Barcelona descartó jugar amistoso con Perú en 2025, pero desde España aseguran que la chance seguirá abierta en 2026

El diario Mundo Deportivo de España ha señalado que Perú vs FC Barcelona no se llevará a cabo este año.

La posibilidad de ver al FC Barcelona desplegar su fútbol en territorio peruano se ha diluido. Las autoridades del club catalán han decidido declinar la atractiva oferta que oscilaba entre los siete y ocho millones de euros. El motivo principal estaría directamente ligado al tema del descanso obligatorio entre partidos que establece la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

La decisión ha sido compartida por el diario Mundo Deportivo. Los periodistas Sergi Solé y Ramón Fuentes detallaron que ver enfrentados a la selección peruana y al FC Barcelona en un campo de juego no resulta utópico. La idea es que se juegue el próximo año, pero dependerá del rendimiento en Champions League del equipo de Hansi Flick.

“El objetivo es encontrar unas fechas para más adelante”, reza el artículo publicado por el diario catalán. Las opciones a contemplar son el descanso liguero en marzo del 2026 o el final de la temporada. Esta última variable está condicionada a si los culés se citan en la final del torneo continental.

El equipo de Hansi Flick ve con buenos ojos viajar a Marruecos para medirse ante el seleccionado nacional beduino.

En este contexto, desde la institución blaugrana planean disputar un juego amistoso contra el seleccionado de Marruecos. Por temas de traslado, el FC Barcelona solo cruzaría el estrecho de Gibraltar para establecerse en el norte de África. El cotejo ante el país árabe tampoco es una certeza, pero ha tomado fuerza en las últimas horas.

“Juega en su contra la celebración de la Copa de África, que organiza el país marroquí a partir del 21 de diciembre. Aunque no se cierre para este año, en el Barça tienen claro que es una oferta irrechazable como la de Perú”, aseguran.

En suma, Barcelona ha descartado medir fuerzas ante el combinado nacional peruano, al menos en este 2025. La inversión económica es muy atractiva para el conjunto catalán. En ese sentido, el evento se consolida de cara al próximo año como el escenario ideal para rendir una merecida despedida a la destacada trayectoria de Paolo Guerrero en la selección peruana.

Manuel Barreto anunció sus convocados

Tal como ocurrió de cara al duelo con Chile en octubre, Manuel Barreto utilizará en su mayoría a jugadores jóvenes para ejecutar el recambio generacional y probar nuevos rostros que sean parte del combinado patrio de cara a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

La selección peruana de fútbol jugará sus próximos amistosos de la fecha FIFA de noviembre en Rusia. El primer encuentro será contra la selección local, Rusia, el miércoles 12 de noviembre; y el segundo amistoso, conocido como el Clásico del Pacífico, se disputará contra Chile el martes 18 de noviembre. Ambos partidos se jugarán en territorio euroasiático.

Arqueros: Pedro Gallese (Sin club), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield de Argentina)

Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Renzo Garcés (Alianza Lima), César Inga (Universitario), Matías Lazo (Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (Copenhague de Dinamarca).

Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jesús Castillo (Universitario), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Piero Cari (Alianza Lima), Piero Quispe (Sydney FC de Australia), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Carlos Cabello (ADT).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Yordy Reyna (Rodina Moscú de Rusia), Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá), Bryan Reyna (Belgrano de Argentina), Joao Grimaldo (Riga FC de Letonia) y Jhonny Vidales (Melgar).

Sparrings: César Bautista (arquero de Sporting Cristal), Philipp Eisele (defensa de Eintracht Frankfurt de Alemania), Rafael Guzmán (defensa de Universitario), Francesco Andrealli (volante de Como 1907 de Italia) y Jair Moretti (atacante de Sporting Cristal).