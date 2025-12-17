Franco Navarro reveló la condición para que Luis Advíncula fiche por Alianza Lima de cara al 2026.

El director deportivo de Alianza Lima manifestó su deseo de contar con el lateral derecho. (José Varela)

Alianza Lima ha tomado la iniciativa en este mercado de pases y ya registra dos fichajes con las llegadas Jairo Vélez y Luis Ramos. Los ‘blanquiazules’ quieren armar mejor su plantilla para cumplir su principal objetivo: salir campeón de la Liga 1 después de tres temporadas.

Los ‘íntimos’ ya se reforzaron con hombres en ataque, pero saben que tienen que hacer lo mismo en la defensa. Por ese motivo, apuntan a repatriar a un futbolista de la selección peruana, tal cual lo hizo con Ramos, que estaba en América de Cali. El hombre elegido es Luis Advíncula, quien milita en Boca Juniors.

El lateral derecho se encuentra en la lista de futbolistas que podría dejar La Bombonera de cara al 2026 producto de su bajo nivel deportivo. No obstante, la institución argentina buscará sacarle rédito a su partida, debido a que cuenta con vínculo vigente hasta finales del siguiente año.

En ese sentido, Franco Navarro -director deportivo ‘íntimo’- señaló la condición para que ‘Lucho’ se vista de ‘blanquiazul’ en la siguiente temporada: el defensor nacional tiene que liberarse de su año de contrato que le resta en Boca para que se mude a La Victoria. El ‘equipo del pueblo’ no maneja la opción de hacerse de su ficha mediante una compra.

"No es imposible, lo queremos y lo hemos manifestado abiertamente. Luis tiene contrato con Boca Juniors, así que debe resolver esa situación para que podamos incorporarlo“, declaró en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva luego de la conferencia de presentación del entrenador argentino Pablo Guede.

Caso Rodrigo Ureña

Por otro lado, Franco Navarro fue consultado por el supuesto contacto con Rodrigo Ureña. El periodista deportivo Mauricio Loret de Mola informó que el círculo del volante de Universitario de Deportes le confirmó que desde La Victoria lo llamaron en medio del interés de Millonarios de Colombia.

El director deportivo de Alianza fue respetuoso, pero a la vez tajante: "Te lo digo de corazón. Nos encantaría porque se trata de un excelente jugador, pero creo que está más cerca de Millonarios por todo lo que he leído“, expresó.

Asimismo, Navarro Monteiro negó que se hayan comunicado con el entorno de Ureña para ficharlo de cara a la próxima temporada. Mientras tanto, el ‘Pitbull’ ya tendría todo arreglado con el cuadro ‘cafetero’ para dejar la ‘U’ y seguir su carrera en un país donde fue campeón con Deportes Tolima años atrás.

¿Alan Cantero se queda o se va?

Finalmente, Franco Navarro se refirió a la continuidad de Alan Cantero, quien termina su préstamo en Alianza Lima en este mes. El delantero argentino llegó a Matute cedido por Godoy Cruz, que recientemente tuvo elecciones presidenciales, un factor fundamental para definir el futuro del jugador.

El ‘tomba’, dueño del pase de Cantero, deberá decidir si el atacante ‘gaucho’ vuelve a ser prestado a los ‘blanquiazules’ o contemplan otras opciones. El directivo del club peruano mantiene esperanzas que lo primero ocurra, pues lo quieren para el 2026.

"Acaban de elegir a un nuevo presidente en estos días. Trataremos de retomar las conversaciones con su club para saber qué decisión tomarán, porque Alan pertenece a Godoy Cruz, pero sí queremos contar con él“, sentenció.

Alan Cantero quiere continuar en Alianza Lima en el 2026.

Un punto a favor y que, tal vez, podría pesar es que el deseo de Alan Cantero es permanecer en el cuadro ‘victoriano’: "Estoy en Alianza muy feliz. Tuve varios partidos importantes, aunque lo que más me marcó fue el clásico en Matute, en donde tuve la desgracia de salir lesionado. Venía de un crecimiento ante Cristal, cuando anoté el gol que tanto deseaba. En ese partido me sentí bien físicamente y mentalmente, con mucha confianza".