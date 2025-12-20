Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada estará cargada de encuentros imperdibles: Real Madrid está obligado a ganarle a Sevilla, Machester City hará lo suyo con West Ham, Regatas Lima y San Martín tendrán acción en la Liga Peruana de Voley, y mucho más

Guardar
Partidos de hoy, sábado 20
Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 20 de diciembre, la agenda deportiva estará llena de partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Real Madrid se medirá con Sevilla FC en LaLiga, Manchester City hará lo suyo frente West Ham por la Premier League, Regatas Lima y San Martín buscarán seguir sumando en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.

El enfrentamiento entre los ‘merengues’ y los ‘blanquirrojos’ se vivirá en el estadio Santiago Bernabéu y adquiere relevancia por la necesidad de los locales de recortar la distancia de cuatro puntosq ue los separa del líder, Barcelona. El equipo de Xabi Alonso no atraviesa su mejor momento, pero aspira a lograr un triunfo antes del receso, decidido a evitar que los azulgranas, en plena racha positiva, se despeguen aún más en la lucha por el torneo español.

Real Madrid se medirá con
Real Madrid se medirá con Sevilla FC por LaLiga

Por otro lado, arrancará la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 con partidazos: Regatas Lima se medirá con Circolo Sportivo Italiano y San Martín hará lo suyo con Deportivo Soan. El torneo peruano regresará al Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, y se disputando la última recta de la Fase 1.

Partidos de la Liga Peruana de Vóley

- Deportivo Géminis vs Olva Latino (14:30 horas / Latina web y aplicativo)

- Deportivo Soan vs Universidad de San Martín (17:00 horas / Latina TV, web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (19:00 horas / Latina TV, web y aplicativo)

Partidos de LaLiga

- Real Oviedo vs Celta (08:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 3)

- Levante vs Real Sociedad (10:15 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)

- Osasuna vs Alavés (12:30 horas / DGO, DSports)

- Real Madrid vs Sevilla FC (15:00 horas / DGO, DSports)

Partidos de Premier League

- Newcastle vs Chelsea (07:30 horas / Disney+ Premium, ESPN)

- Manchester City vs West Ham (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Brighton vs Sunderland (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Bournemouth vs Burnley (10:00 horas / Disney+ Premium, ESPN)

- Wolverhampton vs Brentford (10:00 horas / Disney+ Premium)

- Tottenham vs Liverpool (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN)

- Everton vs Arsenal (15:00 horas / Disney+ Premium)

- Leeds United vs Crystal Palace (15:00 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Serie A

- Lazio vs US Cremonese (12:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Juventus vs AS Roma (14:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

Partidos de Bundesliga

- Wolfsburgo vs Friburgo (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Augsburgo vs Werder Bremen (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Hamburgo vs Eintracht Frankfurt (09:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Stuttgart vs Hoffenheim (09:30 horas / Disney+ Premium)

- FC Colonia vs Unión Berlín (09:30 horas / Disney+ Premium)

- RB Leipzig vs Bayer Leverkusen (12:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Championship

- Southampton vs Coventry City (07:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

- Ipswich Towm vs Sheffield Wednesday (10:00 horas / Disney+ Premium)

Partido de Liga de Portugal

- Gil Vicente vs Río Ave (13:00 horas / GolTV Play, GOLTV)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Deportivo Cuenca vs Emelec (16:30 horas / El Canal del Fútbol)

- Aucas vs Macará (16:30 horas / El Canal del Fútbol)

Partidos de Superliga de Turquía

- Eyupspor vs Fenerbahce (09:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)

- Besiktas vs Rizespor (12:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 7)

Partido de Trofeo de Campeones

- Estudiantes La Plata vs Platense (16:00 horas / Disney+ Premium, ESPN, Fanatiz)

Temas Relacionados

Partidos de hoyReal MadridManchester CityLaLigaBundesligaPremier LeagueRegatas LimaSan MartínLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

Más Noticias

Jugadora de la selección peruana vuelve a la Liga Nacional de Vóley de forma inédita: jugará por Olva Latino solo un mes

Tuvo que pedir permiso a su universidad en Estados Unidos para reforzar a la escuadra de Walter Lung. Su debut será ante Deportivo Géminis

Jugadora de la selección peruana

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Cada vez falta menos para que el youtuber estadounidense se suba al ring con el excampeón del mundo. Conoce todos los detalles de la cita boxística

Jake Paul vs Anthony Joshua

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana, reveló el momento más duro que le tocó vivir: “Perdí un bebé a los 24 años”

La exintegrante de la selección nacional derramó lágrimas al recordar dicho episodio y confesar su ilusión de ser mamá algún día

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana,

Alianza Lima sumó su sexto fichaje, mientras que Universitario no anunció ningún refuerzo para el 2026: el motivo de su retraso

Por ahora, los ‘cremas’ solo compartieron salidas, incluida la de Jorge Fossati. Los ‘blanquiazules’ toman ventaja hasta le quitaron a Jairo Vélez

Alianza Lima sumó su sexto

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos

El Alianza Lima vs Universitario será el duelo más atractivo de esta jornada. Los encuentros se jugarán de nuevo en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en Villa El Salvador

Resultados de la fecha 9
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presunto fraude en Acción Popular:

Presunto fraude en Acción Popular: Fiscalía abre diligencias contra exjefa electoral Cinthia Pajuelo

Sicarios intentan asesinar a fiscal de Lima Norte: atentado quedó registrado en cámaras de seguridad

Ministerio Público analiza crear nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima Norte

Tren Lima - Chosica: Rafael López Aliaga defiende el proyecto y descarta demandar a sus críticos

El voto digital no llegará para las Elecciones 2026: JNE frena su implementación por riesgos a la confianza electoral

ENTRETENIMIENTO

Balean a Miguel Ignacio, boda

Balean a Miguel Ignacio, boda entre July y Cristóbal y más sorpresas: así terminó la temporada 2025 de Al Fondo Hay Sitio

La graduación de Camila Domínguez se vio marcada por la ausencia de su padre, Christian Domínguez

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy por ayudarla a ver a sus hijos tras cinco años de distanciamiento

Michelle Alexander y su hermano Julián aseguran que seguirán trabajando juntos: “Déjense de inventar tonterías”

Janet Barboza y Edson Dávila le dicen adiós a Gisela Valcárcel: ‘América Hoy’ sigue pero sin Ethel Pozo

DEPORTES

Jugadora de la selección peruana

Jugadora de la selección peruana vuelve a la Liga Nacional de Vóley de forma inédita: jugará por Olva Latino solo un mes

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Carla ‘Cotito’ Rueda, exvoleibolista peruana, reveló el momento más duro que le tocó vivir: “Perdí un bebé a los 24 años”

Alianza Lima sumó su sexto fichaje, mientras que Universitario no anunció ningún refuerzo para el 2026: el motivo de su retraso

Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos