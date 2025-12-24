Perú Deportes

Eryc Castillo ponderó su 2025 como “productivo” y lamentó no haber alcanzado los objetivos colectivos con Alianza Lima

El habilidoso atacante ecuatoriano exhibió un estado de forma sin precedentes en su carrera en cuanto a influencia en los marcadores. La dirigencia ‘íntima’ decidió ampliar su estancia en Matute por tres temporadas más

Guardar
Eryc Castillo cerró el 2025
Eryc Castillo cerró el 2025 como el tercer mejor jugador más influyente en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Alianza Lima firmó un 2025 de contrastes. Bajo la dirección técnica de Néstor Gorosito, el equipo del distrito limeño de La Victoria adecentó su imagen internacional con una campaña para los libros. En el primer semestre del año, especialmente, Eryc Castillo desplegó un rutilante rendimiento gracias a su eximia capacidad para eludir rivales a causa de su velocidad.

La dirigencia de Alianza Lima acertó con su contratación y no dudó en ampliar el vínculo que le permite seguir entrenándose en el Esther Grande de Bentín. Su rúbrica en el documento sella su permanencia en el club por tres cursos más. “Contento con eso”, concedió a ‘El Canal del Fútbol de Ecuador’, mientras pasa las vacaciones en su país.

“Se hizo un buen trabajo. Ahora toca mentalizarse para lo que viene y seguir subiendo esa racha”, sumó. El 2025 del nacido en Esmeraldas hace 30 años, sin dudas es su temporada más sobresaliente. Desde que se hizo profesional, nunca se había despachado con 12 dianas y seis asistencias. En el cuadro ‘blanquiazul’, cerró el año como el líder en asistencias y tercero más influyente, por detrás de Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

El extremo consiguió su doblete en Matute. (Video: L1MAX)

“Fue un 2025 muy productivo en lo personal”, celebró. “En lo grupal no tanto como queríamos”, lamentó. Los objetivos colectivos no en Alianza Lima estuvieron lejos de conseguirse. Las luces estaban puestas en la Copa Sudamericana, pero la eliminación a manos de la Universidad de Chile aguó la fiesta, pues en el torneo doméstico, Universitario ya estaba lejos.

Castillo Arroyo confesó que su destacado desempeño en el año irremediablemente atrajo la atención de otros clubes. “hubo ofertas”, reveló. Pero Alianza Lima siempre tuvo la prioridad: “Estoy agradecido con el lugar en que estoy. Se dio la posibilidad de renovar por tres años y comenzar el 2026 con el pie derecho”, concluyó.

Debut en Copa Libertadores

La CONMEBOL ratificó el calendario oficial para los enfrentamientos entre Alianza Lima y Dios de Mayo de Paraguay —conocido popularmente como el ‘gallo norteño’— en el marco de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Este certamen continental representa un reto especial para el extremo ecuatoriano Eryc Castillo, quien buscará plasmar su jerarquía internacional con la camiseta blanquiazul.

Sporting Cristal enfrentará al ganador
Sporting Cristal enfrentará al ganador entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. (Movistar Deportes)

El primer compromiso de la serie está pactado para el próximo miércoles 4 de febrero en territorio paraguayo, con el escenario exacto aún por definirse. La expectativa es máxima para ver el debut de Pablo Guede en el banquillo, en una cita programada para las 19:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

Por su parte, los aficionados en Bolivia, Venezuela y Miami podrán sintonizar el encuentro desde las 20:30 horas, mientras que en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, la transmisión iniciará a las 21:30 horas.

Los buenos recuerdos de la fase previa de Libertadores 2025

Alianza Lima protagonizó una campaña histórica en la fase previa de la Copa Libertadores 2025, superando tres rondas de eliminación directa para acceder a la fase de grupos. El camino inició con una sólida victoria por 3-1 sobre Nacional de Paraguay en Matute. Posteriormente, los ‘íntimos’ silenciaron el continente al eliminar al gigante Boca Juniors, logrando una hazaña inolvidable en la mismísima Bombonera.

El cuadro peruano eliminó al conjunto 'xeneize' y clasificó a fase 3 del certamen Conmebol. (Video: ESPN)

La clasificación se selló ante Deportes Iquique. En el duelo de ida en Chile, Eryc Castillo fue la gran figura al anotar un auténtico golazo al ángulo desde el borde del área, colgando al portero rival para sellar el 2-1 parcial. Con un global de 3-2, el aporte del extremo ecuatoriano y la vigencia de Hernán Barcos fueron fundamentales para que Alianza Lima vuelva a la élite sudamericana tras dejar en el camino a rivales de jerarquía.

Temas Relacionados

Eryc CastilloAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Cienciano vs Melgar y Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y estadios confirmados

Cuatro clubes peruanos apuntan a instalarse en la fase de grupos del segundo torneo Conmebol más relevante del continente. Conoce los detalles de los encuentros únicos

Cienciano vs Melgar y Alianza

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

El administrador provisional de la institución estudiantil no dejó dudas en su postura. El ente encargado deberá decidir si falla a favor de Alianza Lima o Universitario, dado que ambas entidades han planificado un evento de envergadura para la misma jornada

Franco Velazco aseguró que la

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

El conjunto de Cusco ha oficializado una serie de incorporaciones para que el entrenador Hernán Lisi cuente entre sus filas a futbolistas con destacada presencia en el torneo local

Deportivo Garcilaso se potencia en

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

El exfutbolista no dudó en apuntar contra el grupo inversor por sus intervenciones en el manejo deportivo del club ‘íntimo’, citando el ejemplo de Sporting Cristal con Joel Raffo

Reimond Manco explotó contra el

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League

El lateral brasileño fue uno de los protagonistas de la memorable victoria de Sheriff de Moldavia sobre los ‘blancos’ en la Liga de Campeones del 2021. Fue compañero de Gustavo Dulanto

Sporting Cristal oficializó a Cristiano
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Poder Judicial vuelve a rechazar

Poder Judicial vuelve a rechazar pedido fiscal de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

Elecciones 2026: JEE declara inadmisible lista de candidatos de Fuerza Popular a la Cámara de Diputados

EN VIVO JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Elecciones 2026: César Combina anuncia que Karen Paniagua y Génesis Tapia no postularán al Congreso por Avanza País

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

ENTRETENIMIENTO

Leslie Moscoso deja la comicidad

Leslie Moscoso deja la comicidad tras quince años para cambiar de profesión: “no voy a retroceder en mi decisión”

Camila Domínguez conmueve con mensaje a su madre tras graduarse y omitir a Christian Domínguez: “Nunca me abandonaste”

Franco Cabrera celebra el éxito de Yo Soy: Final fue el programa más visto del sábado

Christian Cueva agradece a la Policía Nacional del Perú por cuidar su evento tras intento de extorsión a Pamela Franco

Adriana Quevedo descarta trabajar al lado de Karla Tarazona: “Ahí nomás, gracias”

DEPORTES

Cienciano vs Melgar y Alianza

Cienciano vs Melgar y Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso por Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y estadios confirmados

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League