Movistar transmitiría el fútbol peruano el 2026: lo que pasaría con L1MAX y quién sería el nuevo comentarista de Liga 1

Movistar transmitiría el fútbol peruano el 2026 si llega a un acuerdo con 1190 Sports - Composición: Infobae Perú.

Tremenda noticia se viene cocinando dentro de la Federación Peruana de Fútbol respecto a los derechos de transmisión del fútbol peruano para el próximo año. Esto tras conocerse que Movistar pasaría los partidos de la Liga 1 como aliado principal e inversor de 1190 Sports. Así lo reveló el periodista deportivo Horacio Zimmermann en su programa ‘Doble Punta’ de YouTube.

En el último tiempo, un importante número de clubes de la Primera División mostraron su descontento, entre otros temas, por la falta de pagos a tiempo. Esto, incluso, podría ser una gran razón para que la FPF corte vínculo con 1190 Sports. Sin embargo, dicha empresa buscaría extender seguir su estadía en el país, pero ahora de la mano de Integratel (antes Movistar).

“Ya hubo una primera respuesta. Hoy por hoy no hay una empresa que puede pagar el precio de venta de los derechos de televisión. Ni siquiera 1190 pudo hacerlo, ya que la empresa 777 se fue a la quiebra”, señaló Horacio Zimmermann. Esto significa que Integratel haría una contraoferta, ya que considera un monto muy alto lo que se pide por transmitir la Liga 1.

“Que no extrañe que el campeonato peruano del próximo año se vea por la señal de Movistar. Es muy probable que Integratel, como empresa, ingrese al modelo de 1190”, acotó. Si esto se cierra, llegarán muchas novedades para los clubes e hinchas. Esto, además, teniendo en cuenta que el contrato del Consorcio (GOLPERU) con Universitario y Sport Boys finaliza en la última fecha del Torneo Clausura (sin opción para renovar).

¿Qué pasará con L1MAX el 2026?

Como se conoce, L1MAX es el canal oficial de la Liga 1, y cuenta con la transmisión de la mayoría de partidos, salvo cuando Universitario y Sport Boys jugaban de local. Todo esto a través de su principal cableoperadora: DIRECTV. Entonces, con la posible entrada de Movistar, ¿qué pasará con el citado medio? Este tema también fue tocado en la mesa de ‘Doble Punta’.

Ahora tomó la palabra Diego Rebagliati, panelista de ‘Al Ángulo’ en Movistar Deportes. El exdirigente indicó que ambos canales pasarían los encuentros del fútbol peruano, por lo que no será necesario, si lo así consideran los usuarios, cambiar de cableoperadora. Solo será una alternativa más del mismo producto.

“A los hinchas de la ‘U’ les digo que no cancelen su paquete de Movistar”, lanzó Rebagliati. Si bien ya no estará GOLPERU, ‘cremas’ y ‘rosados’ pueden seguir con la misma señal: solo tendrán que cambiar de canal.

El nuevo comentarista de Movistar para Liga 1 2026

El propio Diego Rebagliati indicó que, si Movistar consigue los derechos de transmisión, él será uno de los comentaristas oficiales de la Liga 1 2026. “1190 y Movistar ya no son enemigos”, resaltó en relación a desacuerdos del pasado. Esto solo deja entrever que el acuerdo se daría sí o sí.

El comentarista indicó, además, que estaría en la parilla de transmisiones. (Video: Doble Punta)

Ojo, Rebagliati era parte de la parrilla de GOLPERU para las transmisiones de las escuadras mencionadas. Pero ahora pasaría a trabajar con más cotejos del campeonato peruano. Es decir, lo veríamos comentando a Alianza Lima, Sporting Cristal, etc. ¿Y quiénes más se sumarían? Seguro habrá más novedades con el pasar de las semanas.

Lo que tampoco está confirmado es la creación de un nuevo canal dentro de Movistar, o si todos los cotejos irían por el mismo Movistar Deportes. Pero es muy probable que se vean caras conocidas de dicho canal trabajando en las coberturas y programación de la Liga 1 2026.