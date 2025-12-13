Perú Deportes

Alan Cantero rompió su silencio sobre dejar Alianza Lima por Universitario en el 2026: “Mi representante tuvo buena comunicación”

El futuro del delantero argentino todavía no está definido. Todo dependerá del club dueño de su pase, Godoy Cruz, que tendrá elecciones dirigenciales el fin de semana

El delantero argentino podría dejar Alianza Lima la próxima temporada. (José Varela)

Desde que llegó a La Victoria, Alan Cantero demostró ser un futbolista interesante a seguir en Alianza Lima. Las lesiones lo sacaron de órbita por varias semanas, sin embargo, su talento no se apagó. Así lo demostró en la recta final de la Liga 1, donde destacó en el frente de ataque ‘blanquiazul’.

Los problemas físicos y su buen rendimiento pusieron en duda a la gente del cuadro ‘íntimo’, que se encontraba analizando su continuidad para el 2026, sobre todo teniendo en consideración que tendrían que comprar su pase a Godoy Cruz. Conforme fueron avanzando los días, el ‘equipo del pueblo’ optó una firme postura: hacer un esfuerzo para retenerlo.

Pero, en ese interín de dudas sobre su permanencia, el clásico rival de Alianza Lima, Universitario de Deportes, se interesó en él, como una alternativa para la próxima temporada, donde pelearán dos frentes en simultáneo, la fase de grupos de la Copa Libertadores y el campeonato peruano.

Todo era rumores hasta que el mismo Alan Cantero decidió romper su silencio en una reciente entrevista con el periodista José Varela. El futbolista de 27 años fue consultado por su posible llegada a la ‘U’, a lo que respondió de forma tajante, contando detalles de la conversación entre el club de Ate y su empresario.

“Hablé con mi representante. Cuando estoy en competencia o después de terminar, trato de despejarme del fútbol y descansar tanto mental como físicamente, porque a lo largo del año se acumula mucho estrés. Por eso dejo todo en manos de él. Me comunicó que tuvo buena comunicación con la gente de la ‘U’ y nada más. No puedo decirte más porque no sé, solo sé que lo llamaron a él y eso es lo que me informó hasta ahora”, expresó.

Alan Cantero quiere quedarse en Alianza Lima

Más allá del interés de Universitario, Alan Cantero compartió sus sensaciones en la actualidad: "Estoy en Alianza muy feliz. Tuve varios partidos importantes, aunque lo que más me marcó fue el clásico en Matute, en donde tuve la desgracia de salir lesionado. Venía de un crecimiento ante Cristal, cuando anoté el gol que tanto deseaba. En ese partido me sentí bien físicamente y mentalmente, con mucha confianza".

A la par, confesó su deseo de cara al futuro: “Mi intención está en quedarme. Me siento muy feliz justamente ayer hablé con gente del club donde me mostraron su interés para quedarme, pero tampoco depende de mí digamos sino de la dirigencia en Argentina, en Godoy Cruz. Ojalá que se pueda dar para quedarme y pelear cosas importantes que es lo que uno quiere”.

El volante puso el empate con gran disparo. (Video: L1MAX)

Estas declaraciones podrían pesar, aunque el fútbol es cambiante, especialmente el mercado de pases. El jugador, por el momento, regresará a Argentina para tomarse unas vacaciones y después de ello se sentará con su representante a ver cuál es la mejor decisión para su carrera deportiva.

Hay que señalar que, de acuerdo a información del periodista deportivo Gustavo Peralta, Universitario no ha dado el siguiente paso para tratar de incorporar a Cantero de cara al 2026, aunque la directiva lo considera un futbolista con condiciones atractivas.

Universitario de Deportes no está negociando con Alan Cantero y su agencia. El nombre del argentino solo fue comentado en la interna del club crema porque les parece un perfil interesante. Godoy Cruz, dueño de su pase, tiene elecciones mañana y tras eso se sabrá qué decisión tomarán sobre el futuro del jugador”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter).

