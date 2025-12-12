Perú Deportes

Luis Advíncula se iría de Boca Juniors y Alianza Lima busca ficharlo con un obstáculo en medio: “Tiene contrato de 1 millón de dólares al año”

Prensa argentina informó que el lateral derecho tiene las horas contadas en La Bombonera. Mientras que Diego Rebagliati dio detalles del interés de los ‘blanquiazules’ por el peruano. ¿Y Sporting Cristal?

Guardar
El lateral derecho está cerca de dejar Boca Juniors. (Los R3BA)

Se vienen días movidos para Luis Advíncula. Su continuidad en Boca Juniors no está asegurada a pesar de contar con contrato vigente todo el 2026. Recientemente, el club argentino comunicó la salida de un histórico como Frank Fabra y el lateral peruano podría seguirle los pasos.

La prensa argentina adelantó la partida de ‘Bolt’ de La Bombonera. El periodista deportivo Sebastián ‘El Pollo’ Vignolo señaló en la última edición del programa de televisión ESPN F90 lo siguiente: “Yo creo que es inminente que Advíncula se vaya al fútbol peruano. Creo que puede ir a Perú. Podría irse en las próximas horas de Boca”.

Después, el comentarista deportivo peruano Diego Rebagliati dio detalles del interés de Alianza Lima por el integrante de la selección nacional en su podcast ‘Los R3BA’. Si bien el cuadro ‘blanquiazul’ lo tiene en la mira, existe un obstáculo para que ficharlo. Y es que el defensor quiere esperar una propuesta de Sporting Cristal e inclusive el llamado del presidente de Boca. A ello hay que sumarle el factor económico.

“Quieren a Advíncula, pero Advíncula quiere esperar a Cristal, y si no, quiere esperar a ver qué le dice Riquelme, porque no descarta, tiene un contrato de un ‘palo verde’ (1 millón de dólares) al año, tiene contrato hasta todo el próximo año”, expresó el exfutbolista en su espacio digital.

Rebagliati añadió que no se sabe si Sporting Cristal le pondrá una oferta sobre la mesa a Advíncula inmediatamente después de conseguir el boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. “No sé si es la primera (llamada), pero se sentarán a conversar, de repente Cristal se tome un poquito más de tiempo”, sentenció.

Luis Advíncula se iría de
Luis Advíncula se iría de Boca Juniors y Alianza Lima busca ficharlo, pero hay un gran obstáculo para que se concrete.

Franco Navarro viajó a Argentina: ¿Se reunirá con Advíncula?

La demora de Cristal podría jugar a favor de Alianza, que ya se mueve para ver cómo repatriar al marcador de punta. Franco Navarro y su hijo -encargados del área deportiva de los ‘íntimos’- viajaron a Argentina para reunirse con el que será el próximo entrenador de su club: Pablo Guede.

Según información del periodista de RPP, Kevin Pacheco, los Navarro no solo se juntarían con el DT argentino, sino también podrían aprovechar para juntarse con el lateral de Boca Juniors: “No solamente han ido por el técnico, han ido buscando otra posición en defensa, puede que dialoguen, no sé si sea una coincidencia, pero llegaron hoy a las 2 de la tarde”.

El director deportivo de Alianza Lima se encuentra en el país 'gaucho' para cerrar el trato con el técnico Pablo Guede y ver otros fichajes. (RPP)

Los números de Luis Advíncula en el 2026

La posible salida de Luis Advíncula de Boca Juniors está vinculada a la falta de protagonismo del peruano en el elenco argentino. El ‘Rayo’ bajó su nivel y ya no es titular indiscutible en la escuadra ‘xeneize’. Todo lo contrario, un gran porcentaje de su participación fue ingresando desde el banco de suplentes.

El lateral nacional solo pudo jugar 24 partidos, en los que totalizó 1497 minutos, entre los cinco torneos en los que participó su actual equipo. De estos compromisos, inició en 14 y entró en 10. Además, anotó 1 gol y dio 1 asistencia. Números -realmente- bajos considerando sus temporadas anteriores, en las cuales era figura e incluso capitán.

Ahora, Advíncula está en plena evaluación y todo hace indicar que su era en Boca llegará a su fin en este 2025 luego de cuatro campañas y cuatro títulos. Su futuro, a sus 35 años, estaría en el Perú, solo falta definir si su destino será Cristal o Alianza.

Temas Relacionados

Alianza LimaLuis AdvínculaSporting CristalLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Las ‘leonas’ van en una clara desventaja, pero apelarán a su localía para saldar una remontada épica ante las ‘blanquiazules’ en la última edición del clásico peruano

A qué hora juega Alianza

Facundo Morando y Elina Rodríguez rompen en llanto tras participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025

Voleibolista y entrenador protagonizaron emotivo momento durante una entrevista luego de histórica performance en el máximo certamen de la FIVB

Facundo Morando y Elina Rodríguez

Universitario quiere a DT español tras salida de Jorge Fossati: sistema de juego, palmarés y qué falta para concretarse

Desde Ecuador aseguran que la ‘U’ alcanzó un acuerdo con un entrenador europeo para el 2026. Conoce todos los detalles del posible nuevo estratega de los ‘cremas’

Universitario quiere a DT español

Mundial de Clubes de vóley 2025: cruces y equipos clasificados a las semifinales del torneo

Ya se definieron los semifinales de la competencia en Sao Paulo. Revisa qué clubes lograron acceder a esta ronda decisiva por el trofeo

Mundial de Clubes de vóley

Abono Blanquiazul 2026: precios y dónde comprar pack de entradas de Alianza Lima para Liga 1

Arrancó la venta de boletos para los partidos del torneo local de la próxima temporada: 17 partidos en su condición de local

Abono Blanquiazul 2026: precios y
MALDITOS NERDS
Nioh 3 confirma una demo

Nioh 3 confirma una demo para finales de enero antes de su lanzamiento

Invincible VS confirma su fecha de lanzamiento para el 30 de abril de 2026

Arknights: Endfield llega el 22 de enero de 2026 a PC, PlayStation 5 y móviles

Ace Combat 8: Wings of Theve marca el regreso de la serie después de 7 años

Blizzard anuncia Diablo IV: Lord of Hatred, una nueva expansión con Mefisto como amenaza principal

ENTRETENIMIENTO
Sam Asghari, exesposo de Britney

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

‘Stuart Fails to Save the Universe’: mira el primer vistazo al nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años

Rebel Wilson enfrenta un conflicto legal que retrasa el estreno de The Deb

Liam Neeson genera polémica tras narrar un documental antivacunas

INFOBAE AMÉRICA

Fallas, un descenso sin frenos

Fallas, un descenso sin frenos y una cápsula mortal: la dramática historia de Vladímir Komarov, el primer cosmonauta caído de la historia

Elecciones en Honduras: la Unión Europea pidió respeto a la voluntad popular tras casi dos semanas sin resultados oficiales

Un informe alertó que hasta 14 millones de personas podrían morir por los recortes a la ayuda humanitaria

La Fed de Estados Unidos renovó el mandato de once de sus doce presidentes regionales

La Justicia de Bolivia ordenó cinco meses de prisión preventiva para el ex presidente Luis Arce por corrupción