Eryc Castillo ponderó su 2025 como “productivo” y lamentó no haber alcanzado los objetivos colectivos con Alianza Lima

Alianza Lima firmó un 2025 de contrastes. Bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito, el equipo del distrito limeño de La Victoria adecentó su imagen internacional con una campaña para los libros. En el primer semestre del año, especialmente, Eryc Castillo desplegó un rutilante rendimiento gracias a su eximia capacidad para eludir rivales a causa de su velocidad.

La dirigencia de Alianza Lima acertó con su contratación y no dudó en ampliar el vínculo que le permite seguir entrenándose en el Esther Grande de Bentín. Su rúbrica en el documento sella su permanencia en el club por tres cursos más. “Contento con eso”, concedió a ‘El Canal del Fútbol de Ecuador’, mientras pasa las vacaciones en su país.

“Se hizo un buen trabajo. Ahora toca mentalizarse para lo que viene y seguir subiendo esa racha”, sumó. El 2025 del nacido en Esmeraldas hace 30 años, sin dudas es su temporada más sobresaliente. Desde que se hizo profesional, nunca se había despachado con 12 dianas y seis asistencias. En el cuadro ‘blanquiazul’, cerró el año como el líder en asistencias y tercero más influyente, por detrás de Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

“Fue un 2025 muy productivo en lo personal”, celebró. “En lo grupal no tanto como queríamos”, lamentó. Los objetivos colectivos no en Alianza Lima estuvieron lejos de conseguirse. Las luces estaban puestas en la Copa Sudamericana, pero la eliminación a manos de la Universidad de Chile aguó la fiesta, pues en el torneo doméstico, Universitario ya estaba lejos.

Castillo Arroyo confesó que su destacado desempeño en el año irremediablemente atrajo la atención de otros clubes. “hubo ofertas”, reveló. Pero Alianza Lima siempre tuvo la prioridad: “Estoy agradecido con el lugar en que estoy. Se dio la posibilidad de renovar por tres años y comenzar el 2026 con el pie derecho”, concluyó.

Debut en Copa Libertadores

La CONMEBOL ratificó el calendario oficial para los enfrentamientos entre Alianza Lima y Dios de Mayo de Paraguay —conocido popularmente como el ‘gallo norteño’— en el marco de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Este certamen continental representa un reto especial para el extremo ecuatoriano Eryc Castillo, quien buscará plasmar su jerarquía internacional con la camiseta blanquiazul.

El primer compromiso de la serie está pactado para el próximo miércoles 4 de febrero en territorio paraguayo, con el escenario exacto aún por definirse. La expectativa es máxima para ver el debut de Pablo Guede en el banquillo, en una cita programada para las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Por su parte, los aficionados en Bolivia, Venezuela y Miami podrán sintonizar el encuentro desde las 20:30 horas, mientras que en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, la transmisión iniciará a las 21:30 horas.

Los buenos recuerdos de la fase previa de Libertadores 2025

Alianza Lima protagonizó una campaña histórica en la fase previa de la Copa Libertadores 2025, superando tres rondas de eliminación directa para acceder a la fase de grupos. El camino inició con una sólida victoria por 3-1 sobre Nacional de Paraguay en Matute. Posteriormente, los ‘íntimos’ silenciaron el continente al eliminar al gigante Boca Juniors, logrando una hazaña inolvidable en la mismísima Bombonera.

La clasificación se selló ante Deportes Iquique. En el duelo de ida en Chile, Eryc Castillo fue la gran figura al anotar un auténtico golazo al ángulo desde el borde del área, colgando al portero rival para sellar el 2-1 parcial. Con un global de 3-2, el aporte del extremo ecuatoriano y la vigencia de Hernán Barcos fueron fundamentales para que Alianza Lima vuelva a la élite sudamericana tras dejar en el camino a rivales de jerarquía.