Mirian Patiño aclaró polémica tras ‘pechar’ a Daniela Múñoz en plena cancha: “Quieren desestabilizar a Universitario con su morbo”

Se viralizó un video de la líbero confrontando a la atacante luego de la victoria ante Circolo Sportivo Italiano en el Coliseo Miguel Grau del Callao

La líbero protagonizó inesperado momento con la atacante en el Coliseo Miguel Grau del Callao. (A Presión)

Lo que debió ser una jornada tranquila, terminó con polémica. El domingo 14 de diciembre, Universitario de Deportes se enfrentó a Circolo Sportivo Italiano en el marco de la octava fecha de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El cuadro ‘crema’ tuvo que irse hasta el quinto set para conseguir la victoria, la cual frenó un poco su viada previo al duelo ante Alianza Lima.

Sumado ello, durante los festejos y saludos a la hinchada, las jugadoras de la ‘U’ protagonizaron inesperado momento. En primera instancia, Coraima Gómez se le acercó a Mirian Patiño y le dijo un par de cosas eufóricamente. En lugar, de que la líbero le responda a la atacante, se fue en contra de otra integrante del equipo.

Patiño ‘pechó’ a Daniela Múñoz de forma sorpresiva, quien trataba de calmarla. Otras voleibolistas de la escuadra tuvieron que intervenir para que apaciguar el ambiente. Este suceso quedó registrado en un clip, que rápidamente se viralizó en redes sociales, desatando múltiples comentarios contra una de las referentes ‘merengues’.

Mirian Patiño aclaró polémica con Daniela Múñoz: la líbero pechó a la atacante tras el Universitario vs Circolo.

La líbero no esperó mucho y decidió romper su silencio con una fuerte publicación mediante una storie de Instagram. Negó que haya tenido algún problema con Gómez y Múñoz, asimismo, señaló que no se debe exagerar las cosas, incluso afirmó que tratan de desestabilizar la interna de Universitario.

“Jajaja gracias por ese video que han puesto pero no hay nada con Daniela y Coraima, nosotras sabemos lo que hemos hablado y lo que hemos dicho y no especulen cosas que no existen. Yo entiendo que en las redes son muy peligrosas jajaja y queda demostrado una vez más”, comenzó.

Patiño añadió que “aquí en la ‘U’ no pasa absolutamente nada, por más que quieran desestabilizar al equipo con su negativa o morbo. Hoy por hoy estamos más fuertes que nunca. Y dale ‘U’ por siempre. Chauuuu”.

Por su parte, Daniela Múñoz y Coraima Gómez no se han pronunciado por redes sociales sobre esta controversia. Las dos voleibolistas han preferido que esta confrontación con la líbero peruana quede en el campo de juego del Coliseo Miguel Grau del Callao.

La publicación de Mirian Patiño aclarando que no tiene problemas con Coraima Gómez y Daniela Múñoz.

Universitario se enfrenta a Alianza Lima en la fecha 9

Las jugadoras de Universitario de Deportes no quieren entrar en conflictos a puertas de un partido importante como el que tendrán el fin de semana. Las ‘pumas’ chocarán con Alianza Lima el domingo 21 de diciembre a las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

Este partido será importante para las ‘merengues’, las cuales tendrán la oportunidad de igualar en puntaje a las ‘blanquiazules’ en el primer lugar de la tabla de posiciones, en caso consigan una victoria directa (3-1 o 3-0). Si se van al quinto set, las ‘íntimas’ se mantendrán en lo más alto de las colocaciones, ya que sumaría un punto en los peores de los casos.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras el final de la fecha 8 de la primera fase - Crédito: FPV

Alianza no será un rival fácil para Universitario, sobre todo porque viene en otro ritmo. Las dirigidas de Facundo Morando cerraron su participación en el Mundial de Clubes de gran manera, haciéndole partido al vigente campeón del torneo, Savino Del Bene Scandicci.

Para su primera temporada en el máximo torneo de la FIVB, las ‘íntimas’ dejaron en alto la bandera peruana, sumando una victoria histórica ante el cuadro más poderoso de Asia, Zhetysu VC, y quedándose a poco de clasificar a las semifinales del certamen. Esto las coloca como favoritas para el primer ‘clásico’ de la temporada. Se viene un partidazo el domingo en Villa El Salvador.

