Perú Deportes

Fecha confirmada de la visita de FC Barcelona al Perú: ¿Enfrentará a Universitario o Alianza Lima en amistoso?

Después de su fustrada llegada en diciembre, Lamine Yamal y compañía vendrán a la capital peruana para disputar un encuentro de exhibición ante uno de los equipos más grandes del país

Guardar
Los 'azulgranas' vendrán a la capital peruana para disputar un amistoso. (Gustavo Peralta)

FC Barcelona, finalmente, llegará al Perú. El club ‘azulgrana’ estuvo cerca de venir a la capital peruana durante el presente mes para disputar un amistoso con la selección nacional, pero obstáculos en su calendario deportivo no le permitieron hacer esa visita por Sudamérica. Ahora, los españoles cumplirán con su planificación en una nueva fecha.

De acuerdo a la información del periodista deportivo Gustavo Peralta, compartida en la última edición del programa Radio L1, la empresa -que trajo a Inter Miami para que enfrente a Universitario de Deportes y repetirá el evento con Alianza Lima en la Noche Blanquiazul-concretó el acuerdo con el conjunto catalán para que venga el país el próximo 30 de abril de 2026.

“La misma empresa que organiza el evento para traer a Inter Miami, que también gestionó el partido con Universitario, ha cerrado el acuerdo para que Barcelona visite Lima. Inicialmente, se consideró un partido con Universitario y luego con la selección, pero los tiempos y el itinerario de Barcelona no coincidían, por lo que no se concretaba. Finalmente, se confirmó que Barcelona viajará a Lima. Esto fue corroborado mediante la revisión del contrato firmado entre la productora y el club. El primer pago ya se realizó, por lo que la visita es oficial: Barcelona llegará a Lima el 30 de abril”, inició.

Peralta señaló que el convenio se encuentra rubricado, inclusive los empresarios peruanos realizaron el abono de 150 mil dólares (504 mil 969 soles). Eso sí, todavía no se define al rival de Barcelona en esta visita a territorio nacional. Los clubes que se contemplan son: Alianza Lima y Universitario de Deportes. Dependerá de la disponibilidad de ambos y el acuerdo que puedan alcanzar.

Existe la posibilidad de que el partido se juegue en el Estadio Nacional contra Alianza Lima o en el Monumental contra Universitario. La decisión dependerá de la negociación de la empresa productora, pero la llegada de Barcelona a Lima está confirmada. El club ya tiene la fecha establecida y no hay conflictos de agenda. El primer pago, de 150 mil dólares, ya se realizó como parte de las cuotas pactadas", sentenció.

Fecha confirmada de la visita
Fecha confirmada de la visita de Barcelona al Perú: ¿Enfrentará a Universitario o Alianza Lima?

El día que Barcelona vino al Perú por una labor social

El 25 de julio de 1964, Sporting Cristal se midió por primera vez ante el Barcelona de España, en un partido amistoso realizado en el Estadio Nacional de Lima. Este encuentro destacó no solo por reunir a figuras internacionales, sino porque marcó la reapertura del recinto tras la tragedia ocurrida dos meses antes, durante un partido entre Perú y Argentina por la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. En ese lamentable incidente fallecieron 328 personas y alrededor de 500 resultaron heridas, después de que una serie de incidentes en la tribuna derivaran en una violenta intervención policial y pánico generalizado.

El partido entre Cristal y Barcelona se organizó con fines solidarios; todo lo recaudado fue destinado a las familias de las víctimas. El cuadro español, que estaba de gira por Sudamérica, aceptó la invitación y suspendió compromisos en Chile para estar presente en Lima, acudiendo incluso con varios de sus principales jugadores, como Sandor Kocsis, Juan Seminario y Cayetano Ré. En el elenco peruano destacó la presencia del brasileño Didí y de figuras como Alberto Gallardo y Óscar Gómez Sánchez.

El encuentro entre Sporting Cristal
El encuentro entre Sporting Cristal y Barcelona quedó 2-2 en la reapertura del Estadio Nacional.

El partido inició con Cristal en ventaja, gracias a un penal convertido por Didí. Poco después, Seminario igualó para Barcelona. En la segunda parte, Óscar Gómez Sánchez volvió a poner al frente al equipo peruano, pero Cayetano Ré sentenció el empate definitivo. El duelo fue dirigido por Arturo Yamasaki y contó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas. La solidaridad y el respeto marcaron una jornada histórica para el fútbol peruano, cuyo trasfondo estuvo ligado a la recuperación colectiva tras una de sus mayores tragedias.

Temas Relacionados

FC BarcelonaAlianza LimaUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima encamina el fichaje de Alan Cantero tras acuerdo con el jugador y charlas activas con Godoy Cruz

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club de La Victoria, ha expresado que la intención de ambas partes es que el futbolista siga vistiendo la camiseta ‘blanquiazul’

Alianza Lima encamina el fichaje

Guillermo Enrique confesó tenso cruce con Paolo Guerrero, reveló indisciplinas en Alianza Lima y no descartó jugar por Universitario

Tras su salida de Matute, el defensa argentino rompió su silencio y detalló los motivos de su partida. También aseguró que quiere su revancha con los ‘blanquiazules’

Guillermo Enrique confesó tenso cruce

Alan Diez hizo firme pedido a Sporting Cristal por un ‘9′ de nivel para el 2026: “¡Cómo te extraño, Flavio Maestri!"

El periodista deportivo se refirió a la carencia de gol en el cuadro ‘celeste’, que acabó como ‘Perú 3’ en la Liga 1 2025, recordando las características del ‘Tanque’

Alan Diez hizo firme pedido

El profundo dolor de Jorge Fossati por su salida de Universitario: “Lo están ensuciando, le dijeron que era por desgaste institucional”

El periodista Gustavo Peralta reveló detalles sobre el estado de ánimo del entrenador uruguayo tras su salida de la ‘U’. Las negociaciones entre ambas partes se desarrollaron en un clima de tensión

El profundo dolor de Jorge

A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026: Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales en la fase previa

El evento se realizará en el sede de Conmebol, donde se conocerán las llaves de la fase preliminar del certamen internacional. También se verán los cruces de Copa Sudamericana 2026

A qué hora es el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Víctor Polay Campos seguirá procesado

Víctor Polay Campos seguirá procesado por el caso Las Gardenias: PJ inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad

Edita Vargas asume el Gobierno Regional del Callao luego de la suspensión de Ciro Castillo por presunta banda criminal y delitos de colusión

Martín Vizcarra pide al PJ suspender su “injusta sentencia” de 14 años de prisión por caso Lomas de Ilo

Prófugo alcalde de Comas, Ulises Villegas, enfrenta nueva investigación por presunto proselitismo

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Morán dedica programa de

Ricardo Morán dedica programa de Yo Soy a Dominic Sánchez, imitador de Lennox, asesinado en Puente Piedra: “Era muy querido”

Julián Zucchi anuncia que la vida de Flor Pucarina llegará al cine y a más escenarios del Perú tras exitoso tributo con IA

Gianella Neyra se prepara para su nueva etapa teatral en 2026: “Crear, ensayar, equivocarse y volver a empezar es parte del viaje”

Gisela Valcárcel suspende fiesta de fin de año tras decisión de su equipo de ‘América Hoy’ de quedarse en América TV

Alessia Rovegno rompe su silencio tras ser captada en besos con su nuevo novio

DEPORTES

Camila Monge dice que Alianza

Camila Monge dice que Alianza Lima vs Universitario no es un clásico en la Liga Peruana de Vóley: “Eso solo pasa en el fútbol”

Alianza Lima encamina el fichaje de Alan Cantero tras acuerdo con el jugador y charlas activas con Godoy Cruz

Guillermo Enrique confesó tenso cruce con Paolo Guerrero, reveló indisciplinas en Alianza Lima y no descartó jugar por Universitario

Alan Diez hizo firme pedido a Sporting Cristal por un ‘9′ de nivel para el 2026: “¡Cómo te extraño, Flavio Maestri!"

El profundo dolor de Jorge Fossati por su salida de Universitario: “Lo están ensuciando, le dijeron que era por desgaste institucional”