Perú Deportes

Rodrigo Ureña se despidió de Universitario y dejó dura indirecta: “Agradezco a Fossati, quien estuvo cuando otros optaron por esconderse”

El ‘Pitbull’ cerró un ciclo exitoso de tres temporadas, en las cuales consiguió un tricampeonato nacional en la Liga 1. Su futuro está en Millonarios de Colombia

Guardar
El volante chileno cerró un ciclo de tres años para fichar por Millonarios de Colombia.

La noticia que muchos hinchas de Universitario de Deportes esperaban que no se anunciara terminó dándose el martes 30 de diciembre. El club ‘crema’ despidió a Rodrigo Ureña, quien se marcha después de tres años para seguir su carrera en Millonarios de Colombia.

El volante chileno se pronunció en sus redes sociales con un emotivo mensaje. "Estas últimas noches he estado dándole vueltas a estas palabras que, seguramente, nunca esperé escribir, puesto que no es fácil despedirme de la que fue mi casa durante estos últimos y exitosos 3 años“, comenzó en sus stories de Instagram.

"Ha sido un camino duro con altas y bajas, pero juntos supimos superar muchos obstáculos. Siempre traté de defender los colores y el escudo de esta camiseta con todo lo que tenía, jamás puse mis intereses personales a la hora de entrar a una cancha de fútbol y tengo la tranquilidad absoluta de que todo lo que di fue desde el cariño y el respeto hacia la historia de un club tan importante como Universitario de Deportes“, añadió.

A su vez, el ‘Pitbull’ agradeció a los responsables de su llegada a Ate, "Un día una persona muy importante para que yo llegara al club me dijo ‘llegará el día en que te vayas de la U, pero la U nunca se irá de ti’ y tuvo razón. Por esto quiero agradecer a esta persona, quien me trajo al club y me hizo sentir como si estuviera en el patio de mi casa; Manuel Barreto con su eterno respaldo y respeto a mi fútbol, un pilar fundamental en mi llegada a Universitario, junto a Jean Ferrari, con quien bajo su gestión logramos un tricampeonato inolvidable, devolviéndole un poco a la gente por toda esa entrega, apoyó y aguantó todo ese tiempo que el título estuvo tan esquivo“.

En ese momento, Ureña mandó indirecta a la actual directiva de la ‘U’, agradeciendo a Jorge Fossati, el cual lo acompañó cuando estuvo suspendido por varias fechas. "Quiero agradecer a los cuerpos técnicos que tuve en el club, en especial a Jorge, quien estuvo cuando otros optaron por esconderse. Al gran personal de utilería, por todos los cuidados hacia mi persona, hasta los detalles más mínimos estaban siempre presentes. Personal de cocina por su impecable labor y por siempre tener un buen café caliente para mí. No me puedo olvidar tampoco de ‘Zapatito’, alguien muy especial también en mi estadía en el club. Área médica y sus colaboradores".

El post de despedida de
El post de despedida de Rodrigo Ureña tras confirmarse su salida de Universitario.

Líneas más abajo, volvió a disparar contra los altos mandos de manera sutil: "He vivido los mejores años en este club junto a su gente, un increíble plantel y dos grandes cuerpos técnicos. Sepan que la ‘U’ siempre fue prioridad, pero también soy leal a mis principios y valores personales y, ante lo que se hace evidente, uno tiene que afrontarlo con actitud y garra. A donde vaya me entregaré por completo, así como siempre lo hice en esta gran institución“.

Así, se despidió Rodrigo Ureña, dejando la sensación de que no quería irse del club y que su mala relación con la actual directiva encabezada por Franco Velazco lo obligó a aceptar cualquier oferta que le pusieron sobre la mesa. El volante chileno se va de Universitario con un tricampeonato nacional en la Liga 1 y siendo considerado uno de los mejores extranjeros de la historia de la institución.

El post de despedida de
El post de despedida de Rodrigo Ureña tras confirmarse su salida de Universitario.

Ureña jugará en Millonarios de Colombia

Rodrigo Ureña aceptó la propuesta de Millonarios y volverá al fútbol colombiano después de tres temporadas. Su última experiencia en dicho país fue previo a su llegada a Universitario de Deportes cuando salió campeón con Deportes Tolima.

Otra muestra de que el ‘Pitbull’ no se fue bien de Ate es que no le pagaron una parte de sus premios económicos, los cuales debieron restarse en la cláusula de salida para que se termine incorporando al conjunto ‘cafetero’.

Temas Relacionados

Rodrigo UreñaJorge FossatiUniversitario de DeportesFranco Velazcoperu-deportes

Más Noticias

Se reveló el millonario monto que Alianza Lima ganará con el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul

El club ‘íntimo’ presentará su plantel en Matute en un partido ante el cuadro de la MLS, que también tendrá entre sus filas a Luis Suárez. Hay expectativas por el impacto de este compromiso para los de La Victoria

Se reveló el millonario monto

Diego Romero se reincorpora al arco de Universitario de Deportes luego de un experiencia sin protagonismo en Banfield

El golero de 24 años regresa a los entrenamientos en Campo Mar. Todo indica que se hará con el puesto de titular en el equipo de Javier Rabanal, por encima del chileno Miguel Vargas y su connacional Aamet Calderón

Diego Romero se reincorpora al

“Llega para ser goleador del fútbol peruano”: el presidente de Talleres augura un gran futuro a Federico Girotti en Alianza Lima

Andrés Fassi se ilusiona con la trascendencia del ‘Tanque’ en La Victoria. Asegura que su sola presencia puede inyectar profesionalismo al plantel

“Llega para ser goleador del

La Noche Crema 2026 contará con una frecuencia inesperada: el sorpresivo canal que adelanta conversaciones para transmitir el evento a nivel nacional

Franco Velazco, administrador provisional de Universitario de Deportes, mantiene diálogo con una señal televisiva inesperada, cuyo alcance local será clave para llevar a todos los hogares la transmisión de la Noche Crema

La Noche Crema 2026 contará

El detalle en las redes sociales de FC Cajamarca que anticipa el anuncio de la contratación de Hernán Barcos: “Inició la navegación”

El nuevo club que disputará la Liga 1 2026, procedente de la división de plata, está listo para sacudir el mercado con la contratación del ‘Pirata’, quien recala después de cerrar una etapa inolvidable en Alianza Lima

El detalle en las redes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Está el Perú al borde

¿Está el Perú al borde de otro colapso político en 2026? Informe internacional revela las claves detrás de la crisis

Juntos por el Perú denuncia caída del sistema del JNE que habría impedido inscribir sus listas electorales

Mario Vizcarra en la cuerda floja: JEE admite tacha y podría dejarlo fuera de las elecciones de 2026

JEE admite tacha que puede dejar fuera la plancha presidencial de Rafael López Aliaga

Ministro de Cultura defiende nueva frase del Gobierno de José Jerí y dice que todo el gabinete trabaja “a toda máquina”

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón ofrece su total

Samahara Lobatón ofrece su total apoyo a Youna tras diagnóstico de leucemia: “Siempre estaremos con él”

Youna se despide de su melena tras diagnóstico de cáncer e inicio de quimioterapias: “Es un símbolo de empezar de nuevo”

Hermana de Luciana Fuster revela que padece esclerosis múltiple: “Ya no recuerdo cómo es vivir normal”

Luciana Fuster envía sentido mensaje a su hermana tras revelación de esclerosis múltiple: “Me enseñas a no rendirme”

Natalie Vértiz dejó el glamour y fue al mercado para alistarse para Año Nuevo: “Lo que aprendió de Yaco”

DEPORTES

Se reveló el millonario monto

Se reveló el millonario monto que Alianza Lima ganará con el duelo ante Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul

Diego Romero se reincorpora al arco de Universitario de Deportes luego de un experiencia sin protagonismo en Banfield

“Llega para ser goleador del fútbol peruano”: el presidente de Talleres augura un gran futuro a Federico Girotti en Alianza Lima

La Noche Crema 2026 contará con una frecuencia inesperada: el sorpresivo canal que adelanta conversaciones para transmitir el evento a nivel nacional

El detalle en las redes sociales de FC Cajamarca que anticipa el anuncio de la contratación de Hernán Barcos: “Inició la navegación”