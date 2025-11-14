GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años. Crédito: GOLPERU

El final de una era en la televisión deportiva peruana ya está marcado. GOLPERU, señal que durante una década fue una de las principales ventanas de la Liga 1 para millones de hinchas, transmitirá este domingo 16 de noviembre su último partido de la máxima división: el duelo entre Sport Boys y Alianza Atlético de Sullana, correspondiente a la última fecha de la temporada 2025.

Este duelo, programado para las 15:00 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao, marcará el cierre definitivo del canal como casa del fútbol peruano. Será el punto final en medio de un escenario marcado por disputas por los derechos televisivos y un profundo reordenamiento en el panorama audiovisual del torneo local.

La salida de GOLPERU de la parrilla de transmisiones de la Liga 1 se da tras el vencimiento de los contratos exclusivos que mantenía con Universitario de Deportes y Sport Boys, los dos únicos clubes cuyos derechos todavía estaban bajo administración del Consorcio Fútbol Perú (CFP). El resto de equipos ya forman parte de L1 MAX, la señal administrada por 1190 Sports y avalada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), lo que dejó progresivamente sin contenido al canal de Movistar.

Desde 2023, su presencia se fue reduciendo de forma progresiva. Tras haber transmitido la mayoría de partidos entre 2016 y 2022, pasó a emitir solo algunos encuentros por temporada. En 2024 conservó los derechos de tres clubes —incluido Carlos Mannucci— y en 2025 quedó limitado a solo dos, tras el descenso del conjunto trujillano. Con la disputa de la última fecha del Clausura, el canal quedará sin ninguna licencia vigente para transmitir partidos de la máxima categoría.

Los 'cremas' se adjudicaron un importante monto económico en la previa del duelo ante Deportivo Garcilaso. (GOLPERU)

Aunque no se descarta que Movistar pueda llegar a un acuerdo con 1190 Sports para incorporar L1MAX a su parrilla, todo apunta a que el Consorcio Fútbol Perú no volverá a producir ni transmitir encuentros del campeonato. Incluso ante un eventual acercamiento, el regreso de GOLPERU la pantalla es considerado prácticamente inviable para la emisión de la Liga 1.

El adiós tras una década

La salida de GOLPERU también cierra un capítulo lleno de tensiones entre la FPF, 1190 Sports y el Consorcio Fútbol Perú. El conflicto por los derechos televisivos generó demandas, comunicados, suspensiones de partidos e incluso intervenciones legales que afectaron el normal desarrollo del campeonato en 2023 y 2024.

La federación impulsó un nuevo modelo centralizado con L1 MAX, mientras que CFP defendió su vigencia contractual con varios clubes. Finalmente, el tiempo, las resoluciones judiciales y el avance del proyecto audiovisual centralizado terminaron por limitar al canal a un rol secundario, hasta quedar sin encuentros por emitir en 2025.

El partido quedó empatado sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Lanzado en 2016, GOLPERU se convirtió durante varios años en la señal principal del balompié nacional. Su parrilla incluía noticieros, análisis, programas de actualidad, entrevistas, reportajes y microespacios dedicados al fútbol peruano e internacional. Entre 2016 y 2022 transmitió la mayoría de partidos de la Liga 1, acompañando el crecimiento mediático del torneo y siendo referencia para los hinchas.

Con la reorganización del canal, su programación cambió y empezó una retirada progresiva de las transmisiones de la Primera División. Por ello, el duelo en el Callao marcará su despedida definitiva del torneo. A ello se suma que Universitario cerrará el Clausura como visitante ante Los Chankas (se verá por L1 MAX) y no volverá a jugar en el Monumental este año, tras haber asegurado su tricampeonato.

Sport Boys vs Alianza Atlético será el partido que abrirá la última jornada de la Liga 1 2025.

Último pitazo: Sport Boys vs Alianza Atlético

El enfrentamiento entre Sport Boys y Alianza Atlético, que se jugará en el Callao, será el broche final de una década de transmisiones. Un adiós simbólico, pues el club chalaco fue uno de los últimos vinculados al Consorcio, y su partido de local cerrará oficialmente la presencia de GOLPERU en la Liga 1.

La señal de Movistar, sin embargo, se mantiene. Y aunque GOLPERU desaparezca como productor del torneo, todo apunta a que Media Networks incluiría Liga 1 Max en su oferta televisiva, probablemente con un costo adicional para los usuarios.