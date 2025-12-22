Perú Deportes

Carlos Galván le respondió a Jorge Fossati por el supuesto interés de Costa Rica: “Si se te cayó, no es mi culpa”

El exdefensa se refirió a la información que brindó por el sondeo del combinado ‘tico’ por el técnico uruguayo, quien se fastidió y lanzó duras críticas al respecto tras dejar Universitario

El 'Negro' contestó al técnico urguayo, quien lo criticó de ponerle la hinchada de Universitario en contra y decir que podría llegar al combinado 'tico'. (Video: En Blanco y Negro)

La salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes sigue dando de qué hablar. Y es que se han voceado diversos motivos por los que ambas partes separaron sus caminos, aunque Carlos Galván manifestó que se trataba por una oferta de la selección de Costa Rica, algo que fue desmentido por el técnico uruguayo. En ese sentido, el ‘Negro’ le respondió al DT por sus críticas y aseguró que no es su culpa que la opción centroamericana se le haya caído.

“Uno tiene contactos, conozco gente de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Brasil, de varios lugares. A mí me llegó el comentario ‘mira, existe esta posibilidad después de la salida de Fossati’, que no arregló con la ‘U’. Hay muchas versiones sobre su salida: una dice que fue por dinero, otra por la logística que exigía Fossati… No hay una versión oficial hasta ahora. Acá es lo mismo, tampoco salió ningún dirigente de Universitario a decir por qué se fue Fossati”, dijo en primera instancia en ‘En Blanco y Negro’.

El exdefensa precisó que su propio acceso a la información respondía a la circulación habitual de rumores en ambientes vinculados al fútbol sudamericano, en particular cuando involucran a técnicos de alto perfil. “A mí me llegó el comentario de que, fuera de que Fossati sea un entrenador querido por Universitario y haya dejado la vara muy alta para el que va a venir, también existe la posibilidad de que una selección, podría ser la de Costa Rica, estuviera interesada en él, y también la de un equipo uruguayo. Ese podría haber sido el motivo de su salida. Yo dije eso”, sostuvo.

Al referirse a las críticas de Jorge Fossati, rechazó haber promovido hostilidad de los hinchas y recalcó que su rol se limitaba a difundir información que le fue transmitida, sin sugerir certezas ni intervenir en cuestiones contractuales. “Fossati dijo que yo le estoy poniendo a la gente en contra. Yo no le estoy poniendo a la gente en contra, porque yo no me metí en su contrato para arreglar sus cosas. Dije una información que podía ser posible o no. Es información que me la dijeron a mí y yo la dije tranquilamente. Sin embargo, Fossati salió y lo desmintió. Obviamente, se molestó, pero cuando te contestan, ¿por qué es? Porque algo de realidad hubo. Capaz el hecho que se te caiga no es mi culpa. Puede ser que se le caiga la negociación”, argumentó.

El periodista Gustavo Peralta contó el motivo por el cual la directiva de la 'U' buscó prescindir del DT uruguayo. (Video: Hablemos de MAX)

La dura crítica de Jorge Fossati a Carlos Galván

Jorge Fossati manifestó su molestia ante lo que consideró intentos injustificados de parte de Carlos Galván de debilitar su vínculo con la hinchada de Universitario. “El problema es que se ha mentido mucho, han dicho muchas cosas. Hay gente de afuera que no sé de dónde me conoce, yo no los conozco personalmente, quizás a alguno lo he visto jugar. Lo que me comentaron, porque no tengo redes, es que el exfutbolista Carlos Galván, que fue jugador de Universitario, dijo que la verdadera razón por la cual me iba era para dirigir a la selección de Costa Rica”, indicó en el programa ‘Pasión’.

El ‘Flaco’ también aclaró que, de existir ofertas, no encontraría motivo para ocultarlas y recordó su proceder transparente cuando fue contactado por la selección peruana a finales del 2023. “Primero, ¿cuál sería el problema si yo me fuera para Costa Rica? En 2023 me fui a la selección de Perú y no lo oculté, Universitario se enteró por mí mismo de que me habían llamado de la selección. No tengo motivos para mentir”, enfatizó el técnico uruguayo. Además, rechazó los presuntos intentos de menoscabar su imagen frente a la afición ‘merengue’: “Ese tipo de intento de desprestigiarme ante la hinchada con la que tengo una relación muy cercana no tendrá efecto en mí”.

El técnico uruguayo se refirió a las declaraciones del exjugador, las cuales aseguraban que se fue de Universitario por una oferta de Costa Rica. (Pasión)

