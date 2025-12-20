Perú Deportes

A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

Un bloque inhabitual presentará la ‘bicolor’, que estará bajo el cargo de Gerardo Ameli, reconocido entrenador argentino en Liga 1. La ‘verde’, por su parte, no saldrá a especular en la costera Chincha

Guardar
Perú se mide ante Bolivia,
Perú se mide ante Bolivia, en Chincha, en un partido atípico. - Crédito: Difusión

Perú cerrará su participación deportiva del año midiéndose contra Bolivia en un contexto muy particular. Los integrantes de la ‘bicolor’ son otros a comparación de los conocidos, dado que los convocados forman parte, en su mayoría de la Liga 1, de un llamamiento de la SAFAP en un encuentro que no cuenta con carácter amistoso.

De acuerdo con la organización de la Asociación Sindicato de Futbolistas Agremiados del Perú, el lance de carácter amistoso está programado para este domingo 21 de diciembre, en la localidad de Chincha, a las 15:30 horas bajo la transmisión exclusiva de América TV (Canal 4).

Perú aparece, de plano, con una configuración alterna en todos los sentidos: el entrenador designado por la SAFAP será Gerardo Ameli, quien aprovechará su oportunidad para demostrar sus credenciales al mando de un seleccionado, y los futbolistas son más que inhabituales, salvo la presencia del veterano Pedro Gallese.

Las expectativas desde lo deportivo es tratar de hacer el mejor partido posible, que principalmente le sirva a los muchachos para poder aprovechar la oportunidad de representar al equipo, selección y al Perú con la camiseta puesta. A partir de ahí, los jugadores puedan desarrollar el mejor juego posible, pensando en ganar”, reconoció Ameli.

América TV difundirá este duelo en Chincha. (Video: América TV)

Por su lado, Bolivia se tomará el examinatorio muy en serio. Aunque no cuenta en su nómina con nombres reconocidos, tales como Enzo Monteiro o Miguel Terceros, sí aparecen puntuales jóvenes que han cumplido con desenvolvimientos interesantes a lo largo de la temporada en la liga.

“Nos preparamos al máximo y adaptarnos a las condiciones que se nos presentan. Nosotros estamos optimistas, positivos y viendo con buenos ojos todo lo que pasen. Estamos en una etapa en la que queremos ver más jugadores. Tenemos que pensar que somos la selección nacional", declaró el entrenador Óscar Villegas.

Bolivia intensifica su preparación tras asegurarse un cupo al repechaje rumbo al Mundial 2026, luego de una histórica victoria ante Brasil que la llevó al séptimo lugar en las Eliminatorias sudamericanas y le dio el pase al torneo de repesca intercontinental.

Para llegar en óptimas condiciones, el equipo dirigido por Óscar Villegas ha programado ocho partidos amistosos, entre ellos encuentros frente a Perú, Panamá, México y República Dominicana.

Con este tanto, y el empate parcial de Venezuela, los bolivianos alcanzan el repechaje. (Video: Latina)

A qué hora juega Perú vs Bolivia por amistoso en Chincha

El partido comenzará a las 15:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 16:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 horas de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

Qué canal transmite Perú vs Bolivia por amistoso en Chincha

El duelo entre la ‘bicolor’ y la ‘verde’ podrá sintonizarse por la señal de América TV (canales 4 y 704 HD) a partir de las 15:00 horas. Asimismo, la transmisión llegará a todo el territorio peruano mediante internet a través del servicio de streaming América tvGO.

Del mismo modo, la website Infobae Perú realizará una cobertura integral con un minuto a minuto detallado, que contendrá la antesala, el desarrollo y el resumen de la contienda. Los goles, de igual forma, serán publicados mediante reproducciones audiovisuales en tiempo real. ¡No te lo pierdas!

Temas Relacionados

Selección peruanaSelección de Boliviaperu-deportes

Más Noticias

André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025

La ‘Culebra’, fiel a su estilo, se abrazó con un numeroso grupo de simpatizantes del ‘timao’ a su llegada al hotel de concentración en Río de Janeiro

André Carrillo se dio un

La verdad de Carlos Zambrano acerca de su cercanía con Hernán Barcos en Alianza Lima: “Con el ‘viejo’ nunca tuve un problema”

El ‘León’ asegura que jamás ha presentado diferencias o roces con el ‘Pirata’, a quien en reiteradas oportunidades defendió dentro del campo por representar el liderazgo ‘íntimo’

La verdad de Carlos Zambrano

El insólito once de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2025: con 4 jugadores de Alianza Lima y 1 de Universitario

El técnico Gerardo Ameli planteará una alineación con 9 futbolistas que militan en la Liga 1 para vencer a la ‘verde’ en Chincha

El insólito once de Perú

DT de Bolivia exhorta a Perú a iniciar su proceso de renovación en la selección nacional: “Es necesario por las tantas glorias que tuvo”

Óscar Villegas aconseja a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol a no ignorar a los jóvenes, quienes son llamados a integrarse a la selección nacional en reemplazo de los veteranos

DT de Bolivia exhorta a

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

Se juega una nueva jornada en el campeonato nacional, que tendrá como principal compromiso el Alianza Lima vs Universitario de Deportes en el Polideportivo Lucha Fuentes

Resultados de la fecha 9
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Consejero de la Sunedu postulará

Consejero de la Sunedu postulará como diputado con Alianza para el Progreso

Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?

De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo

Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”

Gobierno nombró a Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante Organismos Internacionales

ENTRETENIMIENTO

Gran Final de ‘Yo Soy

Gran Final de ‘Yo Soy 2025′: minuto a minuto de la última gala de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán

Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina y expone su rating: “¿A quién le importa tu opinión con solo 4 puntos?”

Sergio Galliani conmueve a fans tras el dramático final de Ignacio de las Casas en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Gracias por todo”

Gustavo Bueno conmueve al volver como ‘Don Gilberto’ a ‘Al Fondo Hay Sitio’: reacciones y mensajes de apoyo

DEPORTES

El insólito once de Perú

El insólito once de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2025: con 4 jugadores de Alianza Lima y 1 de Universitario

André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025

La verdad de Carlos Zambrano acerca de su cercanía con Hernán Barcos en Alianza Lima: “Con el ‘viejo’ nunca tuve un problema”

Melgar hace oficial la salida de Tomás Martínez luego de tres temporadas defendiendo la camiseta del cuadro arequipeño

DT de Bolivia exhorta a Perú a iniciar su proceso de renovación en la selección nacional: “Es necesario por las tantas glorias que tuvo”