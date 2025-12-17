Pedro García marcó los desafíos que afrontará Pablo Guede en Alianza Lima: “Expulsiones, jugadores borrados, conflictos internos”

Pedro García marcó los desafíos que afrontará Pablo Guede en Alianza Lima

La presentación de Pablo Guede como nuevo director técnico de Alianza Lima se llevó a cabo en el estadio Alejandro Villanueva la tarde del martes 16 de diciembre, dando inicio a una etapa que despierta muchas expectativas entre los seguidores del club. El entrenador argentino enfrenta el desafío de liderar a un equipo cuya afición demanda resultados inmediatos y no tolerará errores que pongan en riesgo la lucha por el campeonato nacional.

Su llegada a Matute generó mucha expectativa tras la salida de Néstor Gorosito por no cumplir con los objetivos. Pedro García fue contundente en mencionar los desafíos que tendrá que afrontar en su nueva era en La Victoria.

“Alianza Lima ha sido este año: expulsados cada fecha. Ya no digamos que uno ganó el ranking de expulsados; hasta Hernán Barcos lo expulsaron. Dos: jugadores fuera de peso. Tres: jugadores que, aparentemente, no pudieron participar por tema de disciplina. En Alianza Lima ha habido este año también alguna situación de desencuentro entre técnico y jugador. ¿Quién? Enrique no jugó más. Enrique, tan disciplinado, tan metedor, tan todo, no jugó más. ¿Qué más hace Alianza Lima? Conflicto entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero. Por más que lo quieran maquillar, había una distancia. Cinco elementos. Ahora, puedo seguir enumerando. Había un Gorosito sancionado; 14 fechas no dirigió. Si juntas sanciones, expulsados, situaciones de jugadores borrados, jugadores fuera de peso, conflictos internos. Necesito a Pablo Guede. Es complicado el panorama de Alianza Lima”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Pablo Guede compareciendo, por primera vez, ante los medios de Perú como entrenador de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Guillermo Enrique reveló indisciplinas en Alianza Lima

Tras su salida de Alianza Lima, el defensa argentino confesó que hubo indisciplinas durante la temporada y eso habría sido el principal factor que no permitió a los ‘blanquiazules’ lograr el título nacional.

“En ese caso, en Alianza se habló casi prácticamente todo el año de esas situaciones, de esos videos, de esos jugadores que han salido en juergas, salido en fiestas y eso; ha salido todo el año. Son cosas que no se podían controlar; era obvio que iba a salir y más en Perú”, contó el jugador en conversación con TV Perú Deportes.

Además, marcó distancias sobre esos temas extradeportivos: “Cada jugador sabe lo que hace, cada jugador sabe cómo tiene que ser profesionalmente afuera y adentro. Después, es la vida de cada uno, cómo la lleva en su momento. Yo no te voy a decir que yo no he tenido actitudes antideportivas. No me gustan porque no soy un chico al que le guste andar de juerga o salir de fiesta y eso. Ojalá Dios quiera lo puedan cambiar; ojalá Dios quiera Alianza el año que viene pueda ser un club más distinto de lo que fue hoy”.

La drástica medida de Alianza Lima sobre indisciplinas

Tras concluir la conferencia donde fue presentado Pablo Guede como entrenador de Alianza Lima, Franco Navarro, director deportivo, abordó diferentes asuntos relacionados con el club. Durante su intervención, el directivo sorprendió al reconocer que la falta de disciplina fue uno de los motivos que alejaron al equipo de sus metas esta temporada, e hizo hincapié en que tales situaciones no pueden repetirse en el año 2026.

“Primero, no hay manera de negociar el compromiso y la disciplina, que son fundamentales para sumar y conseguir el objetivo principal, que es el campeonato. Se cometieron algunos excesos y los jugadores lo tienen claro; no hay forma de equivocarse”, declaró el ‘Pepón’ en rueda de prensa.

El director deportivo, a la par, dio a conocer las medidas drásticas para la próxima temporada. (José Varela)