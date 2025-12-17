Fecha confirmada de la visita de FC Barcelona al Perú: ¿Enfrentará a Universitario o Alianza Lima en amistoso?

Los 'azulgranas' vendrán a la capital peruana para disputar un amistoso. (Gustavo Peralta)

FC Barcelona, finalmente, llegará al Perú. El club ‘azulgrana’ estuvo cerca de venir a la capital peruana durante el presente mes para disputar un amistoso con la selección nacional, pero obstáculos en su calendario deportivo no le permitieron hacer esa visita por Sudamérica. Ahora, los españoles cumplirán con su planificación en una nueva fecha.

De acuerdo a la información del periodista deportivo Gustavo Peralta, compartida en la última edición del programa Radio L1, la empresa -que trajo a Inter Miami para que enfrente a Universitario de Deportes y repetirá el evento con Alianza Lima en la Noche Blanquiazul-concretó el acuerdo con el conjunto catalán para que venga el país el próximo 30 de abril de 2026.

“La misma empresa que organiza el evento para traer a Inter Miami, que también gestionó el partido con Universitario, ha cerrado el acuerdo para que Barcelona visite Lima. Inicialmente, se consideró un partido con Universitario y luego con la selección, pero los tiempos y el itinerario de Barcelona no coincidían, por lo que no se concretaba. Finalmente, se confirmó que Barcelona viajará a Lima. Esto fue corroborado mediante la revisión del contrato firmado entre la productora y el club. El primer pago ya se realizó, por lo que la visita es oficial: Barcelona llegará a Lima el 30 de abril”, inició.

Peralta señaló que el convenio se encuentra rubricado, inclusive los empresarios peruanos realizaron el abono de 150 mil dólares (504 mil 969 soles). Eso sí, todavía no se define al rival de Barcelona en esta visita a territorio nacional. Los clubes que se contemplan son: Alianza Lima y Universitario de Deportes. Dependerá de la disponibilidad de ambos y el acuerdo que puedan alcanzar.

“Existe la posibilidad de que el partido se juegue en el Estadio Nacional contra Alianza Lima o en el Monumental contra Universitario. La decisión dependerá de la negociación de la empresa productora, pero la llegada de Barcelona a Lima está confirmada. El club ya tiene la fecha establecida y no hay conflictos de agenda. El primer pago, de 150 mil dólares, ya se realizó como parte de las cuotas pactadas", sentenció.

Fecha confirmada de la visita de Barcelona al Perú: ¿Enfrentará a Universitario o Alianza Lima?

El día que Barcelona vino al Perú por una labor social

El 25 de julio de 1964, Sporting Cristal se midió por primera vez ante el Barcelona de España, en un partido amistoso realizado en el Estadio Nacional de Lima. Este encuentro destacó no solo por reunir a figuras internacionales, sino porque marcó la reapertura del recinto tras la tragedia ocurrida dos meses antes, durante un partido entre Perú y Argentina por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. En ese lamentable incidente fallecieron 328 personas y alrededor de 500 resultaron heridas, después de que una serie de incidentes en la tribuna derivaran en una violenta intervención policial y pánico generalizado.

El partido entre Cristal y Barcelona se organizó con fines solidarios; todo lo recaudado fue destinado a las familias de las víctimas. El cuadro español, que estaba de gira por Sudamérica, aceptó la invitación y suspendió compromisos en Chile para estar presente en Lima, acudiendo incluso con varios de sus principales jugadores, como Sandor Kocsis, Juan Seminario y Cayetano Ré. En el elenco peruano destacó la presencia del brasileño Didí y de figuras como Alberto Gallardo y Óscar Gómez Sánchez.

El encuentro entre Sporting Cristal y Barcelona quedó 2-2 en la reapertura del Estadio Nacional.

El partido inició con Cristal en ventaja, gracias a un penal convertido por Didí. Poco después, Seminario igualó para Barcelona. En la segunda parte, Óscar Gómez Sánchez volvió a poner al frente al equipo peruano, pero Cayetano Ré sentenció el empate definitivo. El duelo fue dirigido por Arturo Yamasaki y contó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas. La solidaridad y el respeto marcaron una jornada histórica para el fútbol peruano, cuyo trasfondo estuvo ligado a la recuperación colectiva tras una de sus mayores tragedias.