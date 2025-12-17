Franco Navarro admitió indisciplinas en Alianza Lima y anunció medidas drásticas para el 2026: “No habrá tolerancia, sin importar de dónde venga”

El director deportivo, a la par, dio a conocer las medidas drásticas para la próxima temporada. (José Varela)

Franco Navarro aprovechó el post conferencia de presentación del nuevo técnico de Pablo Guede para hablar de muchos temas que involucran a Alianza Lima. El director deportivo sorprendió a todos los presentes al admitir la indisciplina que hubo durante esta temporada y que fue un factor para que no alcancen los objetivos.

El ‘Pepón’ señaló lo que no debe repetirse en el 2026: “Primero, no hay manera de negociar el compromiso y la disciplina, que son fundamentales para sumar y conseguir el objetivo principal, que es el campeonato. Se cometieron algunos excesos y los jugadores lo tienen claro; no hay forma de equivocarse”.

Asimismo, el directivo ‘íntimo’ aprovechó las cámaras para dar a conocer las medidas drásticas de cara a la próxima temporada, destacando la llegada del entrenador argentino Pablo Guede como un personaje importante para que se cumplan las mismas.

“El próximo año no habrá tolerancia, sin importar de dónde venga. Por eso estamos felices de haber incorporado a Pablo, quien tiene una trayectoria importante y experiencia en manejar grupos como el nuestro. Él está feliz, nosotros también. Todos queremos salir primeros y vamos a trabajar para eso. El compromiso, la disciplina, el temperamento y el amor propio son esenciales. Reconocemos que algunos jugadores cometieron errores en momentos indebidos, pero eso no se repetirá”, sentenció.

¿Gorosito no puso orden en Alianza Lima?

Por otro lado, Franco Navarro fue consultado sobre el control de vestuario de Néstor Gorosito y si el estratega argentino fue responsable de las indisciplinas en el club. “No vamos a hablar de un mal manejo, ya que hemos tenido más de siete meses importantes, con resultados y partidos destacados, especialmente a nivel internacional. Sin embargo, reconocemos que en el torneo local nos ha faltado mucho. Nunca alcanzamos el nivel necesario para pelear el campeonato. Nos prepararemos para resolver esos problemas”.

Mensaje de Franco Navarro a jugadores de Alianza Lima

Navarro señaló que no tiene una revancha pendiente con Alianza Lima al no haber campeonado en la Liga 1 y tampoco quedarse con el boleto a la fase de grupos de la próxima temporada de la Copa Libertadores. Pero, ratificó su compromiso con la institución con el objetivo de cumplir las metas trazadas en el 2026.

“No tengo ánimo de revancha. Vine a Alianza invitado a trabajar para el club, y mi función es tomar las decisiones necesarias para su crecimiento y el del equipo. Sé que algunas decisiones son difíciles y también me afectan en lo personal, pero estoy aquí para dar lo mejor y todas las herramientas necesarias a los jugadores y al cuerpo técnico, con el objetivo de conseguir juntos los resultados que buscamos. He tenido libertad para trabajar, gracias al gerente general Fernando Cabada, quien es responsable de manejar el club, y al área deportiva, junto a Franco y el resto del equipo. No tengo quejas porque me han dado la libertad de decidir y manejar el equipo como corresponde”, apuntó.

Finalmente, volvió a compartir su postura sobre las indisciplinas: “No podemos repetir los errores de este año; seguramente cometeremos otros, pero no tengo sed de revancha. Como hincha, me duele la molestia o la decepción de nuestros propios seguidores. Sin embargo, pueden estar tranquilos de que todos los que estamos involucrados en el crecimiento y manejo del equipo principal trabajamos para mejorar continuamente. Ha sido un año importante, más allá de todo”.