Luis Advíncula se iría de Boca Juniors y Alianza Lima busca ficharlo con un obstáculo en medio: “Tiene contrato de 1 millón de dólares al año”

Se vienen días movidos para Luis Advíncula. Su continuidad en Boca Juniors no está asegurada a pesar de contar con contrato vigente todo el 2026. Recientemente, el club argentino comunicó la salida de un histórico como Frank Fabra y el lateral peruano podría seguirle los pasos.

La prensa argentina adelantó la partida de ‘Bolt’ de La Bombonera. El periodista deportivo Sebastián ‘El Pollo’ Vignolo señaló en la última edición del programa de televisión ESPN F90 lo siguiente: “Yo creo que es inminente que Advíncula se vaya al fútbol peruano. Creo que puede ir a Perú. Podría irse en las próximas horas de Boca”.

Después, el comentarista deportivo peruano Diego Rebagliati dio detalles del interés de Alianza Lima por el integrante de la selección nacional en su podcast ‘Los R3BA’. Si bien el cuadro ‘blanquiazul’ lo tiene en la mira, existe un obstáculo para que ficharlo. Y es que el defensor quiere esperar una propuesta de Sporting Cristal e inclusive el llamado del presidente de Boca. A ello hay que sumarle el factor económico.

“Quieren a Advíncula, pero Advíncula quiere esperar a Cristal, y si no, quiere esperar a ver qué le dice Riquelme, porque no descarta, tiene un contrato de un ‘palo verde’ (1 millón de dólares) al año, tiene contrato hasta todo el próximo año”, expresó el exfutbolista en su espacio digital.

Rebagliati añadió que no se sabe si Sporting Cristal le pondrá una oferta sobre la mesa a Advíncula inmediatamente después de conseguir el boleto a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. “No sé si es la primera (llamada), pero se sentarán a conversar, de repente Cristal se tome un poquito más de tiempo”, sentenció.

Franco Navarro viajó a Argentina: ¿Se reunirá con Advíncula?

La demora de Cristal podría jugar a favor de Alianza, que ya se mueve para ver cómo repatriar al marcador de punta. Franco Navarro y su hijo -encargados del área deportiva de los ‘íntimos’- viajaron a Argentina para reunirse con el que será el próximo entrenador de su club: Pablo Guede.

Según información del periodista de RPP, Kevin Pacheco, los Navarro no solo se juntarían con el DT argentino, sino también podrían aprovechar para juntarse con el lateral de Boca Juniors: “No solamente han ido por el técnico, han ido buscando otra posición en defensa, puede que dialoguen, no sé si sea una coincidencia, pero llegaron hoy a las 2 de la tarde”.

Los números de Luis Advíncula en el 2026

La posible salida de Luis Advíncula de Boca Juniors está vinculada a la falta de protagonismo del peruano en el elenco argentino. El ‘Rayo’ bajó su nivel y ya no es titular indiscutible en la escuadra ‘xeneize’. Todo lo contrario, un gran porcentaje de su participación fue ingresando desde el banco de suplentes.

El lateral nacional solo pudo jugar 24 partidos, en los que totalizó 1497 minutos, entre los cinco torneos en los que participó su actual equipo. De estos compromisos, inició en 14 y entró en 10. Además, anotó 1 gol y dio 1 asistencia. Números -realmente- bajos considerando sus temporadas anteriores, en las cuales era figura e incluso capitán.

Ahora, Advíncula está en plena evaluación y todo hace indicar que su era en Boca llegará a su fin en este 2025 luego de cuatro campañas y cuatro títulos. Su futuro, a sus 35 años, estaría en el Perú, solo falta definir si su destino será Cristal o Alianza.