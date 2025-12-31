Rodrigo Ureña se despidió de Universitario y dejó dura indirecta: “Agradezco a Fossati, quien estuvo cuando otros optaron por esconderse”

El volante chileno cerró un ciclo de tres años para fichar por Millonarios de Colombia.

La noticia que muchos hinchas de Universitario de Deportes esperaban que no se anunciara terminó dándose el martes 30 de diciembre. El club ‘crema’ despidió a Rodrigo Ureña, quien se marcha después de tres años para seguir su carrera en Millonarios de Colombia.

El volante chileno se pronunció en sus redes sociales con un emotivo mensaje. "Estas últimas noches he estado dándole vueltas a estas palabras que, seguramente, nunca esperé escribir, puesto que no es fácil despedirme de la que fue mi casa durante estos últimos y exitosos 3 años“, comenzó en sus stories de Instagram.

"Ha sido un camino duro con altas y bajas, pero juntos supimos superar muchos obstáculos. Siempre traté de defender los colores y el escudo de esta camiseta con todo lo que tenía, jamás puse mis intereses personales a la hora de entrar a una cancha de fútbol y tengo la tranquilidad absoluta de que todo lo que di fue desde el cariño y el respeto hacia la historia de un club tan importante como Universitario de Deportes“, añadió.

A su vez, el ‘Pitbull’ agradeció a los responsables de su llegada a Ate, "Un día una persona muy importante para que yo llegara al club me dijo ‘llegará el día en que te vayas de la U, pero la U nunca se irá de ti’ y tuvo razón. Por esto quiero agradecer a esta persona, quien me trajo al club y me hizo sentir como si estuviera en el patio de mi casa; Manuel Barreto con su eterno respaldo y respeto a mi fútbol, un pilar fundamental en mi llegada a Universitario, junto a Jean Ferrari, con quien bajo su gestión logramos un tricampeonato inolvidable, devolviéndole un poco a la gente por toda esa entrega, apoyó y aguantó todo ese tiempo que el título estuvo tan esquivo“.

En ese momento, Ureña mandó indirecta a la actual directiva de la ‘U’, agradeciendo a Jorge Fossati, el cual lo acompañó cuando estuvo suspendido por varias fechas. "Quiero agradecer a los cuerpos técnicos que tuve en el club, en especial a Jorge, quien estuvo cuando otros optaron por esconderse. Al gran personal de utilería, por todos los cuidados hacia mi persona, hasta los detalles más mínimos estaban siempre presentes. Personal de cocina por su impecable labor y por siempre tener un buen café caliente para mí. No me puedo olvidar tampoco de ‘Zapatito’, alguien muy especial también en mi estadía en el club. Área médica y sus colaboradores".

El post de despedida de Rodrigo Ureña tras confirmarse su salida de Universitario.

Líneas más abajo, volvió a disparar contra los altos mandos de manera sutil: "He vivido los mejores años en este club junto a su gente, un increíble plantel y dos grandes cuerpos técnicos. Sepan que la ‘U’ siempre fue prioridad, pero también soy leal a mis principios y valores personales y, ante lo que se hace evidente, uno tiene que afrontarlo con actitud y garra. A donde vaya me entregaré por completo, así como siempre lo hice en esta gran institución“.

Así, se despidió Rodrigo Ureña, dejando la sensación de que no quería irse del club y que su mala relación con la actual directiva encabezada por Franco Velazco lo obligó a aceptar cualquier oferta que le pusieron sobre la mesa. El volante chileno se va de Universitario con un tricampeonato nacional en la Liga 1 y siendo considerado uno de los mejores extranjeros de la historia de la institución.

Ureña jugará en Millonarios de Colombia

Rodrigo Ureña aceptó la propuesta de Millonarios y volverá al fútbol colombiano después de tres temporadas. Su última experiencia en dicho país fue previo a su llegada a Universitario de Deportes cuando salió campeón con Deportes Tolima.

Otra muestra de que el ‘Pitbull’ no se fue bien de Ate es que no le pagaron una parte de sus premios económicos, los cuales debieron restarse en la cláusula de salida para que se termine incorporando al conjunto ‘cafetero’.