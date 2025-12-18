Perú Deportes

Rival de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la segunda fase del torneo

Los ‘rimenses’ pudieron conocer el adversario que tendrá en la etapa previa 2 del máximo torneo de clubes de la Conmebol. Se jugarán cotejos de ida y vuelta

Rival de Sporting Cristal en
Copa Libertadores 2026: fechas de los partidos por la segunda fase del torneo.

Sporting Cristal quedó como ‘Perú 3′ en la Liga 1 2025 y disputará la Copa Libertadores 2026 desde la segunda fase previa. Los ‘celestes’ fueron de menos a más a lo largo de la temporada, aunque se ilusionaron con una fase de grupos a la que no accederán, sin antes haber pasado por dos series. En ese sentido, Conmebol dio a conocer el rival que tendrán los ‘cerveceros’ en dicha instancia.

A través de un sorteo que se llevó a cabo en la ciudad de Luque, Paraguay, la organización determinó los diversos emparejamientos de los equipos participantes. Bajo esa premisa, el equipo peruano tendrá que medirse ante el ganador entre 2 de Mayo de Paraguay y Alianza Lima. Si bien aún no se conoce la fecha exacta de las contiendas de ida y vuelta, sí se supo que se jugarán en la semana del 19 al 26 de febrero.

Sporting Cristal se enfrentará al
ganador entre 2 de Mayo y Alianza Lima por la fase previa 2 de la Copa Libertadores 2026.

Para Alianza Lima será un reto duro por los duelos que protagonizaron ante Sporting Cristal en los ‘playoffs’, cayendo desde la pena máxima. No obstante, 2 de Mayo es un equipo que clasificó a esta etapa de la Copa Libertadores luego de acceder a la final de la Copa Paraguay, donde perdió por 1-0 con General Caballero.

El ‘gallo norteño’ tuvo tuvo su primera participación internacional en la Copa Sudamericana este año y hasta hace poco contó con un técnico que ha sido clave en ambas hazañas como Felipe Giménez. Sin embargo, ahora Eduardo Ledesma liderará un equipo que tiene jugadores que destacan como el delantero Fernando Cáceres, quien fue uno de los goleadores del certamen ‘guaraní’ con seis dianas.

2 de Mayo será el
rival de Alianza Lima y, posiblemente, el de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026.

El camino de Sporting Cristal a ser ‘Perú 3′ de la Liga 1 2025

Sporting Cristal consiguió su clasificación a la plaza ‘Perú 3’ de la Liga 1 2025 luego de completar una campaña marcada por enfrentamientos directos en los ‘playoffs’. El equipo ‘celeste’ superó en la primera etapa a Alianza Lima en una serie que generó gran expectativa y mantuvo el interés durante ambos partidos.

La ida se disputó en el Estadio Nacional de Lima, donde hubo un empate 1-1. En la vuelta, disputada en Matute, los ‘cerveceros’ lograron revertir un marcador adverso del primer tiempo e igualaron 3-3 con la destacada actuación de Martín Távara, quien anotó un ‘hat-trick’. Esto le permitió a su equipo estirar a la tanda de penales, saliendo airosos por 5-4.

Ya en la segunda etapa del ‘playoff’, Sporting Cristal se encontró con Cusco FC, el equipo que había finalizado la temporada regular con una campaña sólida y un rendimiento sostenido. En el coloso de José Díaz, los dirigidos por Paulo Autuori trataron sacar ventaja con el gol de Santiago González, aunque dejó un sabor amargo de que era un resultado corto de cara a la vuelta en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Justamente, los ‘dorados’ se hicieron fuertes ante sus hinchas a más de los 3,400 metros sobre el nivel del mar y pudieron revertir la serie ganando por 2-0, dejando a los del Rímac sin posibilidades de seguir avanzando hacia un objetivo mayor.

La derrota ante Cusco FC relegó a Sporting Cristal al tercer puesto entre los equipos peruanos en la clasificación nacional, lo que automáticamente le otorgó la plaza ‘Perú 3’. De esta forma, los ‘bajopontinos’ desperdiciaron una valiosa chance de sumar tres millones de dólares y pensar en mejores fichajes pensando en la próxima temporada.

Los cusqueños se impusieron 2-0 y ganaron la serie. (Video: L1MAX)

NOTICIA EN DESARROLLO...

