo conjunto.

El defensor argentino se dirigió a los hinchas 'cremas'.

Finalmente, Caín Fara utilizó sus cuentas personales para agradecerle a los hinchas por el apoyo obtenido a partir de que se rumoreo su incorporación al cuadro de Ate. A la par, compartió sus expectativas y realizó una promesa de cara a su nuevo reto en el balompié peruano.

“Gracias de corazón a todos por los mensajes y el cariño, quería que sepan que los leo y los valoro muchísimo. Estoy muy feliz y emocionado por este paso tan importante en mi carrera. Empieza una etapa que me llena de ilusión y compromiso. Soy consciente de lo gigante que es Universitario en el mundo. Voy a dejar la vida por estos colores”, sentenció.

Caín Fara mandó mensaje a los hinchas de Universitario tras ser presentado.

La carrera de Caín Fara

Caín Fara inició su trayectoria en Juventud Antoniana de Argentina y, tras una temporada con 11 partidos, se sumó a Estudiantes en la Tercera División. Allí disputó 27 encuentros y convirtió dos goles. Su desempeño lo llevó a Ferrocarril Oeste, aunque una fractura en el metatarso limitó su participación a seis cotejos.

En la campaña siguiente, debutó en la Primera División con Aldosivi, donde jugó ocho duelos. Su primera experiencia internacional fue en 2020 con Sol de América de Paraguay, pero una lesión de ligamento cruzado retrasó su debut hasta 2021. Ese año pasó a Tigre, aunque una nueva lesión lo alejó de las canchas cerca de dos meses y solo sumó seis compromisos.

Más adelante, Fara continuó su carrera en el exterior al incorporarse a Aucas de Ecuador, equipo con el que jugó 22 partidos y logró el título de la LigaPro. Posteriormente, su nivel atrajo al Emelec, aunque una lesión ligamentaria lo dejó fuera ocho meses. En 2025 regresó al fútbol argentino con Atlanta, donde acumuló 31 encuentros.

El defensor llegó procedente del ascenso argentino.

Su competencia en la ‘U’

En su última campaña con Atlanta del ascenso del fútbol argentino, Caín Fara se desempeñó en dos posiciones distintas como lateral y central por derecha. Esto le abre la posibilidad para ser considerado por el flamante técnico de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, en diferentes esquemas de juego a lo largo de la siguiente temporada.

Aunque, el mismo Rabanal señaló que mantendrá el sistema principal de la ‘U’ (3-5-2) en primera instancia, por lo que Fara deberá que adaptarse como stopper por derecha, peleando un puesto con Anderson Santamaría y el mismo César Inga. Pero, su funcionalidad lo podría llevar a situarse como líbero, donde tendría que competir con Williams Riveros.