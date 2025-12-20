Perú Deportes

Se conoció que Jorge Fossati tuvo conflictos con jugadores que terminaron marcando su salida de Universitario

Reimond Manco reveló los puntos que habrían generado desgaste entre el ‘Nonno’ y el plantel de la ‘U’: “Los referentes se reunieron con el DT”

La inesperada salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes sigue dando de qué hablar. El técnico uruguayo rompió su silencio y salió a defenderse de todos los comentarios en su contra. Dejó en claro que fue la directiva de la ‘U’ que decidió terminar con el vínculo contractual que tenía vigente por todo el 2026.

También reconoció que pidió un aumento económico, pero fue por mejorar la condición de su cuerpo técnico. Los rumores sobre su partida siguen saliendo a la luz y ahora se filtró la información de que el popular ‘Nonno’ tuvo conflictos con los jugadores ‘cremas’.

“La información que yo manejo es que no solamente había un desgaste con la directiva, sino que también había un desgaste con el plantel de jugadores. Entonces, cuando hay un desgaste de ambos lados, ya es difícil que se pueda mantener”, apuntó Reimond Manco en el programa ‘Línea de 5′.

El 'Nonno' habló por primera vez del motivo de su partida de Ate. (Tenfieldoficial)

¿Qué generó desgaste entre Jorge Fossati y jugadores de Universitaro?

Reimond Manco puntualizó algunos temas que generaron conflicto entre Jorge Fossati y los jugadores de Universitario de Deportes. Precisó que el horario de los entrenamientos fue uno de los puntos que desataron tensión entre ambas partes y también su caracter jugó en contra. Cabe precisar que al DT le gustaba realizar sus trabajos por las tardes y eso habría disgustado a los futbolistas.

“Horario de entrenamiento, maneras de decir las cosas. O sea, comenzó ya a haber un desgaste también por los años transcurridos y que es muy difícil; normalmente, con un técnico de menos edad, se da cuenta de que se está equivocando y es mucho más fácil decir: ‘bueno, voy a tratar de bajarle un poco a mi carácter’. ‘Voy a tratar de llegar a un acuerdo, de ya no entrenar, por ejemplo, todos los días en la tarde, sino por ahí tres días y dos días temprano’, comentó el ‘exjotita’.

Además, reveló que los referentes de la ‘U’ intentaron hablar con el uruguayo y no tuvieron suerte: “Tengo entendido que muchas veces hubo conversaciones de referentes pidiéndole algunas cosas, tratando de llegar a un consenso, y que la respuesta de Fossati siempre fue ‘yo mando acá’. Eso fue generando un desgaste que al final se generó de ambas partes con la directiva, con el plantel y terminó dando en la salida de él”.

Jorge Fossati, parte de la
Jorge Fossati, parte de la historia grande de Universitario. Crédito: Universitario.

Jorge Fossati y el motivo de su salida de Universitario

- Jorge Fossati reveló pedido para quedarse en Universitario: “Yo hice un pedido de aumento, pero para mi comando técnico, porque gracias a ellos las cosas habían salido bien en todo sentido para el club, y pensé que lo ameritaba. Nunca lo puse como condición”.

- Jorge Fossati se defendió de los rumores: “Hay algún bobito que no sé de dónde saca la información tan errada; no sé si es inocente y cree en fuentes que no son, o si tiene algún interés que yo no conozco. Si fuera por dinero, no hubiera venido a Perú, no hubiera ido a Universitario; habría ido a lugares donde tuve y tengo ofertas, donde las cifras son totalmente diferentes. El tiempo le dirá al hincha que yo jamás le mentí y que le han mentido mucho. Yo no escuché a nadie dentro del club mentir; no mintió Velazco ni Barco, los que mienten son de afuera”.

