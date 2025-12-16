Pablo Guede marca su hoja de trabajo en presentación con Alianza Lima: “Soy un entrenador que pone las cosas muy claras; no me caso con nadie”

Pablo Guede compareciendo, por primera vez, ante los medios de Perú como entrenador de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Pablo Guede se ha presentado por primera vez en sociedad como nuevo entrenador de Alianza Lima. Lo ha hecho en conferencia de prensa y con un tono conciliador. Aparición interesante ante los periodistas sin dejar respuestas al aire. Su prioridad será encumbrar, nuevamente, a los ‘blanquiazules’ en la cima de la Liga 1.

“Cuando me plantearon el objetivo no dudé”, partió diciendo con ilusión el estratega argentino añadiendo que “es salir campeón en los 125 años del club. Esa posibilidad es un reto súper lindo, llegar al equipo más grande del Perú con ese objetivo y con un plantel que te brinda las herramientas para competir, eso me encantó“.

Hacerse con los servicios de Pablo Guede implica también instaurar una nueva hoja de trabajo en La Victoria, donde en los últimos meses ha reinado el desorden. Con el arribo del argentino también llega un decálogo disciplinario que tendrá que respetarse.

“Yo soy un entrenador que pone las cosas muy claras. Las reglas están ahí. Soy muy claro, hay un objetivo grupal que está encima de las individualidades. Ahí me pongo serio y con mano dura. No soy un entrenador que castiga. Las cosas están claras, las reglas son estas, no las cumples tienes que pagar. Si hay cosas más fuertes, se hablará con la directiva”, expresó.

“Al primer día pongo las cosas claras y a partir de ahí a trabajar. Con los jugadores que tuve la suerte de hablar en estos días, el compromiso que sentí de ellos es absoluto por el objetivo. Lo tienen muy claro y lo que me transmitieron es el compromiso de que este año tenemos que salir campeones; eso me puso contento", sumó.

Pablo Guede iniciará, formalmente, sus labores el 3 de enero del 2026 cuando se inicie la pretemporada en Matute. Cuatro días más tarde enrumbará hacia Uruguay para arrancar su gestión con una serie de partidos internacionales, que servirán como preparación de cara al inicio de la Fase 1 de la Copa Libertadores.

Estilo y rigurosidad

Aunque el profesional argentino lleva cerca de una década alejado de cualquier clase de podio, es innegable que su capacidad pasa por potenciar a los equipos con un fútbol dinámico, intenso y vertical. Con Alianza Lima, claro está, no quiere ser la excepción a la regla.

“Me gusta que mis equipos presionen y sean protagonistas de manera constante. Sé que debe existir un equilibrio y trataré de implementarlo para alcanzar los resultados”, comentó Pablo Guede en su conferencia de presentación.

Acerca de su línea de jerarquía al momento de conformar planteles, Pablo Guede dijo que “no me caso con nadie. Pongo al que creo que mejor está, tenga 16, 17 o 41. Mi carrera es así. He hecho debutar un chico de 16 años en la cancha de River, no me preocupa".

Finalmente, dejó muy en claro que siempre establecerá una relación de camaradería importante en Alianza Lima, pero que si termina rompiéndose por un mal accionar deportivo, la recuperación dependerá del causante y estará supeditada a rendimiento y profesionalismo.

“Donde llego, le doy toda la confianza al jugador. Si esa confianza se pierde, ya depende de la otra parte y de sus actitudes. En todos los equipos hay referentes y uno debe apoyarse en ellos, escucharlos, pero siempre con el objetivo claro y todos apuntando al mismo lado”, zanjó.

Pablo Guede asume los mandos de Alianza Lima en reemplazo de Néstor Gorosito. Su compromiso en La Victoria será de un año con la posibilidad de extensión dependiendo del cumplimiento de metas. Trabajará acompañado de Emiliano Papa y Brayan Angulo como asistentes técnicos.