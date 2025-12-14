Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

En esa misma línea, el esperado compromiso para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil , se iniciará a las 19:00 horas, y en México está programado para las 16:00 horas.

El choque entre las ‘pumas’ y las de Pueblo Libre se jugará hoy, domingo 14 de diciembre, en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El horario establecido es a las 17:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia , mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) el pitazo inicial será a las 18:00 horas.

Simultáneamente, Infobae Perú llevará adelante una cobertura completa desde el Coliseo Miguel Grau del Callao , con informes antes del inicio de cada partido, seguimiento detallado de las jugadas, momentos más destacados, declaraciones de protagonistas y actualizaciones permanentes sobre resultados, posiciones y novedades vinculadas al certamen.

Latina Televisión transmitirá en exclusiva todos los encuentros, poniendo a disposición de la audiencia su señal abierta por el canal dos y la versión en alta definición en el canal setecientos dos. Además, los aficionados podrán optar por seguir la acción mediante la página web o la aplicación oficial de la cadena.

Ese encuentro terminó con una dura derrota del Circolo Sportivo Italiano por 3-0 con sets de 25-17, 25-15, y 25-17. El club italiano se encuentra en el sexto lugar con 9 puntos y está obligado a sumar con las ‘pumas’ para asegurar su pase a la Fase 2 de la competición.

El equipo de Pueblo Libre enfrentará a Universitario de Deportes de la mejor manera porque llegará descansado debido a que no jugó la fecha 7 debido a que le tocaba medirse con Alianza Lima , pero ese duelo fue adelantado previo a la participación ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 .

Universitario de Deportes está a cinco puntos del líder Alianza Lima , y deberá asegurar la victoria para no perderle el paso de cara a clasificación de la siguiente ronda.

Las ‘pumas’ se mantienen firmes en su camino hacia el título nacional, su último triunfo fue con Rebaza Acosta por 3-0 con parciales de 25-23, 25-19 y 25-21 la jornada 7. Esos puntos le permitió mantenerse en el segundo lugar con 19 unidades.

¡Domingo de vóley! Universitario de Deportes jugará con Circolo Sportivo Italiano hoy, domingo 14 de diciembre, a las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao, por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Universitario ha logrado imponerse en el historial reciente ante Circolo, con cuatro victorias en sus últimos cinco cruces y apenas una derrota . Sin embargo, esa superioridad no se ha traducido en triunfos cómodos. Salvo el compromiso que quedó en manos del elenco circolense, ninguno de los encuentros se resolvió en sets corridos: la mayoría se extendió a cuatro mangas y uno incluso necesitó definirse en el tie-break , una clara muestra de la paridad y la intensidad que caracteriza cada enfrentamiento entre ambos conjuntos.

El inicio del partido se retrasará unos minutos. Regatas y Rebaza Acosta continúan en cancha en un reñido duelo. Terminando ese partido, Universitario y Circolo entrarán en acción.

¡Atención! Regatas se quedó con el triunfo por un apretado 3-2. En breves minutos arrancará el duelo entre Universitario y Circolo.

Últimas noticias

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: Canal TV por el partido final de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025 Los ‘celestes’ saldrán con todo por su cupo como Perú 2 a la Copa Libertadores 2026 tras ganar el duelo de ida. Los ‘dorados’ harán valer la altura para revertir el marcador. Conoce las señales disponibles para el emocionante cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido por la final vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025 En el duelo de ida, los rimenses ganaron 1-0, por lo que llegan con ligera ventaja a la vuelta en Cusco. Será todo o nada para ambos equipos. Revisa los horarios del encuentro

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025 Los ‘celestes’ jugarán con sorpresivo once para el choque con los ‘dorados’, al que ganaron 1-0 en la ida disputado en Lima. Pese a la ventaja, ambos se jugarán la vida por un lugar en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Sigue las incidencias

Promesas en acción: jugadoras Sub 19 debutan en la Liga Peruana de Vóley y comienzan su camino en la temporada Ariana Vásquez, Alejandra Santana y Camila Monge jugaron su primer partido oficial con sus respectivos clubes, tras haber culminado la competencia en los Juegos Bolivarianos 2025