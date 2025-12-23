Luis Ramos reveló que eligió fichar por Alianza Lima pese a ofertas del extranjero, y recibió valioso consejo de Waldir Sáenz

El 'Tanque' habló de su llegada al cuadro 'blanquiazul' y recibió consejos de Waldir Sáenz. (Video: Alianza Play)

Alianza Lima sigue reforzándose pensando en limpiar la imagen que dejó en los últimos meses del 2025 y fichó a Luis Ramos como un elemento para competir con Paolo Guerrero y el delantero extranjero pendiente de conocer. En ese sentido, el ‘Tanque’ reveló que elegió llegar al cuadro ‘blanquiazul’ pese a ofertas del extranjero y recibió valioso consejo de Waldir Sáenz.

“Llegar a Alianza Lima significa mucho para mí, es un club tan histórico y tan grande en el Perú. Estoy muy contento de llegar a una institución muy linda. Elegí llegar a Alianza Lima, he tomado la mejor decisión”, afirmó para ‘Alianza Play’. Según detalló, la elección no fue sencilla, ya que su representante le acercó entre tres y cuatro propuestas, algunas de ellas provenientes del exterior. A pesar de esa variedad, el delantero priorizó el desafío de jugar en el fútbol peruano y cumplir uno de sus anhelos profesionales.

Consultado sobre los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de los ‘íntimos’, el ‘Tanque’ señaló el peso de la historia y el entorno del club. “La historia, lo grande que es Alianza, la hinchada, cómo se vive todos los partidos. Me tocó jugar de visitante y soñaba en algún momento poder jugar de local vistiendo la camiseta de Alianza Lima y es uno de mis sueños cumplidos”, explicó.

Luis Ramos también resaltó la experiencia que acumuló en América de Cali, donde se consolidó como goleador y mejoró su rendimiento físico y técnico. “Llego súper bien. Me fui a la liga colombiana, dejé mi nombre allá, salí goleador de un club también muy importante. Físicamente creo que he mejorado muchas cosas y esperemos poner en práctica todo el aprendizaje y la experiencia que he tenido aquí en Alianza Lima”, declaró el jugador.

De la misma manera, el delantero de 26 años describió la competencia en ese país como un escenario exigente que le permitió potenciar su carácter y su capacidad para enfrentar duelos físicos. “Es una liga muy competitiva, creo que hay muchas divididas dentro del terreno de juego, mucho carácter. Es un arma competitiva que se vive en el fútbol colombiano. Creo que toda esa experiencia de tener un roce internacional y en Copa también, me lo he traído para poner en práctica y darle ese granito de arena a Alianza Lima”, aseguró.

“La verdad vengo con el propósito de campeonar, siempre compiten en las partes de arriba y creo que la institución lo merece. Vengo con esa idea de poder campeonar. Tengo contrato hasta el 2028 y esperemos que sean muchos más”, manifestó Ramos, quien confía en que el respaldo de la hinchada será determinante para alcanzar el nivel esperado. “El calor de la gente y cómo viven los partidos. Estaba muy feliz cada vez que jugué acá. Tenerlos a favor va a sacar mi mejor versión y esperemos que sea así”, concluyó.

El consejo de Waldir Sáenz a Luis Ramos tras su arribo a La Victoria

Tras la confirmación del fichaje, el histórico goleador de Alianza Lima, Waldir Sáenz, se refirió a la incorporación de Luis Ramos y le brindó un mensaje de respaldo. “El chico se lo ha ganado. En el campeonato local cuando estuvo acá fue un goleador súper importante. Es un ‘9’ que se mueve muy bien y, con la experiencia que agarró en Colombia, yo creo que está para jugar en un equipo grande como Alianza. Darle el respaldo al chico”, expresó.

‘Wally’ destacó la importancia de que el entorno acompañe a los nuevos refuerzos y facilite su adaptación. “Cuando llegue Luis, darle ese recibimiento que se merece un jugador que recién llega. Que se acople lo más rápido posible y después que haga lo suyo, que sea hacer goles. Va a tener un equipo que creo que le va a ayudar mucho para que haga goles”, indicó.

En su mensaje, el ídolo ‘victoriano’ consideró que el acompañamiento y la confianza del plantel serán fundamentales para el éxito de Ramos Leiva. “Él va a hacer su trabajo cuando tenga la confianza y ese respaldo de sus compañeros”, agregó.