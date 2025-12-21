Marcelo Timorán, la joven promesa de Bolivia cuyo vínculo con Perú se hará presente en Chincha: “De los partidos más importantes de mi vida”

El amistoso de cierre de año, a disputarse en Chincha, genera emoción en el seleccionado de Bolivia. | VIDEO: Renzo Galiano

La diáspora en Perú ha permitido que, actualmente, haya una medida de repatriación de jóvenes elementos para nutrir a la selección nacional. No todos los casos serán exitosos. Algunos viraron a otras naciones como es el caso de Marcelo Timorán, quien se decantó por Bolivia pese a su nacionalidad incaica por ascendencia. En lo que parece ser un capricho del destino, el defensor, de 19 años, disputará un amistoso en suelo peruano, cerca de su entrañable Cerro Azul al que acudía de vacaciones siendo un niño, que despierta sentimientos encontrados. Porque lejos de ser integrante de la ‘verde’, sigue considerándose uno de los nuestros. O, mejor dicho, un afroperuano entregado en cuerpo y alma al servicio de los altiplánicos.

- Con 19 años vives una temporada de ensueño: promovido a CF Córdoba desde su cantera y seleccionado con Bolivia.

Sí, efectivamente. De verdad que este año ha sido el que todos los niños que buscamos ser futbolistas, buscan. Ha sido un año muy bonito. Nosotros empezamos la temporada en España sobre septiembre y en menos de un mes, dos meses, ya mi club decidió apostar un poco por mí. Me empezó a subir con el primer equipo, tuve muchas convocatorias con ellos, tuve minutos y la verdad que es muy bonito. Eso me ha facilitado también poder venir a la selección, en la que estoy muy feliz de estar con este grupo representando a mi país y sobre todo contribuyendo en unos partidos muy bonitos en marzo que todo el país lo agarra con mucha ilusión de poder ganarlos y lo importante es eso, intentar ayudar a la selección siempre que pueda.

- Háblanos de cómo se fraguó tu primer llamado con la ‘verde’.

A la semana de convocado, haciendo la dinámica con Córdoba, se contacta la selección de Bolivia con mi club. Me dieron las facilidades, la información. Quedé muy sorprendido, no me lo esperaba. Es verdad que siempre un niño vive con la ilusión de poder ir a su selección, pero lo veía algo muy lejano. Me emocioné mucho, se lo comenté a mi familia, que se alegró un montón. Justo esa semana que me llaman, pues me toca también de hacer mi debut profesional con el Córdoba.

- ¿Desde el primer momento estabas seguro de aceptar ese llamado, Marcelo?

Sí, segurísimo. Yo me siento boliviano, he nacido en Bolivia, he vivido doce años en Bolivia y le tengo mucho cariño al país, a la gente y sobre todo a mi tierra que es Oruro, Me siento un orureño más y eso también quiere decir que me siento muy boliviano. Así que no me lo pensé, sabía que tenía que aprovechar la oportunidad que me estaba brindando mi país.

- Te hago la pregunta porque cuentas con ascendencia peruana. ¿Ese tema llegó a nublarte?

La verdad que no. Mis padres, pues sí, a lo mejor ellos sí estuvieron más en duda, pero al final ellos me dijeron que ese era mi decisión, era mi carrera y yo desde siempre había querido jugar en Bolivia. Verdad que cuando uno está en las selecciones menores, pues a lo mejor las decisiones no son tan trascendentales, porque uno estar cambiando. Cuando tenía 17 años vine a un microciclo aquí en Bolivia, pero cuando también estuve para la U20, Perú se contactó conmigo, pero como te comento, son divisiones menores. Cuando ya se habla de la absoluta, yo sabía qué camino quería seguir y muy feliz de elegir a Bolivia.

- Entonces tus padres tomaron a bien tu internacionalidad.

Mis padres me dijeron que haga lo que mi corazón dijese y la verdad que cuando yo recibí el llamado de Bolivia, mi corazón me dijo que tenía que ir, que tengo algo con este país, que le debo mucho al final. Y bueno, si se lo puedo devolver haciendo feliz a bolivianos por mi fútbol o integrando a un grupo de la selección que consiga cosas bonitas, pues es mi forma de devolvérselo al país que tanto me ha dado.

- A pesar de esa elección, creciste en el seno de una familia peruana con costumbres e identidades nuestras. ¿Qué nos puedes decir del Perú como país?

He venido mucho, también me siento peruano. Me siento boliviano y peruano también por parte de mis padres y le tengo mucho cariño. Al final me he criado con una cultura peruana y también se nota un montón. De hecho, tengo un poco la suerte de que jugamos aquí en Chincha y juntos con mis padres solemos mucho venir aquí. Nuestra casa está en Cerro Azul, que es Cañete, está relativamente cerca de aquí de Chincha. Y aquí es la ciudad de los afroperuanos, que también es una cultura que por mi padre he seguido. Me gusta escuchar la salsa, me gusta escuchar a Eva Ayllón. La verdad que es un país al que le tengo mucho cariño. Me siento peruano también, pero eso no quiere decir que me sienta menos boliviano ni nada, sino es que soy boliviano de nacimiento y también afroperuano por mi ascendencia.

Timorán asegura ser un boliviano con identidad peruana y sangre afroperuana. | VIDEO: Renzo Galiano

- ¿Qué hubiese pasado si Perú te llamaba primero?

Siempre que había hablado de la selección con mis padres, siempre había comentado que mi ilusión sería jugar por Bolivia, pero tampoco puedo decirte qué hubiera pasado, porque tú sabes que el fútbol son oportunidades y son cosas que tienes que decidir muy rápido. Sinceramente, no sabría qué hubiera pasado, pero desde ahora te puedo decir que estoy muy feliz de haber elegido a Bolivia, no me arrepiento y que si me vuelve a pasar también la elegiría otra vez. No pienso en otra cosa, porque son suposiciones y tú sabes que en suposiciones pueden pasar un montón de cosas. A lo mejor yo puedo suponer que mañana me lesiono la rodilla u otra cuestión. Muchas cosas pueden pasar. Así que no me gusta suponer. Si hubiera pasado, pues no sabría qué responderte. Desde mi corazón yo siempre he querido elegir a Bolivia.

- Por cosa del destino llegas a Perú con Bolivia para afrontar un partido de preparación al repechaje del Mundial 2026. ¿Hay sentimientos encontrados?

Puede ser uno de los partidos más importantes de mi vida, porque al final nunca me hubiera imaginado o lo veía muy lejano poder enfrentarme a Perú con Bolivia. Lo veía muy lejano y sobre todo por mi familia, que tengo mucha aquí en Perú. Tengo a mi hermana, que la llevaba sin ver mucho tiempo también a mis tías, a mis primos, a mi bisabuela. Que puedan verme jugar aquí en su país también es algo bonito. Mis padres ahora están en España porque no sabíamos realmente que iba a estar aquí. No sabíamos con seguridad que iba a venir convocado. Ellos decidieron asegurar e ir a pasar la vida a España. Así es la vida y me ha traído aquí. Ellos me apoyarán desde casa con el corazón partido. Tocará hacer un buen partido, dejarlo todo en la cancha. Al final, también estamos viniéndonos a preparar, a mejorar. Estos juegos son muy importantes, porque vamos contra una selección que tiene muy buen nivel y nosotros tenemos que acostumbrarnos a sacar nuestro mejor en el llano. Disfrutaré jugar contra futbolistas que he visto desde pequeñito como Pedro Gallese.

- Me imagino que a partir de aquí lucharás por un puesto en la oncena de Bolivia.

Claro. Siempre que vengo aquí intento dar al máximo para poder sumar minutos, sea desde el banquillo o desde el once titular. Como aquí tenemos un lema, aquí nosotros somos solo ilusiones, los que no salen de titular somos las soluciones, que te solucionan un partido si no está yendo como quieras. Estoy con esa ilusión de apoyar de si me toca jugar cinco lo hago al máximo y si me toca jugar 80’ lo hago al máximo. Ese es el pensamiento que tengo y creo que es el pensamiento que te hace crecer como equipo y como jugador.

- ¿Ves a Bolivia con opciones reales de superar la repesca intercontinental?

Claro que sí. Somos una selección que tiene muchas ganas, que hace mucho tiempo que no se encuentra con una situación así. Mis compañeros están ilusionados, todo el país está ilusionado y sé que juegue quien juegue lo va a hacer al 100% y eso va a hacer que ganemos. La verdad que estoy muy seguro que tenemos mucha oportunidad y toca prepararnos de la mejor forma posible.

- Sé que tienes una carrera por delante, pero ¿a qué apuntas en el futuro?

Voy partido a partido. No me gusta pensar en el futuro, pero creo que para mí ahora mi objetivo principal es mejorar como futbolista, aprender un montón. Soy joven. Tengo que aprender muchas cosas de la gente experimentada en Córdoba y en la selección, en la que también hay grandes jugadores que son un emblema para el país, Soy una persona que tiene mucha ambición y lucha por lo que quiere. Entonces, yo lo hago desde ese sentimiento. Me gusta aprender, me gusta ver en qué puedo mejorar. Y en eso está la vida, en ver en qué puedo mejorar e intentar mejorarlo.

- Y, quizás, si el destino también es igual de caprichoso como ahora, podamos verte en la liga peruana.

A mi familia le gustaría mucho. Por ahora me gustaría mantenerme en Europa. Creo que es donde mejor puedo mejorar mi fútbol, donde más puedo aprender, donde me puedo hacer mejor futbolista. Pero nunca hay que cerrar la puerta de ninguna posibilidad.