A qué hora juega Perú vs Bolivia: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

Perú se mide ante Bolivia, en Chincha, en un partido atípico. - Crédito: Difusión

Perú cerrará su participación deportiva del año midiéndose contra Bolivia en un contexto muy particular. Los integrantes de la ‘bicolor’ son otros a comparación de los conocidos, dado que los convocados forman parte, en su mayoría de la Liga 1, de un llamamiento de la SAFAP en un encuentro que no cuenta con carácter amistoso.

De acuerdo con la organización de la Asociación Sindicato de Futbolistas Agremiados del Perú, el lance de carácter amistoso está programado para este domingo 21 de diciembre, en la localidad de Chincha, a las 15:30 horas bajo la transmisión exclusiva de América TV (Canal 4).

Perú aparece, de plano, con una configuración alterna en todos los sentidos: el entrenador designado por la SAFAP será Gerardo Ameli, quien aprovechará su oportunidad para demostrar sus credenciales al mando de un seleccionado, y los futbolistas son más que inhabituales, salvo la presencia del veterano Pedro Gallese.

“Las expectativas desde lo deportivo es tratar de hacer el mejor partido posible, que principalmente le sirva a los muchachos para poder aprovechar la oportunidad de representar al equipo, selección y al Perú con la camiseta puesta. A partir de ahí, los jugadores puedan desarrollar el mejor juego posible, pensando en ganar”, reconoció Ameli.

América TV difundirá este duelo en Chincha. (Video: América TV)

Por su lado, Bolivia se tomará el examinatorio muy en serio. Aunque no cuenta en su nómina con nombres reconocidos, tales como Enzo Monteiro o Miguel Terceros, sí aparecen puntuales jóvenes que han cumplido con desenvolvimientos interesantes a lo largo de la temporada en la liga.

“Nos preparamos al máximo y adaptarnos a las condiciones que se nos presentan. Nosotros estamos optimistas, positivos y viendo con buenos ojos todo lo que pasen. Estamos en una etapa en la que queremos ver más jugadores. Tenemos que pensar que somos la selección nacional", declaró el entrenador Óscar Villegas.

Bolivia intensifica su preparación tras asegurarse un cupo al repechaje rumbo al Mundial 2026, luego de una histórica victoria ante Brasil que la llevó al séptimo lugar en las Eliminatorias sudamericanas y le dio el pase al torneo de repesca intercontinental.

Para llegar en óptimas condiciones, el equipo dirigido por Óscar Villegas ha programado ocho partidos amistosos, entre ellos encuentros frente a Perú, Panamá, México y República Dominicana.

Con este tanto, y el empate parcial de Venezuela, los bolivianos alcanzan el repechaje. (Video: Latina)

A qué hora juega Perú vs Bolivia por amistoso en Chincha

El partido comenzará a las 15:30 horas de Perú. Con respecto a otros países, iniciará a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos (Miami); a las 16:30 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 horas de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile.

Qué canal transmite Perú vs Bolivia por amistoso en Chincha

El duelo entre la ‘bicolor’ y la ‘verde’ podrá sintonizarse por la señal de América TV (canales 4 y 704 HD) a partir de las 15:00 horas. Asimismo, la transmisión llegará a todo el territorio peruano mediante internet a través del servicio de streaming América tvGO.

Del mismo modo, la website Infobae Perú realizará una cobertura integral con un minuto a minuto detallado, que contendrá la antesala, el desarrollo y el resumen de la contienda. Los goles, de igual forma, serán publicados mediante reproducciones audiovisuales en tiempo real. ¡No te lo pierdas!