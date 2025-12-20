Partidos de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 20 de diciembre, la agenda deportiva estará llena de partidos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Real Madrid se medirá con Sevilla FC en LaLiga, Manchester City hará lo suyo frente West Ham por la Premier League, Regatas Lima y San Martín buscarán seguir sumando en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.
El enfrentamiento entre los ‘merengues’ y los ‘blanquirrojos’ se vivirá en el estadio Santiago Bernabéu y adquiere relevancia por la necesidad de los locales de recortar la distancia de cuatro puntosq ue los separa del líder, Barcelona. El equipo de Xabi Alonso no atraviesa su mejor momento, pero aspira a lograr un triunfo antes del receso, decidido a evitar que los azulgranas, en plena racha positiva, se despeguen aún más en la lucha por el torneo español.
Por otro lado, arrancará la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 con partidazos: Regatas Lima se medirá con Circolo Sportivo Italiano y San Martín hará lo suyo con Deportivo Soan. El torneo peruano regresará al Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, y se disputando la última recta de la Fase 1.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley
- Deportivo Géminis vs Olva Latino (14:30 horas / Latina web y aplicativo)
- Deportivo Soan vs Universidad de San Martín (17:00 horas / Latina TV, web y aplicativo)
- Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (19:00 horas / Latina TV, web y aplicativo)
Partidos de LaLiga
- Real Oviedo vs Celta (08:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 3)
- Levante vs Real Sociedad (10:15 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)
- Osasuna vs Alavés (12:30 horas / DGO, DSports)
- Real Madrid vs Sevilla FC (15:00 horas / DGO, DSports)
Partidos de Premier League
- Newcastle vs Chelsea (07:30 horas / Disney+ Premium, ESPN)
- Manchester City vs West Ham (10:00 horas / Disney+ Premium)
- Brighton vs Sunderland (10:00 horas / Disney+ Premium)
- Bournemouth vs Burnley (10:00 horas / Disney+ Premium, ESPN)
- Wolverhampton vs Brentford (10:00 horas / Disney+ Premium)
- Tottenham vs Liverpool (12:30 horas / Disney+ Premium, ESPN)
- Everton vs Arsenal (15:00 horas / Disney+ Premium)
- Leeds United vs Crystal Palace (15:00 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Serie A
- Lazio vs US Cremonese (12:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
- Juventus vs AS Roma (14:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
Partidos de Bundesliga
- Wolfsburgo vs Friburgo (09:30 horas / Disney+ Premium)
- Augsburgo vs Werder Bremen (09:30 horas / Disney+ Premium)
- Hamburgo vs Eintracht Frankfurt (09:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
- Stuttgart vs Hoffenheim (09:30 horas / Disney+ Premium)
- FC Colonia vs Unión Berlín (09:30 horas / Disney+ Premium)
- RB Leipzig vs Bayer Leverkusen (12:30 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Championship
- Southampton vs Coventry City (07:30 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)
- Ipswich Towm vs Sheffield Wednesday (10:00 horas / Disney+ Premium)
Partido de Liga de Portugal
- Gil Vicente vs Río Ave (13:00 horas / GolTV Play, GOLTV)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Deportivo Cuenca vs Emelec (16:30 horas / El Canal del Fútbol)
- Aucas vs Macará (16:30 horas / El Canal del Fútbol)
Partidos de Superliga de Turquía
- Eyupspor vs Fenerbahce (09:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)
- Besiktas vs Rizespor (12:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 7)
Partido de Trofeo de Campeones
- Estudiantes La Plata vs Platense (16:00 horas / Disney+ Premium, ESPN, Fanatiz)