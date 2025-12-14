Scandicci se consagró campeón del Mundial de Clubes de Vóley 2025: dos rivales de Alianza Lima terminaron en el podio

Scandicci se consagró campeón del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: FIVB

Dos de los rivales a los que Alianza Lima se midió en la fase de grupos del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025 ocuparon posiciones en el podio al finalizar el torneo, en una competencia de máxima exigencia que convirtió la participación del equipo ‘blanquiazul’ en un episodio histórico para el club, representando al Perú y a Sudamérica en este destacado certamen.

El gran protagonista del torneo fue Savino Del Bene Scandicci, que se consagró campeón mundial tras una campaña soberbia en São Paulo. El conjunto italiano exhibió todo su poderío y apenas cedió un solo set en todo el campeonato, precisamente en la final ante Prosecco DOC Imoco Conegliano (3-1), confirmando su condición de mejor equipo del planeta.

Scandicci fue rival de Alianza Lima en el Grupo A, en un duelo que se disputó en la última fecha de la fase inicial. Las ‘íntimas’ llegaron a ese encuentro con opciones importantes de clasificar a las semifinales del torneo, pero se toparon con un rival implacable que no dio margen para la sorpresa (0-3).

Pese a la derrota, el equipo dirigido por Facundo Morando dejó una imagen competitiva frente al club que, días después, se consagraría campeón del torneo. Alianza Lima no se amilanó ante la exigencia y logró competir de igual a igual en varios tramos del encuentro, especialmente en el tercer set, donde llevó al límite al conjunto que terminaría alzando el trofeo.

El cuadro peruano cayó 23-25 y quedó eliminado del certamen. (Video: Latina)

El otro rival del club peruano que brilló en el certamen fue Osasco São Cristóvão Saúde, anfitrión del torneo y equipo que se quedó con el tercer lugar del Mundial de Clubes. El conjunto brasileño mostró solidez a lo largo de la competencia y cerró su participación imponiéndose en el duelo por el bronce contra Dentil Praia.

Precisamente, Osasco fue el primer rival de Alianza Lima en el torneo. En el debut, las ‘blanquiazules’ cayeron por 0-3 en un partido marcado por la presión del estreno y el peso del escenario. La sensación, sin embargo, fue que la historia pudo ser distinta si ese enfrentamiento se daba en una instancia posterior, con un equipo peruano más asentado y sin los nervios propios del primer partido.

Una exigencia máxima y una victoria histórica

Más allá de los resultados, la participación de Alianza Lima evidenció el enorme nivel de exigencia que implicó competir en el Mundial de Clubes 2025. Enfrentar al futuro campeón y al tercer mejor equipo del planeta en la fase de grupos fue un desafío de máxima dificultad y las ‘íntimas’ no lo hicieron nada mal.

De hecho, el conjunto peruano logró un hito inolvidable: consiguió una victoria histórica ante Zhetysu, campeón asiático, celebrando por primera vez un triunfo en un torneo de esta magnitud. Un resultado que no solo quedó en los libros, sino que reafirmó el crecimiento del club a nivel internacional.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina

La experiencia en São Paulo deja lecciones, roce internacional y la certeza de que Alianza Lima compitió frente a la élite del vóley mundial, midiendo fuerzas con los mejores sextetos del planeta y dejando el nombre del Perú en el escenario más exigente del voleibol de clubes.

Ahora, el equipo dirigido por Facundo Morando regresa al país para retomar la liga local. El vigente bicampeón peruano tendrá un lindo duelo por delante: el clásico contra Universitario el próximo domingo. A penas pisen suelo peruano, las ‘blanquiazules’ se enfocarán en prepararse de la mejor manera para encarar el enfrentamiento.