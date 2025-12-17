Perú Deportes

La piratería en la Liga1 empieza a retroceder: infracciones cayeron 35 % en la temporada 2025

El cierre de la temporada deja cifras que permiten entender cómo el control, el acceso y la toma de decisiones basadas en datos influyeron en el consumo de los partidos

Las transmisiones de la Liga1
Las transmisiones de la Liga1 fueron uno de los principales focos del monitoreo durante la temporada 2025. Crédito: Liga 1

Con la Liga1 2025 ya concluida —con Universitario de Deportes como tricampeón, los cupos internacionales definidos y el descenso consumado—, el fútbol peruano empieza a cerrar el balance de una temporada que no solo se jugó dentro de la cancha. A lo largo del año, uno de los principales desafíos fuera del campo volvió a ser la piratería, un problema que afecta directamente a clubes, patrocinadores y broadcasters del campeonato.

La retransmisión ilegal de partidos, el uso de IPTV clandestino, las páginas web pirata y la viralización de transmisiones en redes sociales formaron parte de un ecosistema informal que creció al ritmo del consumo digital. Sin embargo, los datos más recientes muestran un cambio de tendencia: en lo que va del año, las infracciones vinculadas a las transmisiones del campeonato local se redujeron en 35 %.

Un análisis elaborado recientemente por 1190 Sports, titular de los derechos audiovisuales de la Liga1, junto a Smart Protection, permitió dimensionar el problema. El estudio detectó más de 65 mil infracciones asociadas a transmisiones no autorizadas, accesos IPTV, páginas web pirata y clips difundidos en redes sociales durante toda la temporada.

Uno de los datos más relevantes es que más del 60 % de estas infracciones se produjo en plataformas sociales, especialmente durante partidos de alta convocatoria como el clásico entre Universitario y Alianza Lima. Esto confirma que la piratería ya no se limita a señales clandestinas tradicionales, sino que se mueve con rapidez en entornos de consumo inmediato y viral.

También hubo declaraciones de los jugadores 'cremas'. (Video: L1MAX)

Pese a ese escenario, los sistemas de detección alcanzaron una efectividad del 99 %, lo que permitió eliminar más de 50 mil infracciones y bloquear cerca de 14 millones de visualizaciones ilegales antes de que llegaran al público, según señala 1190 Sports en su data sobre el tema.

¿Cómo se reduce la piratería en la Liga 1?

La reducción de la piratería no se explica únicamente por el bloqueo puntual de contenidos. Detrás del descenso hubo un trabajo de monitoreo continuo que acumuló más de 13 mil horas de vigilancia, con la identificación de 14,496 enlaces ilícitos, el bloqueo de 956 dominios y la eliminación de más de 15 mil publicaciones en marketplaces y plataformas de video corto.

“El monitoreo permanente, sumado al conocimiento del mercado y al acceso a información estructurada, es la base para tomar decisiones con impacto real ante la piratería”, señaló Javier Ballón, head of product & content protection de Fz Sports. El enfoque buscó pasar de una lógica reactiva a una estrategia de anticipación frente a nuevas modalidades ilícitas.

El estudio también señala que parte de la disminución de infracciones está vinculada a mejoras en el acceso formal al contenido. Entre las acciones implementadas destacan el paso de un modelo Premium a un bundle sin costo adicional en los principales operadores, el lanzamiento de aplicaciones de L1MAX en más dispositivos y el desarrollo de productos con precios diferenciados.

Estas medidas apuntaron a reducir una de las principales causas del consumo pirata: la falta de cobertura o de alternativas formales en determinadas zonas del país.

El monitoreo permanente permitió identificar
El monitoreo permanente permitió identificar y retirar transmisiones ilegales durante la temporada 2025.

El caso Los Chankas como ejemplo

Un caso puntual fue el del club Los Chankas, que llegó a ubicarse en el cuarto lugar en cantidad de infracciones detectadas, sobre todo cuando jugaba de visita. El monitoreo identificó una brecha en la distribución oficial en su zona de influencia.

Como respuesta, se envió un equipo comercial que logró acuerdos con cableras locales en Apurímac para distribuir el canal L1MAX. La ampliación del acceso formal redujo de inmediato la necesidad de recurrir a transmisiones ilegales, evidenciando el impacto de atacar el problema desde la distribución.

Desde 2023, las infracciones asociadas a los principales eventos transmitidos por L1MAX muestran una tendencia a la baja, que en la temporada 2025 se consolidó con una reducción del 35 %. Si bien la piratería sigue siendo un problema estructural del fútbol peruano, los datos sugieren que una estrategia sostenida, basada en información, monitoreo y acceso, puede contener su impacto.

