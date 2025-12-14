Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jugadoras de Universitario y Circolo se encuentra dentro del campo para el calentamiento previo.
¡Atención! Regatas se quedó con el triunfo por un apretado 3-2. En breves minutos arrancará el duelo entre Universitario y Circolo.
El inicio del partido se retrasará unos minutos. Regatas y Rebaza Acosta continúan en cancha en un reñido duelo. Terminando ese partido, Universitario y Circolo entrarán en acción.
Universitario ha logrado imponerse en el historial reciente ante Circolo, con cuatro victorias en sus últimos cinco cruces y apenas una derrota. Sin embargo, esa superioridad no se ha traducido en triunfos cómodos. Salvo el compromiso que quedó en manos del elenco circolense, ninguno de los encuentros se resolvió en sets corridos: la mayoría se extendió a cuatro mangas y uno incluso necesitó definirse en el tie-break, una clara muestra de la paridad y la intensidad que caracteriza cada enfrentamiento entre ambos conjuntos.
¡Domingo de vóley! Universitario de Deportes jugará con Circolo Sportivo Italiano hoy, domingo 14 de diciembre, a las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao, por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Las ‘pumas’ se mantienen firmes en su camino hacia el título nacional, su último triunfo fue con Rebaza Acosta por 3-0 con parciales de 25-23, 25-19 y 25-21 la jornada 7. Esos puntos le permitió mantenerse en el segundo lugar con 19 unidades.
Universitario de Deportes está a cinco puntos del líder Alianza Lima, y deberá asegurar la victoria para no perderle el paso de cara a clasificación de la siguiente ronda.
El equipo de Pueblo Libre enfrentará a Universitario de Deportes de la mejor manera porque llegará descansado debido a que no jugó la fecha 7 debido a que le tocaba medirse con Alianza Lima, pero ese duelo fue adelantado previo a la participación ‘blanquiazul’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2025.
Ese encuentro terminó con una dura derrota del Circolo Sportivo Italiano por 3-0 con sets de 25-17, 25-15, y 25-17. El club italiano se encuentra en el sexto lugar con 9 puntos y está obligado a sumar con las ‘pumas’ para asegurar su pase a la Fase 2 de la competición.
Latina Televisión transmitirá en exclusiva todos los encuentros, poniendo a disposición de la audiencia su señal abierta por el canal dos y la versión en alta definición en el canal setecientos dos. Además, los aficionados podrán optar por seguir la acción mediante la página web o la aplicación oficial de la cadena.
Simultáneamente, Infobae Perú llevará adelante una cobertura completa desde el Coliseo Miguel Grau del Callao, con informes antes del inicio de cada partido, seguimiento detallado de las jugadas, momentos más destacados, declaraciones de protagonistas y actualizaciones permanentes sobre resultados, posiciones y novedades vinculadas al certamen.
El choque entre las ‘pumas’ y las de Pueblo Libre se jugará hoy, domingo 14 de diciembre, en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El horario establecido es a las 17:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia, mientras que en Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos) el pitazo inicial será a las 18:00 horas.
En esa misma línea, el esperado compromiso para Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, se iniciará a las 19:00 horas, y en México está programado para las 16:00 horas.
- Rebaza Acosta vs Regatas Lima (15:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)
- Circolo Sportivo Italiano vs Universitario de Deportes (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)